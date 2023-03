English French Dutch

Umicore publie son Rapport Annuel integré 2022

Rising today to transform tomorrow





Umicore a publié aujourd'hui son rapport annuel intégré 2022, offrant une vue d'ensemble complète et intégrée de ses performances économiques, financières, environnementales, opérationnelles, sociales et de la chaîne de valeur du Groupe au cours de l'année écoulée. Umicore est engagée à divulguer pleinement sa valeur et son impact sur la société par une transparence accrue et des cadres de reporting supplémentaires. Outre la publication du rapport conformément aux normes GRI1, le reporting extra-financier d'Umicore est également aligné sur la taxonomie européenne2 , la SASB3 et la TCFD4 .





Une année riche en événements qui reflète les progrès importants réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie RISE 2030

« Dans un contexte perturbateur et volatil, Umicore a fait preuve d’une résilience forte dans ses performances financières 2022 tout en articulant une stratégie de croissance ambitieuse - Umicore 2030 RISE . Notre rôle dans le soutien au besoin pressant d'une économie plus circulaire et d'une transformation à l'échelle mondiale de la mobilité a clairement été mis en évidence », a déclaré Mathias Miedreich, CEO d'Umicore.

L'année a été marquée par l'introduction de la stratégie de croissance 2030 RISE d'Umicore, qui tire parti de sa position unique pour saisir l'opportunité de croissance significative que représente la transformation de la mobilité. L'activité Rechargeable Battery Materials a réalisé d'importants progrès dans sa trajectoire de croissance. La business-unit a conclu à long-terme plusieurs contrats clients créateurs de valeur et des partenariats avec des fournisseurs. Elle a également franchi des étapes opérationnelles importantes en achevant le déploiement d'une chaîne de valeur complète pour les matériaux de batteries en Europe, tout en annonçant des plans similaires pour l'Amérique du Nord. Dans un contexte de marché difficile, les business groups Catalysis et Recycling ont à nouveau démontré leur résilience, leur excellence opérationnelle et leur capacité à générer d'importants cash-flows libres. Enfin, le Groupe a diversifié et élargi sa base de financement à des conditions attrayantes par l'émission de nouveaux instruments de dette liés au développement durable . Ces réalisations sont des preuves de son exécution dans le cadre de sa stratégie RISE 2030.

Umicore a également réalisé d'importants progrès dans le cadre de sa feuille de route ESG, s'appuyant sur ses ambitions Let's Go for Zero. Umicore continue d'agir de manière résolue pour atteindre son objectif de réduire à zéro les émissions de gaz à effet de serre (GES) de Scope 1 et 2 d'ici 2035. En 2022, le Groupe a diminué ses émissions de GES de Scope 1 et 2 de 13 % par rapport à 2019 et a augmenté sa part d'électricité renouvelable à 35 %, contre 17 % en 2021. Umicore a également annoncé son ambitieux objectif Scope 3 visant à réduire de 42 % l'intensité carbone des matériaux achetés d'ici à 2030 (par rapport à la référence 2019). Enfin, la Science Based Target initiative (SBTi) a validé les objectifs intermédiaires de réduction des GES d'Umicore pour 2030 comme étant fondés sur la science et alignés sur l'Accord de Paris .

« Cette performance solide de 2022 n'a pu être réalisée que grâce aux incroyables et talentueuses équipes d'Umicore. Je tiens à vous remercier pour votre travail acharné et votre dévouement. Ma gratitude va également à toutes nos parties prenantes pour leur contribution et leur engagement continus. Nous sommes impatients de poursuivre notre parcours et d'entamer ce nouveau chapitre avec vous tous en 2023 et au-delà » a déclaré Mathias Miedreich.

Pour en savoir plus sur nos performances en 2022, consultez notre rapport annuel 2022 – disponible en Anglais ou Néerlandais – ou son site web dédié .





Pour tout complément d’information

Investor Relations

Caroline Kerremans +32 2 227 72 21 caroline.kerremans@umicore.com Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com Adrien Raicher +32 2 227 74 34 adrien.raicher@umicore.com





Media Relations

Marjolein Scheers +32 2 227 71 47 marjolein.scheers@umicore.com Caroline Jacobs +32 2 227 71 29 caroline.jacobs@eu.umicore.com

A propos d’Umicore

Umicore est un groupe spécialisé dans la technologie des matériaux circulaires. Il se concentre sur les domaines d'application où son expertise en science des matériaux, en chimie et en métallurgie fait une réelle différence. Ses activités sont organisées en trois groupes d’activités : Catalysis, Energy & Surface Technologies et Recycling. Chaque groupe d'activités est divisé en unités commerciales axées sur le marché qui proposent des matériaux et des solutions à la pointe des nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie quotidienne.

Umicore génère la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts de R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L'objectif primordial d'Umicore en matière de création de valeur durable repose sur l'ambition de développer, produire et recycler des matériaux de manière à remplir sa mission : materials for a better life (des matériaux pour une vie meilleure).

Les opérations industrielles et commerciales ainsi que les activités de R&D d'Umicore sont réparties dans le monde entier afin de servir au mieux sa clientèle mondiale. Le Groupe a généré un chiffre d’affaires (hors métal) de € 4,2 milliards (chiffre d'affaires de € 25,4 milliards) en 2022 et emploie actuellement plus de 11.000 personnes.







1 https://www.globalreporting.org/

2 https://eu-taxonomy.info/

3 https://www.sasb.org/

4 https://www.fsb-tcfd.org/