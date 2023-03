HIGHCO : Résultats Annuels 2022

English French

Aix-en-Provence, le 28 mars 2023 (18h)

HIGHCO AFFICHE DE SOLIDES RÉSULTATS 2022 : LÉGÈRE CROISSANCE D’ACTIVITÉ, NOUVELLE PROGRESSION DE LA RENTABILITÉ À 21% ; DIVIDENDE PROPOSÉ EN HAUSSE À 0,40 € PAR ACTION (+25%)

Légère croissance d’activité en 2022 portée par la bonne dynamique du Mobile

Marge Brute (MB) 2022 de 77,16 M€ en hausse de +0,8% à données publiées et à PCC ( 1 ) .

. Légère croissance des activités digitales (+1,0% PCC) et bonne résistance des activités offline (+0,5% PCC).

Progression des activités en France (+1,5% PCC) et repli à l’International (-3,6% PCC).





Nouvelle hausse de la rentabilité à 21%

Résultat des Activités Ordinaires (RAO) (2) de 16,22 M€, en hausse de +4,4%.

de 16,22 M€, en hausse de +4,4%. Marge opérationnelle (2) de 21,0%, en progression de 70 points de base.

de 21,0%, en progression de 70 points de base. Résultat Net Part du Groupe (RNPG) ajusté (3 ) de 9,18 M€, en hausse de +5,4%.

de 9,18 M€, en hausse de +5,4%. Bénéfice Net Par Action (BNPA) ajusté(3) de 0,45 €, en hausse de +7,2%.

Situation financière toujours solide

Capacité d’autofinancement (CAF) de 12,66 M€ (hors IFRS 16), en baisse de (2,67) M€.

Cash net(4) hors ressource nette en fonds de roulement de 19,05 M€ au 31 décembre 2022, en hausse de +1,13 M€ par rapport au 31 décembre 2021.

Retour à l’actionnaire

Dividende de 0,40 € par action proposé à l’AG de mai 2023, en hausse de +25,0%.

Poursuite du programme de rachat d’actions.

Guidances 2023

Marge brute stable

Marge opérationnelle de l’ordre de 21%.

Poursuite des investissements dans les projets lancés par le start-up studio HighCo Venturi.

Accélération sur la stratégie RSE.



(en M€) 2022 2021 Variation

2022 / 2021 Marge brute 77,16 76,52 +0,8% Résultat des Activités Ordinaires(2) 16,22 15,54 +4,4% Marge opérationnelle(2) (en %) 21,0% 20,3% +70 bps Résultat Opérationnel 7,76 17,28 -55,1% Résultat Net Part du Groupe 1,79 11,19 -84,0% Résultat Net Part du Groupe ajusté(3) 9,18 8,71 +5,4% Bénéfice net par action ajusté(3) (en €) 0,45 0,42 +7,2% Capacité d’autofinancement (excl. IFRS 16) 12,66 15,33 -2,67 M€ Cash net(4) hors ressource nette en fonds de roulement 19,05 17,92 +1,13 M€

(1) PCC : à périmètre comparable et à taux de change constants (i.e. en appliquant le taux de change moyen de la période aux données de la période comparable).

(2) Résultat des Activités Ordinaires (RAO) : Résultat Opérationnel Courant avant charges de restructuration. Marge opérationnelle : RAO / Marge brute.

(3) Résultat Net Part du Groupe (RNPG) ajusté : Résultat Net Part du Groupe hors autres produits et charges opérationnels (2022 : charge de 7,39 M€ ; 2021 : produit de 2,46 M€) et hors résultat net d’impôt des activités arrêtées ou en cours de cession (2022 : aucun impact ; 2021 : produit de 0,02 M€) ; bénéfice net par action ajusté basé sur un nombre de titres moyen de 20 324 535 au 31/12/22 et de 20 677 545 au 31/12/21.

(4) Cash net (ou excédent net de trésorerie) : Disponibilités et VMP moins dette financière brute courante et non courante à la clôture de l’exercice.

Didier CHABASSIEU, Président du Directoire : « En 2022, HighCo affiche des performances financières solides permettant au Groupe de proposer un dividende de 0,40 € par action.

Dans un contexte économique complexe, les expertises et l’agilité des équipes du Groupe permettent de renforcer nos relations avec nos principaux clients.

Le Groupe se positionne comme un acteur de référence pour les marques et les retailers qui doivent faire face aux défis de l’inflation et de la réduction progressive du prospectus papier.

Enfin, HighCo aborde 2023 avec une gouvernance largement renouvelée et l’ambition d’accélérer sur sa stratégie RSE. »

PERFORMANCES FINANCIÈRES 2022

Légère croissance d’activité en 2022 portée par la bonne dynamique du Mobile

Sur l’exercice 2022, les activités du Groupe s’affichent en légère progression de +0,8% à 77,16 M€, avec :

la croissance à deux chiffres du Mobile (+12,2%) ;

(+12,2%) ; la bonne résistance des activités de traitement des c oupons ;

; la baisse des activités de gestion des offres promotionnelles traditionnelles ;

le repli de l’activité sur les métiers d’agence.

Le Digital, en hausse de +1,0%, représente plus de 2/3 des activités (67,0%) et les activités offline résistent bien sur l’exercice (+0,5%).

Par zone géographique, la croissance en France s’affiche en progression de +1,5% à 67,44 M€ en 2022, représentant 87,4% de la marge brute du Groupe. Les principaux facteurs de cette croissance sont : une croissance à deux chiffres des activités Mobile (+11,0%), la hausse des volumes de coupons traités (+2%), alors que les activités de gestion des offres promotionnelles traditionnelles et les métiers d’agence sont en baisse.

Les activités digitales sont en hausse de +1,7% en France sur l’exercice et leur part, en légère progression, représente plus de deux tiers de la marge brute (67,6%). Cette croissance du Digital est directement liée à celle du Mobile qui représente le quart des activités de la zone (25,0%). Impactées par la perte d’un client « agence », les activités offline progressent néanmoins de +1,1% sur l’exercice.

A l’International, les activités sont en repli de -3,6% à 9,71 M€ et représentent 12,6% de la marge brute du Groupe sur l’exercice. La part du Digital dans les activités internationales représente 62,8% de la marge brute.

En Belgique, la marge brute recule de -7,3%, impactée par la forte baisse du volume de coupons de réduction traités

(-18%) et le fort ralentissement des activités de gestion des offres promotionnelles.

En croissance à deux chiffres (+25,8%) et 100% digitales, les activités dans les Autres pays (Espagne & Italie) sont très dynamiques et représentent désormais 1,9% de la marge brute du Groupe.

Nouvelle hausse de la rentabilité à 21%

La croissance d’activité alliée à la bonne maîtrise des coûts permet d’afficher un RAO 2022 de 16,22 M€, en progression de +4,4%, avec :

une nouvelle hausse du RAO France de +3,8% à 13,92 M€ (2021 : 13,42 M€) ;

une progression du RAO International de +8,3% à 2,30 M€ (2021 : 2,12 M€) grâce à une bonne maîtrise des coûts en Belgique et une forte hausse d’activité dans les autres pays (Espagne & Italie).

La marge opérationnelle 2022 (RAO / MB) progresse de 70 points de base par rapport à 2021 (20,3%) pour s’afficher à un niveau élevé de 21,0%.

Après charges de restructuration (2022 : 1,07 M€ ; 2021 : 0,71 M€), le résultat opérationnel courant s’établit à 15,15 M€, en légère hausse de +2,2% (2021 : 14,82 M€).

Le résultat opérationnel 2022 ressort en baisse à 7,76 M€ compte tenu d’une autre charge opérationnelle de 7,36 M€ liée à la dépréciation des écarts d’acquisition (goodwill) affectés à la Belgique. Cette dépréciation n’a aucun impact ni sur le cash-flow du Groupe, ni sur l’excédent net de trésorerie. Pour rappel, en 2021, un autre produit opérationnel de 2,46 M€ lié à la réévaluation à la juste valeur du complément de prix comptabilisé lors de l’acquisition de Useradgents avait été comptabilisé.

La charge d’impôt s’affiche à 4,36 M€ en 2022 (2021 : charge de 4,29 M€). Le taux effectif d’impôt est en légère baisse de 40 points de base et s’affiche sur la période à 29,2%.

Le RNPG ajusté est en hausse de +5,4% à 9,18 M€ (2021 : 8,71 M€), pour un RNPG publié qui s’affiche en fort repli à 1,79 M€ (2021 : 11,19 M€) impacté par la dépréciation du goodwill belge.

Le Groupe enregistre ainsi un BNPA ajusté de 0,45 €, en progression de +7,2% par rapport à 2021 (0,42 € par action).

Situation financière toujours solide

La capacité d’autofinancement s’élève à 15,85 M€, en repli de (2,64) M€ par rapport au 31 décembre 2021. Hors impact de la norme IFRS 16 (Contrats de location), la capacité d’autofinancement s’élève à 12,66 M€, en baisse de (2,67) M€ par rapport au 31 décembre 2021.

Le cash net (excédent net de trésorerie) au 31 décembre 2022 s’établit à 70,00 M€, en baisse de (3,71) M€ par rapport au 31 décembre 2021.

Hors ressource nette en fonds de roulement (50,95 M€ au 31 décembre 2022), le cash net s’affiche à un niveau élevé de 19,05 M€, en hausse de +1,13 M€ par rapport au 31 décembre 2021.

HIGHCO ET LA TRANSFORMATION DU COMMERCE

En 2022, deux tendances majeures ont impacté le marché de la grande consommation :

le retour de l’inflation, particulièrement soutenue sur les produits alimentaires (+14,5% (5) ), qui pèse sur le pouvoir d’achat des ménages ;

), qui pèse sur le pouvoir d’achat des ménages ; sous l’impulsion de la loi AGEC(6) et des attentes des consommateurs en matière de respect de l’environnement, les enseignes de distribution alimentaire se sont majoritairement engagées vers la limitation de l’utilisation du papier et la réduction progressive du prospectus.

Acteur référent sur le marché dans la transformation du commerce, HighCo accompagne ses clients, marques et retailers, sur l’ensemble des canaux de vente.

Le commerce in-store reste le lieu privilégié par les consommateurs, en particulier pour les achats alimentaires. Face aux autres canaux de distribution, il doit se réinventer progressivement pour transformer les magasins en lieux d’expérience, apporter plus de services et réduire son impact sur l’environnement (notamment au travers de la réduction de l’utilisation du papier). Dans ce contexte, HighCo accompagne des retailers comme E.Leclerc dans la mise en place de bornes interactives utilisées pour animer les points de vente et renforcer le niveau de « contactabilité » des clients.

Après deux années COVID, l’e-commerce a opéré à un retour à la normale (+13,8%(7)). Aujourd’hui, faire du digital un relai de croissance rentable est devenu un enjeu majeur pour les retailers. A l’écoute de ce besoin, HighCo accompagne notamment l’e-discounter Le Club Leader Price dans la conception de ses campagnes de communication digitales et de ses animations commerciales. Useradgents a également aidé La Redoute à faire vivre sa nouvelle identité visuelle sur l’ensemble de son écosystème digital.

Avec un taux d’équipement de 87%(8), le smartphone a bouleversé les habitudes de consommation. Le Groupe a investi très tôt sur le Mobile. Aujourd’hui, HighCo est devenu le 3ème routeur de SMS marketing en France. De son côté, Useradgents accompagne depuis plusieurs années les enseignes Casino (aux côtés de RelevanC) et franprix dans la conception, le développement et la maintenance de leurs services digitaux centrés sur le Mobile.

Le développement des usages autour du social et du web3 stimulent les ventes e-commerce. En 2022, HighCo a accompagné les Laboratoires Arkopharma dans le pilotage de leur stratégie d’influence : 400 macro/micro/nano influenceurs ont été sélectionnés et activés pour créer des prises de parole créatives régulières. Le Groupe a également lancé HighCo Metaland pour accompagner les marques et les retailers dans la création de leurs premières expériences dans le web3.

(5) INSEE, février 2023.

(6) Loi anti-gaspillage pour une économie circulaire.

(7) FEVAD, 2022.

(8) CREDOC, « Baromètre du numérique 2022 ».

La réduction progressive du prospectus ouvre de nouvelles perspectives pour HighCo. Ce média de masse historique sera remplacé par de multiples solutions digitales complémentaires et le Groupe se positionne, dès à présent, sur plusieurs d’entre elles : bornes en magasin, coupon mobile, plateforme de pilotage des promotions, etc.

GOUVERNANCE ET RSE

Le Groupe a pour ambition d’être une entreprise exemplaire sur les plans sociaux, sociétaux et environnementaux. Cette ambition passe par une gouvernance renouvelée et l’accélération de sa stratégie RSE.

Gouvernance largement renouvelée

Après avoir intégré M. Cyril Tramon dans son Conseil de surveillance en 2022, en tant que Vice-président du Conseil et Président du Comité d’audit & RSE, HighCo a poursuivi le renouvellement de sa gouvernance. Le Directoire a ainsi décidé de constituer un nouveau Comité de direction afin d’associer les managers aux orientations stratégiques du Groupe.

Stratégie RSE

En 2022, HighCo a poursuivi ses actions sur les plans sociaux et sociétaux, notamment avec :

l’atteinte de la parité sur la part des femmes cadres / managers dans les effectifs (49% à fin 2022) ;

le maintien d’une ancienneté moyenne supérieure à huit ans malgré un contexte de rotation élevé sur le marché de l’emploi ;

l’obtention d’une notation EcoVadis toujours élevée (Gold), permettant de faire partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables ;

la poursuite de la politique de mécénat entrepreneurial (deux nouvelles startups lauréates du Prix Frédéric Chevalier en 2022).

Cette année aura également été marquée par une première accélération de sa stratégie RSE avec :

la mise en place d’un service dédié ;

; HAGIR, association environnementale créée par les collaborateurs, qui a permis de mener les premières campagnes de sensibilisation interne au réchauffement climatique avec l’organisation de quatre « Fresques du Climat ».

En 2023, HighCo entend renforcer ses engagements RSE en menant une réflexion sur sa stratégie, en réalisant un bilan carbone afin de définir une trajectoire de décarbonation et en poursuivant ses actions pour accroître l’engagement des collaborateurs.

RETOUR À L’ACTIONNAIRE

Dividende en hausse

Avec ces solides performances financières, il sera proposé à la prochaine Assemblée Générale du 15 mai 2023, un dividende de 0,40 € par action, en progression de +25,0% (0,32 € par action versé en 2022 au titre de 2021).

Poursuite du programme de rachat d’actions

Le Directoire entend par ailleurs poursuivre son programme de rachat d’action, autorisé par l’Assemblée Générale du 16 mai 2022, pour un montant supérieur à 1,5 M€ en 2023 (2022 : 1,68 M€).



GUIDANCES 2023

HighCo anticipe pour l’année 2023 :

une marge brute stable (MB 2022 : 77,16 M€) ;

(MB 2022 : 77,16 M€) ; une marge opérationnelle (RAO / MB) de l’ordre de 21% (marge opérationnelle 2022 : 21,0%).

Les ressources financières du Groupe seront allouées :

à la poursuite des projets lancés par le start-up studio HighCo Venturi (investissements en OPEX compris entre 1,0 M€ et 2,0 M€) ;

au CAPEX qui sera compris entre 1,0 M€ et 2,0 M€ (2022 : 1,16 M€) ;

qui sera compris entre 1,0 M€ et 2,0 M€ (2022 : 1,16 M€) ; au retour à l’actionnaire ;

à l’accélération sur la stratégie RSE.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 MAI 2023

L’Assemblée Générale annuelle (mixte) de HighCo se tiendra le lundi 15 mai 2023 à 10h30 au siège social d’Aix-en-Provence. Il y sera notamment proposé la distribution d’un dividende en hausse à 0,40 € par action au titre de l’exercice 2022, dont la mise en paiement sera effectuée le 26 mai 2023 (date de détachement du coupon le 24 mai 2023).

Le Conseil de Surveillance a examiné les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022. A la date du présent communiqué, les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Les rapports de certification seront émis après la finalisation des vérifications spécifiques requises pour les besoins du dépôt du document d’enregistrement universel.

Une conférence téléphonique (analystes) aura lieu le mercredi 29 mars 2023 à 11h00. Le support de présentation sera mis en ligne sur le site de la Société (www.highco.com) en début de conférence, dans la rubrique « Investisseurs – Info. Fi. – Présentations des résultats aux analystes ».

A propos de HighCo

Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l’accélération de la transformation du commerce.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 500 collaborateurs.

HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

