Classic Parade宣布成为有限公司

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伦敦, March 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 伦敦超级跑车租赁公司Classic Parade在过去20年一直属于家族企业，而现在已成为获得卡塔尔投资者资金支持的有限公司。



此举源于一项策略性商业决策，即致力推动英国以外的业务增长。 目前，Classic Parade为英国各地的豪华超级跑车租赁客户提供服务，但新东家的注资令公司焕发新活力，并立志打造成为服务于整个欧洲的顶尖超级跑车租赁公司。 现在尚无其他豪华超级跑车租车公司在如此广阔的区域提供服务，Classic Parade将首创先河。

公司现有车辆包罗万有，囊括Ferrari、McLaren、Rolls Royce、Porsche、Audi等豪车界的知名品牌。 客户可在短短24小时内签好租赁协议，也就是说在英国境内有可能于次日就能驾驶租来的超级跑车。 Classic Parade将扩展其车辆组合，以便在整个欧洲提供相同的服务，从而满足不断增长的客户群需求。 在Classic Parade的网站上可以浏览所有可租用的车辆， Classic Parade现有车辆的简介如下：

Ferrari SF90 Stradale：这款车型具有令人印象深刻的986bhp澎湃动力。 这是当今最热门的车辆之一，以大胆鲜明的红色傲视同侪。

McLaren Speedtail：时尚车身具有空气动力学特性，其1050bhp性能是吸引许多客户的卖点。

Lamborghini Sian：这款顶级Lamborghini车型的日租价为6000英镑。 这款名车具有808bhp马力，可在2.8秒内从静止加速至时速60（0-60MPH）。

Porsche 918 Spyder：以日租价3500英镑，驾驶者就有机会测试Porsche 918 Spyder的2.2秒0-60 MPH加速性能。

超级跑车的租价各不相同，而且每份协议都需要支付保证金。 客户将车辆完好无损地归还给Classic Parade之后，保证金就会退还给客户。 每份协议都包括2名司机的自驾租车保险，但司机必须年满25岁才能驾驶从Classic Parade租用的车辆。

Classic Parade将会在欧洲各地分阶段逐步扩展业务，并随时公布最新进展。 租车点投入运营后，将会每周七天、每天24小时全天候提供服务和交付车辆。

公司将向全欧洲客户提供的另一项服务是“先试后买”计划，该计划旨在让潜在买家先体验他们感兴趣的车辆，从而吸引他们最终购买。 Classic Parade的客户在投资购买昂贵车辆之前，可以在任意时间段内驾驶同一辆豪车。 通过灵活的租赁条款和量身定制的定价方案，公司为客户提供这种体验良机。

有兴趣从英国Classic Parade租用超级跑车的人士可以联系rent@classicparade.co.uk或 +44 (0) 333 355 3595。 目前，英国之外的其他地点还未能提供租车服务，但公司会随时在此处公布最新信息。 Classic Parade团队每周7天、每天24小时为英国客户解答问题或确定超级跑车租赁细节。

如需本公告随附的照片，请访问 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e320844d-7478-4095-83aa-44c56e95cb84

联系方式

Classic Parade

+44 (0) 333 355 3595

rent@classicparade.co.uk