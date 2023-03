English German

Ad Hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Exchange Regulation

GENERALVERSAMMLUNG GENEHMIGT ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

Die Aktionäre der Sika AG haben an der 55. ordentlichen Generalversammlung vom

28. März 2023 allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt

Die ordentliche Generalversammlung der Sika AG hat am 28. März 2023 in Baar stattgefunden.

Die Aktionäre haben die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2022 genehmigt sowie den Antrag des Verwaltungsrates angenommen, für das Geschäftsjahr 2022 eine Bruttodividende von CHF 3.20 pro Aktie auszuzahlen.

Der gesamten Verwaltung der Sika AG wurde Entlastung erteilt.

Die Aktionäre haben alle Mitglieder des Verwaltungsrates sowie Präsident Paul Hälg für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr wiedergewählt. Zudem wurden Justin M. Howell, Gordana Landén and Thierry F.J. Vanlancker für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr als Mitglider des Nominierungs- und Vergütungsausschusses wiedergewählt.

KPMG AG wurde als Revisionsstelle und Herr Jost Windlin wurde als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wiedergewählt.

In einer nicht bindenden Konsultativabstimmung hiess die Generalversammlung den Vergütungsbericht 2022 gut. Ferner genehmigte die Generalversammlung die künftige Vergütung für den Verwaltungsrat und die Konzernleitung.

Die Aktionäre haben der Einführung eines Kapitalbandes und eines bedingten Kapitals innerhalb des Kapitalbandes sowie den traktandierten Statutenänderungen, einschliesslich der Möglichkeit der Durchführung einer virtuellen Generalversammlung, zugestimmt.



KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 300 Fabriken. Die mehr als 27’500 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2022 einen Umsatz von CHF 10.49 Milliarden.

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung