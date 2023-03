OSB GROUP PLC

The Company announces that on 27 March 2023 it had purchased a total of 154,879 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 154,879 Highest price paid (per ordinary share) £4.6580 Lowest price paid (per ordinary share) £4.5440 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £4.6144

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 16 March 2023.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 429,898,869 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 429,898,869.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

END