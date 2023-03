English French Dutch

Umicore publiceert geïntegreerd jaarverslag 2022

We zijn klaar vandaag voor de transformatie van morgen





Umicore heeft vandaag haar geïntegreerd jaarverslag 2022 gepubliceerd. Het rapport biedt een allesomvattend en geïntegreerd overzicht van de Groep’s economische, financiële, milieu, operationele, sociale en waardeketenprestaties over het voorbije jaar. Umicore verbindt zich ertoe een volledig overzicht te geven van haar waarde voor - en impact op - de samenleving, met meer transparantie en aanvullende rapporteringskaders. Naast de publicatie van het verslag in overeenstemming met de GRI1-normen, is de niet-financiële verslaggeving van Umicore ook afgestemd op de EU Taxonomie2, SASB3 en TCFD4.





Bewogen jaar met sterke vooruitgang in de uitvoering van de 2030 RISE Strategie

"In een uitdagende en volatiele context toonde Umicore sterke veerkracht met haar financiële prestaties in 2022 , tezelfdertijd hebben we een ambitieuze groeistrategie - Umicore 2030 RISE geformuleerd. Onze rol in het ondersteunen van de dringende behoefte aan een meer circulaire economie en de wereldwijde mobiliteitstransformatie is duidelijk naar voren gekomen", aldus Mathias Miedreich, CEO van Umicore.

Het jaar werd gekenmerkt door de lancering van Umicore’s 2030 RISE Strategie. 2030 RISE is gestoeld op de unieke positie van Umicore om de aanzienlijke groeikansen binnen de mobiliteitstransformatie te grijpen. De business unit Rechargeable Battery Materials boekte aanzienlijke operationele vooruitgang in haar groeitraject. Ze sloot meerdere waardecreërende langetermijncontracten met klanten en leveranciers en bereikte belangrijke mijlpalen door de uitrol van een volledige waardeketen voor batterijmaterialen in Europa te voltooien en gelijkaardige plannen aan te kondigen voor Noord-Amerika. De business groups Catalysis en Recycling toonden opnieuw hun veerkracht, operationele uitmuntendheid en vermogen om sterke vrije kasstromen te genereren in een uitdagende marktcontext. De Groep heeft ook haar financieringsbasis gediversifieerd en uitgebreid aan aantrekkelijke voorwaarden met nieuw uitgegeven duurzaamheid gerelateerde schuldinstrumenten . Deze verwezenlijkingen zijn een bewijs voor de uitvoering van de 2030 RISE Strategie.

Umicore boekte ook sterke vooruitgang met haar duurzaamheidstraject (ESG) voortbouwend op haar Let's Go for Zero-ambities. De Groep blijft resoluut werk maken van haar doelstelling om tegen 2035 een netto-nuluitstoot van broeikasgassen (Scope 1 en 2) te bereiken. In 2022 verminderde de Groep haar Scope 1 en 2 broeikasgassen met 13% ten opzichte van 2019 en verhoogde ze haar aandeel hernieuwbare elektriciteit tot 35% tegenover 17% in 2021. Daarnaast kondigde Umicore een ambitieuze Scope 3-doelstelling aan om de koolstofintensiteit van aangekochte materialen tegen 2030 met 42% te verminderen (ten opzichte van de uitgangssituatie in 2019). Bovendien heeft het Science Based Target initiatief (SBTi) de tussentijdse broeikasgasreductiedoelstellingen van Umicore voor 2030 gevalideerd als wetenschappelijk onderbouwd en in lijn met de Overeenkomst van Parijs.

"Deze sterke prestatie in 2022 was enkel haalbaar dankzij ons geweldig en getalenteerd Umicore-team. Ik wil jullie bedanken voor jullie harde werk en toewijding. Mijn dank gaat ook uit naar al onze stakeholders voor hun voortdurende bijdragen en inzet. We kijken ernaar uit om onze reis voort te zetten en samen met jullie dit nieuwe hoofdstuk aan te vatten in 2023 en daarna." zei Mathias Miedreich.

Lees meer over onze prestaties in 2022 op onze jaarverslagwebsite hier of in de Engelse en Nederlandse versies van het verslag die hier beschikbaar zijn.





Voor meer informatie

Investor Relations

Caroline Kerremans +32 2 227 72 21 caroline.kerremans@umicore.com Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com Adrien Raicher +32 2 227 74 34 adrien.raicher@umicore.com





Media Relations

Marjolein Scheers +32 2 227 71 47 marjolein.scheers@umicore.com Caroline Jacobs +32 2 227 71 29 caroline.jacobs@eu.umicore.com





Over Umicore

Umicore is een circulaire materiaaltechnologie-groep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.

Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.

Umicore’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in 2022 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 4,2 miljard (omzet van € 25,4 miljard) en had meer dan 11.000 mensen in dienst.







1 https://www.globalreporting.org/

2 https://eu-taxonomy.info/

3 https://www.sasb.org/

4 https://www.fsb-tcfd.org/