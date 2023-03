Conscio Technologies lance un nouveau programme de Sensibilisation au RGPD

Conscio Technologies, en partenariat avec la société Examin, société spécialisée dans la conformité numérique et en particulier la protection des données personnelles et la fourniture de prestations de DPO externalisé, annonce un contenu RGPD orienté métiers. En effet, au-delà des principes généraux, différents métiers au sein d’une entreprise manipulent quotidiennement des données personnelles. Ils doivent tous être sensibilisés, mais d’une manière adaptée à leurs enjeux. C’est pourquoi Conscio Technologies propose des modules de sensibilisation au RGPD répartis par fonction et par métier avec :

• Les ressources humaines ;

• La communication et marketing ;

• Les achats et le service commercial ;

• La DSI.

Conscio Technologies propose également un module spécifique pour les cabinets d’expertise comptable et les commissaires aux comptes.

Ces modules sont réalisés au format « chatbot » rendant leur lecture plaisante et ludique. Ils sont disponibles dans une quinzaine de langues.

Michel GERAD, Président de Conscio Technologies « Nous sommes ravis de collaborer avec Examin, expert reconnu dans le domaine de la protection des données personnelles. Ce partenariat nous permet d’enrichir notre contenu de sensibilisation au RGPD et de proposer à nos clients des modules proches des métiers. »