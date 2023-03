ALSTOM SA: Alstom va fournir un système de signalisation au projet d’extension de Lantau à Hong Kong

English French

Alstom va fournir un système de signalisation au projet d’extension de Lantau à Hong Kong

Un contrat majeur qui renforce la présence d’Alstom dans le domaine de la signalisation à Hong Kong

Des solutions et services de signalisation éprouvés pour optimiser les performances opérationnelles, augmenter la capacité et améliorer la sécurité du réseau

28 mars 2023 – Alstom, leader mondial de la mobilité durable et intelligente et MTR Corporation (Hong Kong) ont officiellement lancé la mise en œuvre du contrat pour la fourniture d’un système de signalisation destiné au projet d’extension de Lantau qui comprend la ligne Airport Express, la ligne Tung Chung et le dépôt de Siu Ho Wan.

Responsable1 de la conception, l’ingénierie, la fourniture, l’intégration, les essais et la mise en service du système de signalisation de l’extension du LAR, Alstom utilisera sa solution éprouvée de surveillance automatique des trains (ATC) avec Système d’Aide à la Conduite, à l’Exploitation et à la Maintenance (SACEM), et la technologie d’enclenchement Smartlock 400. Sa coentreprise chinoise, CASCO Signal Ltd2, fournira au projet le sous-système de supervision automatique des trains (ATS). Pour améliorer la protection des systèmes de signalisation et de contrôle des trains de l’extension de la ligne, Alstom mettra en place un jumeau numérique qui permettra de simuler et de tester en détail le nouveau système de signalisation, mais aussi d’intégrer des mesures avancées de cybersécurité ferroviaire. En outre, HealthHub, la solution digitale d’Alstom pour la maintenance prédictive et conditionnelle sera déployée pour suivre en continu l’état des moteurs d’aiguillage et maximiser la fiabilité et la disponibilité, tout en optimisant les coûts du cycle de vie.

« Aujourd’hui, six lignes du métro de Hong Kong sont équipées des systèmes de signalisation d’Alstom. Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat de plus de quarante ans avec MTR grâce à ce nouveau contrat qui démontre notre solide capacité à répondre aux besoins du marché de Hong Kong. Ce projet permet à Alstom de démontrer sa capacité et son expertise en matière d’entretien et de prolongation de la durée de vie des solutions ferroviaires, en intégrant des solutions avancées comme la cybersécurité et la maintenance prédictive pour un système de transport plus durable », a déclaré Toby Tiberghien, directeur général pour l’Asie de l’Est d’Alstom.

Ce projet fait partie des projets de développement ferroviaire en cours à Hong Kong pour étendre la portée de son réseau ferroviaire. Il comprend l’extension de la ligne Tung Chung existante depuis la gare de Tung Chung vers l’ouest, avec une nouvelle gare à Tung Chung West, ainsi que l’ajout de deux gares à l’est dans une nouvelle zone réhabilitée entre les gares de Sunny Bay et Tung Chung. Quand il sera achevé en 2030, le projet d’extension de Lantau améliorera considérablement les liaisons entre les communautés voisines et permettra aux résidents de se déplacer entre l’île de Lantau et les zones urbaines par voie ferrée directe.

Alstom participe au développement des réseaux ferroviaires de Hong Kong depuis plus de 40 ans. Depuis le premier projet de métro à Hong Kong en 1975, Alstom a fourni plus de 1 100 voitures de métro à MTR et équipé six lignes avec des systèmes de signalisation. En décembre 2016, Alstom a livré avec succès à Hong Kong la première ligne de métro sans conducteur de grande capacité (ligne South Island) avec son système de signalisation, les travaux de voie, l’infrastructure des lignes aériennes, ainsi que le système de traction et de contrôle des trains. En novembre 2022, le premier des 93 nouveaux trains à huit voitures (ou train Q) installé avec les équipements et le système ATC SACEM d’Alstom a transporté ses premiers passagers sur la ligne Kwun Tong.

Alstom™, Smartlock™ et HealthHub™ sont des marques déposées du Groupe Alstom.

1 Dirigé par le site d’Alstom à Hong Kong, avec le soutien des équipes de Saint-Ouen et Villeurbanne (France), et de Bangalore (Inde).

2 CASCO Signal Ltd est détenu à 49 % par Alstom SA.





À propos d’Alstom



Ouvrant la voie de la transition énergétique, Alstom développe et commercialise des solutions de mobilité qui constituent des fondations durables pour l’avenir du transport. Qu’il s’agisse des trains à grande vitesse, des métros, des monorails, des trams, des systèmes intégrés, des services sur mesure, de l’infrastructure, des solutions de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses divers clients le portefeuille le plus complet du secteur. 150 000 véhicules en service commercial à travers le monde attestent de l'expertise reconnue du Groupe dans la gestion de projet, l'innovation, la conception et la technologie. En 2022, Alstom figure dans les indices de durabilité Dow Jones Sustainability, Monde et Europe, pour la 12e fois consécutive. Basé en France, Alstom est présent dans 70 pays et emploie plus de 74 000 personnes dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 15,5 milliards d’euros au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022.

Connectez-vous sur www.alstom.com pour plus d'informations.



