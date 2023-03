OQmented enregistre un large succès avec un financement de 20 millions de dollars grâce à Series A et accueille également Sharp comme investisseur stratégique

French German Japanese Korean Chinese (Traditional)

ITZEHOE, Allemagne, 28 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- OQmented, un leader technologique dans le domaine des solutions d'affichage AR/MR et de détection 3D basées sur les MEMS1, a annoncé aujourd'hui avoir réalisé un apport de 20 millions de dollars lors de sa levée de fonds avec Series A. Lors de cette nouvelle rencontre destinée au financement, Sharp2, l'un des principaux fabricants mondiaux d'appareils électroniques et d'écrans, a rejoint l'entreprise en tant qu'investisseur stratégique. Il convient de souligner la participation d'investisseurs existants tels que Salvia, Vsquared Ventures et d'autres.



OQmented permet aux entreprises technologiques et aux fabricants de lunettes de concevoir des lunettes de réalité augmentée ou de réalité mixte élégantes à porter au quotidien. Dans cet objectif, la startup développe des moteurs légers ultra-compacts basés sur les MEMS, utilisant le balayage par faisceau laser. Cette technologie offre plusieurs avantages si on la compare aux approches concurrentielles : consommation d'énergie réduite, taille réduite, luminosité et contraste accrus et performances d'affichage supérieures. Tous ces éléments constituent des critères d'exigence pour les lunettes de réalité augmentée grand public légères, adaptées à une utilisation en extérieur. Le cabinet de recherche et de conseil en technologie Gartner prévoit une demande en plein essor de ce que l'on appelle les visiocasques d'ici 2026. À cela il faut ajouter un taux d'adaptation croissant des miroirs MEMS « pour tirer parti de la réduction du coût, ainsi que de la diminution de la consommation d'énergie et de la taille ».3 La coopération stratégique avec Sharp soutient l'ambition d'OQmented de devenir le principal fournisseur de lunettes de réalité augmentée grand public. Elle exploite les synergies obtenues grâce à l'association de l'expertise de Sharp en matière de fabrication d'appareils électroniques et d'écrans et celle d'OQmented en matière de propriété intellectuelle unique et de savoir-faire pour les micro-écrans LBS. Cette coopération consolide la stratégie d'OQmented visant à proposer des moteurs complets légers comme solutions Plug and Play, prêtes à être intégrées.

« Les grandes entreprises de technologie et d'autres acteurs sont entrés dans une course pour la création de lunettes de réalité augmentée grand public, qui seront capables, à terme, de remplacer le smartphone », a déclaré Thomas von Wantoch, co-PDG et co-fondateur d'OQmented. « Nous enregistrons une demande impressionnante pour notre produit et nous utiliserons les fonds de Series A pour accélérer la mise sur le marché de nos moteurs légers. Nous sommes ravis d'avoir à nos côtés Sharp, comme investisseur stratégique, qui possède des années d'expérience en tant que l'un des plus grands fournisseurs d'écrans et d'appareils électroniques. Notre coopération unique regroupe un savoir-faire énorme et nous permet d'offrir à nos clients une solution unique inégalée : un moteur léger avec MEMS, éléments électroniques et laser intégrés. Cela renforce notre position en tant qu'acteur clé sur le marché de la réalité augmentée et mixte. »

David Woodward, Président de Sharp Devices Europe GmbH, a déclaré : « Nous sommes impatients d'accélérer notre coopération avec OQmented et d'atteindre le marché émergeant des lunettes de réalité augmentée et réalité mixte à porter au quotidien, ainsi que les nombreux marchés différenciés qui bénéficieront, à terme, des technologies et innovations clés d'OQmented. Thomas et Ulrich sont à la tête d'une startup en plein essor, dotée d'une équipe en croissance composée de talents dynamiques et très motivés, faisant preuve d'une réelle énergie dans l'innovation de pointe. Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'utiliser les nombreuses synergies disponibles entre OQmented et les technologies propres à Sharp et l'industrialisation des appareils. »

OQmented a été fondée en 2018 par Thomas von Wantoch et le Dr Ulrich Hofmann. La société compte désormais une équipe d'environ 80 personnes avec cinq bureaux dans le monde et prévoit d'étendre ses bureaux et ses laboratoires. De plus, OQmented envisage de recruter plusieurs talents clés et de renforcer son équipe de développement commercial pour accéder aux marchés américain et asiatique.

À propos d'OQmented

OQmented est une entreprise de haute technologie qui développe et vend des écrans LBS ultra-compacts pour les appareils de réalité augmentée et réalité mixte, ainsi que des solutions de détection 3D de pointe pour les applications mobiles et stationnaires. La société propose des solutions complètes, y compris des circuits ASIC développés en interne qui sont hautement personnalisés et optimisés pour fonctionner avec des miroirs MEMS d'OQmented. Le modèle unique de balayage Lissajous associé à la technologie d'encapsulation sous vide et aux composants électroniques, aux algorithmes et aux logiciels propriétaires permet la création de nouveaux types de produits dans les secteurs de la consommation, de l'automobile et dans divers autres secteurs. Le savoir-faire étendu et la propriété intellectuelle de la société offrent de nombreux avantages concurrentiels. Forte d'une expérience significative dans la fabrication de MEMS, OQmented conçoit avec efficacité des produits destinés à la production en grande série. Pour plus d'informations, consultez le site www.oqmented.com .

____________________________

1 Systèmes micro-électromécaniques

2 Sharp Corporation a investi dans la société par l'intermédiaire de sa société du groupe Sharp Devices Europe GmbH

3 Rapports Gartner : Gartner, technologies émergentes : trois technologies MEMS vont améliorer les expériences utilisateur du métavers, par Stacey Yin, en date du 14 février 2023

