Lancement de la nouvelle imprimante grand format de Konica Minolta à ISA

MISSISSAUGA, Ontario, 28 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta), chef de file des solutions d’impression et d’emballage industrielles et commerciales, se réjouit d’annoncer le lancement de son nouveau système d’impression à jet d’encre hybride. Ce nouvel appareil, désormais le plus large et le plus rapide de sa famille, est doté des têtes d’impression éprouvées de Konica Minolta et du système d’encre des précédents modèles AccurioWide, qui garantissent la qualité d’image et l’éclat des couleurs constants caractéristiques de la gamme. L’imprimante sera présentée pour la première fois le mois prochain au salon ISA International Sign Expo à Las Vegas (Nevada), du 12 au 14 avril, puis au salon Graphics Canada, du 11 au 13 mai 2023, à Mississauga (Toronto, Ontario).

AccurioWide 250 : de plus grandes vitesses et une plus grande largeur d’impression

Dotée de la technologie réputée de têtes d’impression de Konica Minolta, l’imprimante AccurioWide 250 offre des modes d’impression plus rapides (jusqu’à 1 238 pi2/h) sans grande perte de qualité. Sa grande largeur permet d’imprimer des panneaux de 4 x 8 pi au format paysage en un seul passage, et donc d’en accélérer la production. Les clients peuvent également gagner de l’espace pendant les impressions des panneaux de 4 x 8 pi en remplaçant les tables d’impression à grand format par des tables d’impression plus compactes, ce qui permet de réduire la profondeur de l’imprimante de 12 pi (gain de 96 pi2 de surface au sol).

« Konica Minolta continue d’investir dans le marché du grand format pour permettre à ses clients de gagner en productivité, et nous avons hâte de présenter notre nouvelle technologie aux professionnels des communications graphiques à ISA, où se retrouvent de nombreux leaders de l’industrie, affirme Dino Pagliarello, vice-président directeur de la gestion des produits et de la planification chez Konica Minolta. Avec l’imprimante AccurioWide 250, nous offrons à nos clients un appareil hautement productif, qui imprime efficacement de grands formats, idéal pour accompagner les entreprises qui cherchent à tirer parti des dernières technologies pour conquérir de nouveaux segments de marché ».

Avantages de la gamme AccurioWide de Konica Minolta

Toutes les imprimantes de la gamme AccurioWide (AccurioWide 160, 200 et la nouvelle 250) sont idéales pour les ateliers d’affichage, les imprimeurs numériques, les laboratoires photo, les imprimeurs commerciaux, les imprimeurs internes, les centres d’impression franchisés et les moyennes entreprises de sérigraphie. Ces imprimantes permettent à nos clients qui impriment beaucoup de grands formats et dont les besoins sont croissants d’augmenter leur production et leurs capacités.

Les imprimantes grand format AccurioWide de Konica Minolta se prêtent à de multiples applications, notamment les bannières, les affiches, la signalisation, les infographies d’exposition, les tirages courts, les maquettes, les impressions avec rétroéclairage ou éclairage avant, sur vinyle autocollant, et bien plus encore. Les appareils grand format UV à DEL hybrides permettent d’imprimer sur de nombreux supports souples ou rigides, comme le bois, le verre et les matériaux industriels, et conviennent à des applications plus pointues comme l’impression d’objets personnalisés, de textures, de reproductions d’art ou de décorations architecturales ou intérieures.

Les imprimantes grand format AccurioWide de Konica Minolta sont idéales pour les professionnels qui souhaitent accroître leur capacité d’impression en grand format et d’impression de supports de signalisation. Elles permettent d’atteindre des vitesses record (1 238 pi2/h) et des largeurs de 2,5 m, tandis que les imprimantes AccurioWide 200 culminent à une vitesse de 1 119 pi2/h et à 2 m de largeur, et les imprimantes AccurioWide 160, à 678 pi2/h et à 1,6 m de largeur.

Le séchage instantané des encres UV DEL accroît la productivité et le rendement du capital investi en faisant gagner du temps et permettant une expédition, un empilage, ou un découpage immédiats. Les autres avantages de ces nouvelles imprimantes sont une haute résolution d’image (jusqu’à 1 440 ppp), une consommation d’encre réduite par pi2, la technologie des têtes d’impression Konica Minolta 1024i et la puissance de la version 5 du logiciel processus documentaires Asanti.

Les visiteurs d’ISA peuvent demander un rendez-vous avec nos directeurs de l’impression de production par marché ou venir nous retrouver au stand 437 pour en savoir plus sur nos solutions d’impression grand format.

Rendez-vous ici pour en savoir plus sur la gamme AccurioWide de Konica Minolta.

Au sujet de Konica Minolta

Konica Minolta a entamé son parcours il y a 150 ans, avec la volonté de voir et de faire les choses autrement. Elle innove pour le bien de la société et du monde entier. Et c’est toujours cet objectif qui l’anime, hier et aujourd’hui. Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne les bureaux pour créer une véritable connectivité dans un milieu de travail intelligent et connecté. Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l’ensemble des marchés verticaux. L’entreprise a été reconnue par Brand Keys 16 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. a figuré à l’indice mondial de durabilité Dow Jones pendant 9 années de suite. C’est en partenariat avec ses clients que l’entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter et Instagram!

Coordonnées

Relations avec les médias de Konica Minolta – Canada

Service de marketing, Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée

info@bt.konicaminolta.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/605c62ea-64f4-4fde-b1dc-058a651fd29e