CBL International Limited 宣布首次公开募股结束

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马来西亚吉隆坡, March 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CBL International Limited (NASDAQ: BANL）及其全资子公司（“CBL International”或“公司”）是一家成熟的船舶燃料物流公司，目前专注于亚太地区，为船舶燃油补给提供一站式解决方案。CBL International 今天宣布已于 2023 年 3 月 27 日以每股 4.0 美元的公开发行价完成 3,325,000 股普通股（“股份”）的首次公开发行（“发行”）。



承销商于 2023 年 3 月 23 日行使了部分超额配售选择权，增发了 425,000 股股份（“超额配股权”）。超额配股权已于发售时终止。因此，在扣除承销折扣及其他相关费用前，包括超额配售在内的发行总收益为 1,500 万元。这些股票于 2023 年 3 月 23 日开始在纳 Nasdaq Capital Market 上交易，股票代码为“BANL”。

发售所得款项将用于（I）增加本地供应商数目，以提高其竞争力，增加新加坡及南韩市场的服务选择；（II）进一步增加本公司于现有市场的业务市场份额；（III）用作与金融机构进行贸易融资活动的现金抵押品；从而为进一步获取银行融资建立交易记录，以促进本公司的业务增长；（IV）采购及开发中央管理信息系统，以加强本公司的日常管理控制及资金管理；及（V）其他营运资金及一般企业用途。

Pacific Century Securities，LLC 担任本次发行的首席账簿管理人，Spartan Capital Securities LLC 担任联合管理人。Loeb& Loeb LLP 担任该公司的法律顾问，Crone Law Group, P.C. 担任 Pacific Century Securities，LLC 与本次发行有关的法律顾问。

有关本次发行的注册声明（表格 F-1）已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交（文件编号: 333-267077)，并于 2023 年 3 月 22 日由美国证券交易委员会宣布生效。本次发行仅以招股说明书的形式进行，招股说明书是注册说明书的一部分。有关本次发行的最终招股说明书副本可从 Pacific Century Securities, LLC（地址:60- 20 Woodside Avenue, Suite 211, Queens, New York 11377）或通过电子邮件（邮箱: yao@pcsecurities.us）获得。此外，可通过美国证券交易委员会的网站 www.sec.gov 获取与本次发行相关的招股说明书副本。投资之前，您应该阅读公司已经提交或将向美国证券交易委员会提交的招股说明书和其他文件，以获取有关公司和发行的更完整信息。本新闻稿不构成出售要约或购买公司任何证券的要约邀请，未经注册或适用的注册豁免，不得在美国发售或出售此类证券，亦不得在此类要约的任何州或司法管辖区对公司的任何证券进行任何要约、邀请或出售，根据该州或司法管辖区的证券法，在注册或获得资格前，招揽或出售为非法行为。

关于 CBL International Limited

CBL International Limited 是燃油补给行业的服务商，总部位于马来西亚。我们专注于根据所需的国际标准提供船用燃料，价格具有竞争力，并在客户与我们商定的港口提供及时的交付服务。多年来，凭借我们经验丰富的管理团队，我们建立了广泛的供应网络，为客户提供更多的选择和灵活性，以满足他们的船舶加油需求。我们的供应网络专注于扩大我们的服务范围，覆盖亚太地区多个港口，包括但不限于韩国、中国、台湾、香港、马来西亚、新加坡、菲律宾和泰国。展望未来，我们将分配更多资源进一步扩大我们的供应网络，以不断提高市场份额。

前瞻性陈述

本公告中除历史事实陈述外的所有陈述均为前瞻性陈述，包括但不限于公司的拟议发行。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，并基于当前对未来事件和财务趋势的预期和预测，公司认为这些事件和财务趋势可能会影响其财务状况、经营结果、业务战略和财务需求，包括对发行将成功完成的预期。投资者可以通过诸如“可能”，“将会”，“期望”，“预计”，“目标”，“估计”，“打算”，“相信”，“潜在”，“继续”，“很可能”或其他类似表达方式来识别这些前瞻性声明。除非法律要求，否则公司不承担更新前瞻性声明以反映随后发生的事件或情况或其预期变化的义务。尽管本公司相信这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的，但本公司不能向您保证这些预期最终正确无误，本公司提醒投资者，实际结果可能与预期结果大不相同，并鼓励投资者在本公司的注册声明和向美国证券交易委员会提交的其他文件中审查可能影响其未来业绩的其他因素。

有关更多信息，请联系:

Pacific Century Securities LLC

Yao Zhang

电子邮件：yao@pcsecurities.us

CBL International Limited

电子邮件：investors@banle-intl.com