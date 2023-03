Monument beginnt mit Abbau von hochgradigem Sulfiderz in der Selinsing-Goldmine

French German

VANCOUVER, British Columbia, March 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1) („Monument“ oder das „Unternehmen“) freut sich, mit dem Beginn des Abbaus hochgradiger Sulfiderze vom Buffalo Reef in der Selinsing-Goldmine in Malaysia Fortschritte beim Selinsing-Sulfidprojekt bekanntzugeben. Neue Bergbauausrüstung wurde mobilisiert, um die Produktionsraten zu erhöhen und die kommerziellen Produktionsraten durch die in Kürze in Betrieb gehende Sulfidaufbereitungsanlage zu erreichen, die sich der Nennkapazität nähert, um den Verkauf von Goldkonzentrat vorzubereiten.



President und CEO Cathy Zhai kommentierte dies wie folgt: „Das Bergbauteam führt seit Juli 2022 Vorabbauarbeiten im Gebiet Buffalo Reef durch und hat nun vor kurzem bedeutende Bereiche mit Sulfiderzen freigelegt. Diese höherwertigen frischen Erzzonen werden ausreichend Material liefern, damit die neue Aufbereitungsanlage in den kommenden Wochen ihre volle Produktionskapazität erreichen kann und die Einnahmen aus dem Konzentratverkauf anlaufen können, was einen neuen Meilenstein in der Goldproduktion von Monument Mining in Malaysia darstellt.“





Wesentliche Aspekte

- Neue Bergbauflotte wird für die nächste Abbauphase am Buffalo Reef mobilisiert;

- Beginn des Abbaus hochgradiger Sulfiderze für die kommerzielle Goldkonzentratproduktion;

- Das Fördervolumen stieg im März 2023 an, nachdem im Februar 2023 unerwartet starke Regenfälle aufgetreten waren;

- Die monatliche Fördermenge liegt bei 450 kBCM pro Monat und soll auf 500 kBCM erhöht werden.





Bergbau erreicht hochgradige Erze und Betrieb ist vollständig angelaufen

Der Abbau ist in der Vorabbau-Phase bei Buffalo Reef seit dem Beginn im Juli 2022 gut vorangeschritten; der Abbauhorizont hat vor kurzem die Ebenen mit hochgradigem Sulfiderz erreicht (Abbildung 1). Die zusätzliche neue Bergbauflotte des Bergbauunternehmens wird es ermöglichen, die volle geplante Produktionsrate zu erreichen. Bis zum 28. Februar 2023 wurden im Gebiet Buffalo Reef insgesamt 2,5 Mio. Bankkubikmeter (BCM) bzw. etwa 5,4 Mio. Tonnen abgebaut, wobei 2,4 kBCM bzw. 5,3 Mio. Tonnen Vorabraum entfernt wurden. Die Abfallverschiebung umfasste den Bau des Buffalo Reef Creeks mit einer Umleitung von 1,2 Millionen BCM oder 2,6 Millionen Tonnen. Das geförderte Erz umfasst etwa 93.000 Tonnen Sulfiderze und 61.000 Tonnen Oxiderze.

Die derzeitige Förderrate beträgt etwa 450 kBCM pro Monat und soll in den ersten Jahren der fünfjährigen Lebensdauer der Mine auf 500 kBCM pro Monat steigen. Der Schwerpunkt des Abbaubetriebs liegt auf der Erfüllung der maximalen Kapazität der Verarbeitungsanlage (80 kt pro Monat) und der Aufrechterhaltung der ROM-Lagerbestände (Run of Mine) von 3 Monaten Produktion oder 240 kt Sulfiderz. Derzeit befinden sich etwa 75kt Sulfiderz auf Halde, was etwa einem Monatsvorrat für die Verarbeitungsanlage entspricht.

Im Gebiet Buffalo Reef gibt es drei große offene Gruben (BRC2, BRC3 und BRC4). Eine kleine Satellitengrube (BR North) befindet sich im Norden, etwa 5 km von der Verarbeitungsanlage entfernt. Die drei Hauptgruben sind in drei getrennten Abbauphasen angelegt, um den Abraumabbau in der Anfangsphase zu reduzieren. Die ersten Phasen der Tagebaue BRC2 und BRC3 werden derzeit vorangetrieben, um das Erz für die Verarbeitungsanlage zu liefern.

Bergbaustrategie und -Optimierung

Der Abbauplan wurde im März 2023 von Snowden Mining Industry Consultants Pty Ltd weiter optimiert. Das Sulfiderz von Buffalo Reef enthält Arsen (As) und in einigen Gebieten Antimon (Sb), die während des Betriebs sorgfältig kontrolliert werden, um ertragreichere Goldkonzentrate zu produzieren.

Vorbehaltlich unserer Haldenstrategie werden die Erzblöcke zur Gehaltskontrolle in hoch-, mittel- und niedriggradige Erze oberhalb des Gold-Cutoff-Gehalts von 0,67 g/t Au für sowohl Übergangs- als auch frisches Sulfiderz kategorisiert. Die Erzhalden werden auch nach hohem oder niedrigem Arsen- (As) und Antimongehalt (Sb) sortiert, um eine effektive Mischung der Mühlenbeschickung am ROM-Pad zu ermöglichen. Jegliches freiliegende Oxiderz wird mit einem Cutoff-Gehalt von 0,35 g/t Au abgebaut und für die zukünftige Verarbeitung in der CIL-Anlage (Carbon-in-Leach) am Ende der Sulfidkonzentratproduktion auf Halde gelegt.

Das Team vor Ort hat einen Vorrat an Sulfiderz von etwa einem Monat erreicht, der in den kommenden Monaten auf drei Monate erhöht werden soll. Diese Sulfiderzhalde ermöglicht ein selektives Mischen, um den Goldgehalt des Konzentrats und die Verunreinigungen so zu steuern, dass den Käufern des Konzentrats ein optimiertes Produkt zur Verfügung steht.

Erfahrenes Bergbauteam mit nachweislicher Erfolgsbilanz bleibt vor Ort

Alle Bergbauaktivitäten werden weiterhin von unserem erfahrenen Bergbauunternehmen Minetech Resources Berhad („Minetech“) durchgeführt, das die gesamte Bergbauausrüstung besitzt und rund 140 Mitarbeiter im ganzen Land beschäftigt. Minetech ist seit der Aufnahme des Betriebs in Selinsing im Jahr 2009 der Hauptauftragnehmer für den Bergbau und kann auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz einer beständigen, sicheren und effizienten Produktion verweisen. Die Minenplanung, die Vermessung und die geologische Qualitätskontrolle werden weiterhin vom Team der Selinsing-Goldmine durchgeführt, das auch die Selinsing-Oxidgruben in den letzten 13 Jahren erfolgreich betrieben hat.

Über Monument

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE:D7Q1) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die zu 100 % unternehmenseigene Selinsing-Goldmine in Malaysia und das Murchison Gold Project in der Murchison-Region in Westaustralien besitzt und betreibt. Das Unternehmen hält eine 20-%ige Beteiligung am Tuckanarra-Goldprojekt in Westaustralien, dessen Miteigentümer Odyssey Gold Ltd seinen Sitz in derselben Region hat. Das Unternehmen beschäftigt ungefähr 200 Mitarbeiter in beiden Regionen und setzt sich für die höchsten Standards beim Umweltmanagement, bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner Angestellten und der umliegenden Gemeinden ein.

Cathy Zhai, President und CEO

Monument Mining Limited

