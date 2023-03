ONLYOFFICE Workspace 12.5 est disponible avec une sécurité renforcée, une gestion des documents optimisée, un thème sombre et d'autres améliorations

La nouvelle version de la plateforme de collaboration comporte de nombreuses améliorations en matière de sécurité et de l'ergonomie de l'ensemble de la suite.

Les développeurs d'ONLYOFFICE ont publié la version 12.5 de la plateforme de productivité avec des nouveautés telles que des outils supplémentaires pour une authentification plus forte et un contrôle d'accès au portail, des multiples liens pour le partage externe de documents et de dossiers, un thème sombre, une synchronisation IMAPSync optimisée, et bien d'autres.

Sécurité renforcée

La protection de la procédure de connexion devient encore plus appropriée grâce aux nouvelles options mises en place. Il est désormais possible de définir une limite de tentatives de connexion infructueuses, ainsi qu'une durée de blocage et une période de vérification, afin d'empêcher les attaques par force brute. Lorsque la limite spécifiée est atteinte, les tentatives provenant de l'adresse IP associée sont interdites pendant la période choisie.

Les adresses IP de confiance des utilisateurs et des administrateurs peuvent être saisies dans différentes sections. En outre, l'outil d'authentification à deux facteurs comprend désormais des paramètres supplémentaires : sélection des adresses IP de confiance pour lesquelles l'authentification à deux facteurs n'est pas requise, ainsi que des utilisateurs et des groupes pour lesquels l'authentification à deux facteurs est obligatoire.

Grâce aux critères étendus de création de mots de passe, il est possible de définir non seulement le nombre minimum, mais aussi le nombre maximum de caractères dans les mots de passe que les utilisateurs définissent pour protéger leurs comptes.

Gestion des documents optimisée

Le module Documents offre la possibilité de générer plusieurs liens de partage externe pour un même fichier. Les utilisateurs disposent également d'une nouvelle option permettant de définir des limites de temps et des mots de passe pour les documents partagés en externe afin de mieux les protéger.

En outre, le partage de dossiers par le biais de liens externes est aussi disponible. Dans ce cas, tous les sous-dossiers et les fichiers qu'ils contiennent hériteront du lien externe.

Les développeurs ont ajouté l'option de convertir les documents protégés par un mot de passe au format OOXML pour une édition ultérieure lors du téléchargement de fichiers vers le portail, ainsi que la possibilité de télécharger une structure de dossiers vides en utilisant la fonction "Glisser-Déposer".

En outre, ONLYOFFICE Workspace mis à jour comprend la dernière version 7.3 des éditeurs en ligne avec des rôles de destinataire pour le remplissage des champs, SmartArt, Fenêtre Espion, le support de l'Unicode et des équations LaTeX, les plugins ChatGPT et Zoom, ainsi que d'autres fonctionnalités.

Thème sombre

Travailler dans des environnements peu éclairés devient plus confortable avec le thème sombre. Les utilisateurs peuvent facilement l'activer dans leur profil. Lorsque le thème sombre est activé, tous les documents s'ouvrent également dans ce mode.

Mail amélioré

Le service IMAPSync permet désormais de synchroniser les brouillons avec le client de messagerie connecté. Si les utilisateurs créent ou modifient un brouillon sur le portail, il sera accessible sur le client de messagerie et vice versa.

Autres améliorations

Pour une expérience utilisateur plus confortable et un travail plus efficace, les développeurs ont introduit l'option d'usurpation d'identité pour les propriétaires de portails, la possibilité de gérer le quota de stockage par défaut, de nouvelles devises dans le module CRM (Kwanza angolais et Bolivar vénézuélien), un panneau de contrôle amélioré et un flux optimisé pour les portails avec un grand nombre d'utilisateurs.

À propos d'ONLYOFFICE

ONLYOFFICE est un projet open-source qui se concentre sur le traitement avancé et sécurisé des documents. Avec plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde, il s'agit d'un innovateur reconnu dans le domaine de la bureautique en ligne.

ONLYOFFICE Workspace est un espace de travail numérique complet pour toute échelle, conçu pour gérer tous les processus d'entreprise. Il comprend de puissants éditeurs en ligne intégrés à la plateforme de productivité qui inclut la gestion de fichiers et de projets, le courrier, le CRM, les calendriers et d'autres outils de productivité.

