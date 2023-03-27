OQmented 2,000 萬美元 A 輪融資成功，同時喜迎 Sharp 成為戰略投資者

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德國伊策霍, March 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- OQmented——MEMS1 增強現實／混合現實顯示器及 3D 傳感解決方案技術領導者今日宣佈在其 A 輪融資中募得 2,000 萬美元。 在新一輪融資中，Sharp2 作為全球領先電子裝置及顯示器製造商參投，成為該公司的投資者。 除了 Sharp 之外，現有的投資者還包括 Salvia 及 Vsquared Ventures。



OQmented 為科技公司和眼鏡製造商提供支援，建立極具特色全場景可穿戴增強或混合現實眼鏡。 為此，該初創公司利用鐳射束掃描，開發超小型 MEMS 光束引擎。 該項技術極具競爭力，同時具備多項優勢：更低能耗、更小尺寸、更高亮度與對比度，以及卓越顯示效果。 所有特點皆符合適合戶外使用的輕量消費級 AR 眼鏡要求。 據科技研究及諮詢公司 Gartner 預測， 2026 年頭戴式顯示裝置的需求將迎來猛增，憑藉「更低成本、能耗及更小尺寸」促進 MEMS 鏡片的滲透率。3 與 Sharp 的戰略合作將加強 OQmented 成為消費級加強現實眼鏡的關鍵推動者。 OQmented 在 LBS 微型顯示器的獨有知識產權及專業知識，與 Sharp 的電子裝置及顯示器製造技術形成協同。 是次合作為 OQmented 的即插即玩解決方案提供高完成度光束引擎，並便於集成。

OQmented 的聯席行政總裁及聯席創始人 Thomas von Wantoch 表示：「大型科技公司及其他從業者競逐最終能取代智能手機的消費級 AR 眼鏡。 我們的產品需求旺盛，並且我們將利用 A 輪募得資金加快向市場推出我們的光束引擎。 我們非常高興 Sharp 成為了我們的戰略投資者。Sharp 擁有豐富經驗，是規模數一數二的顯示器及電子裝置供應商之一。 我們的獨特合作融入了龐大專業知識，令我們可以向客戶提供無可比擬的一站式解決方案：集成 MEMS 的光束引擎、電子及鐳射。 這鞏固我們作為加強及混合現實市場關鍵賦能者的地位。」

Sharp Devices Europe GmbH 總裁 David Woodward 發出評論：「我們期盼加快與 OQmented 的合作，兌現發展中的全時可穿戴加強及混合現實眼鏡市場，以及最終得益於 OQmented 引領的關鍵技術與創新的差異化市場。 Thomas 和 Ulrich 主導一間快速發展的初創公司，以及由極具自發性員工組成的成長型團隊，彰顯了領先的前沿創新。 我們非常高興可充分運用 OQmented 與 Sharp 自身技術和裝置工業化之間的協同效應。」

OQmented 由 Thomas von Wantoch 和 Ulrich Hofmann 博士在 2018 年創立。 公司已發展成擁有一支由 80 人組成的團隊，在全球設有五個辦事處，並計劃擴大辦公室和實驗室空間。 除此之外，OQmented 擬聘請多名關鍵員工，加強其業務發展團隊銜接美國與亞洲市場。

關於 OQmented

OQmented 是一間深度科技公司，為加強及混合現實裝置開發及銷售超小型 LBS 顯示器，以及支援流動及固定應用程式的最頂尖 3D 傳感解決方案。 公司提供完整解決方案，包括內部研發的 ASIC ，可高度定制並優化與 OQmented MEMS 鏡片的適配。 獨有的 Lissajous 掃描模式融合了真空封裝技術和專有電子、算法及軟件，使新產品適用於消費、汽車及各種其他行業；公司豐富的專業知識與知識產權，帶來了多項競爭優勢。 憑藉 MEMS 製造經驗，OQmented 有效採用適宜大規模生產的設計。 如欲了解更多資訊，請前往 www.oqmented.com 。

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1 微機電系統

2 Sharp Corporation 透過其附屬公司 Sharp Devices Europe GmbH 投資該公司

3 Gartner 報告：Gartner，新興技術：三大 MEMS 技術加強元宇宙用戶體驗，Stacey Yin，2023 年 2 月 14 日

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