Lacroix : Exercice 2022 : L’activité dépasse 700 M€, en hausse de plus de 40%. Objectifs 2023 : Un chiffre d’affaires supérieur à 750 M€.

28/03/2023

Exercice 2022 :

L’activité dépasse 700 M€, en hausse de plus de 40%

Intégration réussie de Firstronic

Ebitda courant en hausse de 43,1%

Baisse du résultat net en lien avec un exercice 2021 non-normatif

Objectifs 2023 :

Un chiffre d’affaires supérieur à 750 M€

Une nouvelle augmentation de l'Ebitda courant pour passer le cap des 50M€

Confirmation du cap fixé par le plan Leadership 2025

en millions d’euros 2022



2021 Variation Chiffre d’affaires 707,8 501,5 +41,1% EBITDA courant 44,3 30,9 +43,1% en % du chiffre d’affaires 6,3% 6,2% +8 pb Résultat opérationnel courant 21,7 18,1 +19,9% en % du chiffre d’affaires 3,1% 3,6% - 55 pb Résultat Opérationnel 21,0 17,2 +22% Résultat financier (7,2) 5,8 Impôts sur les résultats (2,0) (0,6) Résultat net consolidé 11,7 22,4* -47,6%* Résultat net, part du Groupe 11,9 21,6* -45,0%*

* Le résultat net de l’exercice 2021 intègre d’importants produits non récurrents (revalorisation de la participation minoritaire de 12,5 % dans Firstronic pour 8,9 M€ et produit exceptionnel d’impôt pour 5,2 M€)

Forte croissance de l’activité en 2022 à plus de 700 M€

En 2022, LACROIX a franchi pour la première fois de son histoire le seuil des 700 M€ de ventes, en ligne avec son objectif (rehaussé en novembre 2022) d’une activité proche des 700 M€. Le chiffre d’affaires du Groupe est ressorti à 707,8 M€ et la croissance a atteint 41,1%, portée par l’intégration réussie de Firstronic dont la contribution ressort à 163,1 M€ sur l’exercice. A périmètre constant, la croissance s’établit à 8,6%, en lien avec la très bonne dynamique commerciale et les refacturations opérées auprès des clients des surcoûts en composants électroniques.

Progression de 43,1% de l’EBITDA courant

Sur l’exercice, l’EBITDA courant1 de LACROIX s’établit à 44,3 M€ contre 30,9 M€ en 2021, faisant ressortir un taux de marge d’EBITDA courant quasiment stable à 6,3% (contre 6,2% un an plus tôt), en ligne avec l’objectif affiché d’une marge au moins égale à 6,2%. Cette stabilité a été obtenue grâce à l’impact relutif de l’intégration de Firstronic, à la croissance de l’activité et à une gestion rigoureuse des coûts.

Cette évolution constitue une bonne performance au regard de l’effet dilutif des refacturations des surcoûts d’approvisionnement opérées auprès des clients (porteuses d’une marge nulle) et de l’inflation constatée sur l’énergie, le transport, les matières premières ou les salaires, qui n’a pu être que partiellement répercutée aux clients.

Activité Electronics

Malgré des difficultés d’approvisionnement persistantes sur l’exercice, l’activité Electronics a poursuivi sa trajectoire de croissance soutenue. Son chiffre d’affaires s’est inscrit à 522,2 M€, en augmentation de 62,5%, en lien avec l’intégration de Firstronic désormais LACROIX Electronics North America, et avec une solide croissance à périmètre constant (+11,7%). Cette progression organique a été portée par les secteurs Home & Building, Industrie et Automotive ; de son côté, le segment Avionics a commencé à renouer avec la croissance au dernier trimestre 2022.

Sur l’exercice, l’EBITDA courant de l’activité Electronics est multiplié par plus de deux à 26,9 M€, contre 13 M€ en 2021, laissant ressortir une nouvelle amélioration du taux de marge à 5,1% (contre 4%), en partie alimentée par l’effet relutif de l’intégration de Firstronic.

Activité City

L’activité City a enregistré un chiffre d’affaires stable sur l’année, à 109,1 M€, une évolution résultant d’une activité au ralenti sur les segments Signalisation et Trafic, en lien avec l’attentisme des collectivités, et d’une dynamique remarquable dans l’Eclairage Public (+27,1% sur l’année), portée par l’accélération des investissements favorables aux économies d’énergie.

Le taux de marge d’EBITDA courant de l’activité City est ressorti à 0,8% en 2022, contre 3% un an plus tôt. Cette dégradation de la rentabilité intègre la hausse des coûts des matières premières (aluminium notamment). L’activité City s’appuyant sur des contrats pluriannuels avec formule de révision à la date anniversaire, les surcoûts n’ont pu être intégralement répercutés aux clients. L’application progressive de ces formules de révision de prix contribuera de manière positive en 2023.

Activité Environment

Enfin, avec un chiffre d’affaires de 76,4 M€, l’activité Environment a enregistré une solide croissance en 2022 (+9,1%) alimentée par l’ensemble des segments (Eau, Réseaux de chaleur, Smart Grids) et une accélération du développement à l’international.

La rentabilité de l’activité reste élevée, avec un taux de marge d’EBITDA courant à 21,5%. Ce niveau s’inscrit au-delà de l’objectif que s’est fixé LACROIX à horizon 2025 (supérieur à 20%).

Hausse de 22% du résultat opérationnel

En 2022, le résultat opérationnel courant de LACROIX s’est inscrit en hausse de 20% à 21,7 M€, représentant 3,1% du chiffre d’affaires, contre 3,6% en 2021. Ce tassement s’explique principalement par des éléments sans impact sur la trésorerie, dont des amortissements d’actifs incorporels et charges liés à l’intégration de Firstronic (à hauteur de 4,0 M€). De son côté, le résultat opérationnel progresse de 22%, à 21 M€.

Le résultat net part du Groupe s’établit à 11,9 M€, contre 21,6 M€ un an plus tôt, une baisse intégralement due à une base de comparaison non-normative. Le résultat net de l’exercice 2021 intégrait en effet deux éléments non récurrents très significatifs : un produit financier lié à la réévaluation de titres Firstronic (+8,9 M€) et un crédit d’impôt exceptionnel en Pologne (+5,2 M€). Retraité de ces deux éléments en 2021, le résultat net part du Groupe affiche une amélioration de 4,4 M€ en 2022.

Une situation financière solide

Avec l’intégration du résultat net de l’exercice, les capitaux propres augmentent à 193,9 M€ au 31 décembre 2022, contre 180,4 M€ un an plus tôt. Dans le même temps, l’endettement net du Groupe est passé de 102,9 M€ à 138,8 M€, faisant ressortir un gearing de 71,6% fin 2022, toujours très en-deçà du plafond de 80% annoncé dans le cadre de Leadership 2025.

La hausse de l’endettement est principalement liée au financement de l’augmentation du BFR, dont l’évolution (-35,3 M€) résulte de la forte croissance de l’activité mais aussi du niveau élevé des stocks, en lien avec les tensions d’approvisionnement. Ces tensions, qui ont empêché la livraison de 100% de la demande clients, ont d’une part conduit à des surstocks pour partie financée par les clients, et d’autre part incité le Groupe à constituer des stocks stratégiques afin de sécuriser la croissance des prochains mois.

Feuille de route confirmée à horizon 2025

A mi-parcours de son plan Leadership 2025 dévoilé en avril 2021, LACROIX est pleinement confiant dans la poursuite de la bonne tenue de la feuille de route qui doit lui permettre de s’imposer à cet horizon comme un leader global en solutions IoT industrielles et équipements électroniques pour des applications critiques.

Ce plan s’est matérialisé en 2022 par plusieurs avancées majeures. LACROIX a renforcé son leadership technologique à travers des plateformes mutualisées sur des expertises de pointe (edge, IA…), a accéléré significativement son internationalisation grâce à l’intégration de Firstronic, et a concrétisé ses ambitions en matière d’industrie 4.0 avec Symbiose, sa nouvelle usine modèle en termes d’automatisation et de digitalisation, inaugurée en septembre dernier.

Le Groupe a ainsi consolidé ses avantages concurrentiels sur des marchés qui restent portés au niveau mondial par des tendances structurelles : augmentation de l’électronique dans les équipements, essor de l’e-mobility et de la smart mobility, enjeux environnementaux, relocalisation des productions critiques (dont l’électronique)…

La visibilité offerte par ces évolutions de marché et par les avancées réalisées dans le cadre du plan Leadership 2025 permet à LACROIX de confirmer tous les objectifs financiers annoncés à cet horizon, en particulier les cibles de chiffre d’affaires (800 M€) et de marge d’EBITDA (environ 9%).

2023 : nouvelle croissance de l’activité et de la rentabilité

Cap des 50 M€ d’EBITDA courant

A plus court terme, malgré un environnement qui reste marqué par des difficultés d’approvisionnement en composants et des tensions inflationnistes, LACROIX entend poursuivre sa croissance soutenue, alimentée par des segments de marché dynamiques au sein des trois activités (Éclairage Public, Smart Grids…), la poursuite de la répercussion aux clients des surcoûts, et la montée en puissance des projets en cours. Pour 2023, le Groupe vise ainsi un chiffre d’affaires supérieur à 750 M€ à périmètre constant, soit une croissance d’au moins 6%.

En terme de rentabilité, LACROIX anticipe une nouvelle appréciation de son EBITDA Courant pour dépasser le cap des 50 M€.

Pour rappel, LACROIX a annoncé en février dernier son intention de céder son segment Signalisation (8% du chiffre d’affaires) afin de concentrer ses investissements sur ses marchés stratégiques autour de l’IoT industriel et des équipements électroniques. Le Groupe précise que la concrétisation de ce projet de cession aurait un impact relutif sur le taux de marge d’EBITDA en 2023.

Dividende : 0,80 € par action, soit un taux de distribution de 33%

Conformément à la politique de rémunération des actionnaires habituellement pratiquée par le Groupe, un taux de distribution d’environ un tiers du résultat net (33% précisément) est proposé au titre de l’exercice 2022. Un dividende de 0,80€ par action sera ainsi soumis au vote lors de la prochaine Assemblée Générale de LACROIX, qui se tiendra le 11 mai prochain à Symbiose.

Prochains rendez-vous

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023 : 9 mai 2023 après Bourse

Assemblée Générale : 11 mai 2023

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2023 : 28 août 2023 après Bourse

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie doit contribuer à rendre nos cadres de vie plus simples, durables et sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans la construction et la gestion d’écosystèmes de vie intelligents, grâce à des équipements et des technologies connectés.

ETI familiale cotée, LACROIX combine l’agilité́ indispensable pour innover dans un univers technologique en constante évolution, la capacité à industrialiser des équipements robustes et sécurisés, le savoir-faire de pointe en solutions IoT industrielles et en équipements électroniques pour des applications critiques, et la vision long terme pour investir et construire l’avenir.

LACROIX conçoit et fabrique les équipements électroniques pour les produits de ses clients, ainsi que des solutions IoT (hardware, software & cloud) et IA, notamment pour les filières de l’industrie, automobile, domotique, avionique ou de la santé. Le Groupe fournit également des solutions connectées et sécurisées pour la gestion d’infrastructures critiques telle que la voirie intelligente (éclairage public, signalisation, gestion de trafic, V2X) ainsi que pour la gestion et le pilotage des infrastructures d’eau et d’énergie.

Fort de son expérience et de ses expertises technologiques et métiers, LACROIX travaille avec ses clients et ses partenaires pour faire le lien entre le monde d’aujourd’hui et le monde de demain. Il les aide à̀ construire l’industrie du futur et à bénéficier des opportunités d’innovation qui les entourent, en leur apportant les équipements et les solutions d’un monde plus intelligent.

1 L’EBITDA courant est un indicateur alternatif de performance, défini comme le résultat opérationnel courant augmenté d’une part des dotations aux amortissements sur les immobilisations corporelles, incorporelles, ainsi que celles liées aux droits d’utilisation, et d’autre part des charges de rémunération liées à des actions (IFRS 2) et/ou à l’atteinte d’objectifs post-intégration d’entités nouvellement acquises.

