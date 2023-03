El director general de Relaciones de Sorenson recibe el galardón a la accesibilidad a la integración excepcional de Deaf in Government

English Spanish

SALT LAKE CITY, March 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sorenson, líder mundial en servicios lingüísticos inclusivos para personas sordas, con dificultades de audición y personas diversas, ha anunciado hoy que el director general de Relaciones, Lance Pickett, ha recibido el premio a la accesibilidad a la integración excepcional por parte de Deaf in Government (DIG), organización sin ánimo de lucro que apoya a los empleados locales, estatales y federales sordos o con problemas de audición. Pickett recibió el galardón este mes en la 38.ª Conferencia internacional anual de la Cuenca del Pacífico sobre discapacidad y diversidad, organizada por el Centro de estudios sobre discapacidad en colaboración con DIG.



El premio reconoce a los líderes que promueven la misión de DIG de apoyar a los empleados gubernamentales que intentan vencer las barreras comunicativas, resolver los problemas de accesibilidad y fomentar un entorno laboral totalmente inclusivo mediante la creación de interconexiones y el crecimiento profesional.

“Lance ha demostrado un compromiso firme con el apoyo a la comunidad sorda y la creación de un entorno que mejore la comunicación entre amigos, compañeros de trabajo y familiares,” ha afirmado Cham Le, presidente de DIG. “Tengo ganas de continuar trabajando con Lance para ayudar a nuestros miembros a sacar provecho de las tecnologías y plataformas de la próxima generación de Sorenson.”

Pickett entró en Sorenson en 2003 como director de Soporte técnico y progresó de forma continuada hasta llegar al puesto de vicepresidente de Marketing corporativo. En abril de 2022, fue nombrado director general de Relaciones, convirtiéndose en el primer ejecutivo sordo de alta dirección de Sorenson, y desempeñó un papel fundamental de liderazgo al reunirse con personas sordas para valorar sus necesidades y deseos y recoger comentarios de los clientes. Además, Pickett apoya los eventos de la comunidad y trabaja en la mejora de la retención de clientes y la consolidación de la propuesta de valor para el cliente a largo plazo de Sorenson.

“Lance es un ejemplo del compromiso de Sorenson con la diversidad, la equidad, la inclusión y la accesibilidad,” ha declarado Jorge Rodríguez, director ejecutivo de Sorenson. “Su liderazgo, conocimientos y experiencia son fundamentales para definir y llevar a cabo nuestra estrategia empresarial y promover nuestra visión de ofrecer una comunicación fluida a las comunidades diversas y desfavorecidas.”

Deaf in Government y Sorenson mantienen una relación colaborativa de larga duración con el objetivo de ampliar el acceso a las herramientas de comunicación y crear un entorno laboral totalmente inclusivo que fomente el crecimiento profesional entre los trabajadores en todos los niveles del gobierno. Con este fin, recientemente se ha concedido a Sorenson un contrato de la Administración de servicios generales, que autoriza a la empresa a prestar los servicios lingüísticos accesibles seleccionados a entidades gubernamentales federales, estatales y locales y sin ánimo de lucro.

“El reconocimiento de Deaf in Government es un honor para mí,” afirmó Pickett. “Es un privilegio trabajar con Cham y su equipo, y estoy deseando continuar con nuestra colaboración para garantizar la inclusión y la accesibilidad para los empleados sordos en todos los niveles del gobierno.”



Sobre Sorenson

Sorenson es uno de los proveedores de servicios lingüísticos líderes mundiales, que combina tecnología patentada con soluciones orientadas a las personas. Trabajamos por aumentar la diversidad, la equidad, la inclusión y la accesibilidad de las personas subrepresentadas por medio de soluciones comunicativas para todos: servicios de subtitulado de llamadas y retransmisión en vídeo, interpretación de lengua hablada y lengua signada presencial y en vídeo y servicios lingüísticos de posproducción. El impacto de nuestra empresa se extiende más allá de las conexiones que respaldamos. De acuerdo con el Plan de acción y visión ESG e impacto de Sorenson, estamos revisando nuestra huella de carbono, tratando las barreras al progreso y la accesibilidad para empleados sordos e implementando un programa de diversidad para proveedores. Sorenson es una empresa, propiedad de minorías, que está comprometida con la ampliación de oportunidades para las comunidades desfavorecidas y defiende la cultura de la pertenencia. Para obtener más información sobre cómo fomentamos la conexión humana, visite: http://www.sorenson.com o es.sorenson.com.