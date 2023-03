Umicore - Avis de convocation aux assemblées générales ordinaire et spéciale des actionnaires

English French Dutch

Avis de convocation aux assemblées générales ordinaire et spéciale des actionnaires

Umicore invite ses actionnaires à participer à ses assemblées générales ordinaire et spéciale qui se tiendront le jeudi 27 avril 2023, 17 heures CEST dans les bureaux d'Umicore (rue du Marais 31, 1000 Bruxelles).

Les assemblées générales seront également retransmises et accessibles en direct. Il n’y aura pas de possibilité de voter ou de poser des questions via cette retransmission. Le lien pour accéder à la retransmission sera mise à disposition sur le site web d'Umicore .

Tous les détails concernant l'ordre du jour, les conditions d'admission, les modalités de vote et la documentation des assemblées générales peuvent être consultés sur le site web d’Umicore .





Proposition de modification du conseil de surveillance

Eric Meurice a fait part de son souhait de quitter le conseil de surveillance à la date de l'assemblée générale annuelle, après un mandat de 8 ans. Le mandat d'Ines Kolmsee arrive également à son terme après avoir siégé au conseil pendant 12 ans.

Thomas Leysen, président du conseil de surveillance, a commenté: « Au nom de mes collègues et en mon nom personnel, je tiens à remercier Eric Meurice et Ines Kolmsee pour leur perspicacité et pour l'expertise très pertinente qu'ils ont apportée au cours de leur mandat au Conseil de surveillance (et auparavant au Conseil d'administration). Je tiens à remercier notamment Ines pour sa direction du Comité d'audit au cours de ces dernières années. »

Le conseil de surveillance propose la nomination de Marc Grynberg en tant que nouveau membre du conseil de surveillance.

Marc Grynberg a été CEO d'Umicore de novembre 2008 à novembre 2021. Durant son mandat, il a positionné l'entreprise en tant que leader mondial des matériaux de mobilité propre et du recyclage. Ayant rejoint Umicore en 1996, il a été CFO de l'entreprise entre 2000 et 2006 et a dirigé l'activité Automotive Catalysts de 2006 à 2008. Il est actuellement administrateur indépendant non exécutif de Nexans. Il y est membre du Comité de stratégie et du développement durable, du Comité d'audit et risque et y a récemment été nommé directeur du climat. Il est également administrateur indépendant non exécutif de Wienerberger et membre de son Comité d'innovation et développement durable, de son Comité d'audit et risque et de son Comité de rémunération.

« Je suis très heureux de proposer la nomination de Marc Grynberg comme cela avait déjà été envisagé au moment où il a quitté son poste de CEO il y a environ 18 mois. Sa connaissance inégalée d'Umicore et de ses marchés est un atout majeur pour l'entreprise et renforcera encore le conseil de surveillance d'Umicore. Marc apporte également une connaissance approfondie du contexte plus large de l'innovation et du développement durable, ce qui est essentiel pour la réalisation des ambitions 2030 RISE d'Umicore », a déclaré Thomas Leysen.





Comités du Conseil

Le conseil de surveillance a créé deux nouveaux comités effectifs à compter de la date de l'assemblée générale annuelle : le comité d'investissement et le comité de développement durable. Ces comités aideront le conseil de surveillance à d’une part superviser les dépenses d'investissement du Groupe qui soutiennent la croissance liée à sa stratégie RISE 2030, et d’autre part à réaliser les ambitions « Let's Go for Zero ».

Birgit Behrendt présidera le comité du développement durable, dont les membres seront Françoise Chombar, Alison Henwood et Mario Armero. Le Comité d’investissement sera compose de Birgit Behrendt, Marc Grynberg1 et Laurent Raets, sous la présidence de Thomas Leysen.

Alison Henwood remplacera Ines Kolmsee en tant que présidente du comité d'audit. Elle a rejoint Umicore en tant que membre indépendant du conseil de surveillance et membre du comité d'audit en septembre 2022.





Pour tout complément d'information

Investor Relations

Caroline Kerremans +32 2 227 72 21 caroline.kerremans@umicore.com Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com Adrien Raicher +32 2 227 74 34 adrien.raicher@umicore.com





Media Relations

Marjolein Scheers +32 2 227 71 47 marjolein.scheers@umicore.com Caroline Jacobs +32 2 227 71 29 caroline.jacobs@umicore.com





À propos d'Umicore

Umicore est un groupe spécialisé dans la technologie des matériaux circulaires. Il se concentre sur les domaines d'application où son expertise en science des matériaux, en chimie et en métallurgie fait une réelle différence. Ses activités sont organisées en trois groupes d’activités : Catalysis, Energy & Surface Technologies et Recycling. Chaque groupe d'activités est divisé en unités commerciales axées sur le marché qui proposent des matériaux et des solutions à la pointe des nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie quotidienne.

Umicore génère la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts de R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L'objectif primordial d'Umicore en matière de création de valeur durable repose sur l'ambition de développer, produire et recycler des matériaux de manière à remplir sa mission : materials for a better life (des matériaux pour une vie meilleure).

Les opérations industrielles et commerciales ainsi que les activités de R&D d'Umicore sont réparties dans le monde entier afin de servir au mieux sa clientèle mondiale. Le Groupe a généré un chiffre d’affaires (hors métal) de € 4,2 milliards (chiffre d'affaires de € 25,4 milliards) en 2022 et emploie actuellement plus de 11.000 personnes.







1 Sous reserve de sa nomination en tant que membre du Comité de surveillance par l’assemblée générale ordinaire du 27 avril 2023.