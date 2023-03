Monument démarre l'extraction de minerai sulfuré à haute teneur dans la mine d'or Selinsing

French German

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 28 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1) (« Monument » ou la « Société ») a le plaisir de faire le point sur les progrès réalisés dans le projet de sulfure de Selinsing avec le démarrage de l'extraction de minerais sulfurés à haute teneur de Buffalo Reef à la mine d'or Selinsing en Malaisie. Un nouvel équipement d'extraction minière a été mobilisé afin d'améliorer les taux de production de l'extraction minière et répondre ainsi aux taux de production commerciale grâce à l'usine de traitement du sulfure bientôt mise en service, qui approche de la capacité nominale en préparation des ventes de concentrés aurifères.



Cathy Zhai, présidente-directrice générale, a commenté : « L'équipe d'extraction minière entreprend des activités de pré-décapage dans la zone de Buffalo Reef depuis juillet 2022 et récemment, elle a exposé d'importantes zones de minerais sulfurés. Ces zones de minerai frais à haute teneur fourniront suffisamment d'alimentation pour permettre à la nouvelle usine de traitement d'atteindre une capacité de pleine production dans les prochaines semaines. Elles permettront de lancer le flux de revenu provenant des ventes de concentrés, ce qui marque une nouvelle étape dans la production d'or de Monument Mining en Malaisie. »





Les Figure 1 et Figure 2 sont disponibles à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d04d2006-d7e8-4872-a855-c2e31fbbe08a

Faits marquants

- Nouvelle flotte d'extraction minière mobilisée pour la prochaine étape d'extraction à Buffalo Reef ;

- Début de l'extraction minière de minerais sulfurés à haute teneur pour la production commerciale de concentré aurifère ;

- Augmentation du volume d'extraction minière en mars 2023 après la survenance de fortes pluies inattendues en février 2023 ;

- Taux d'extraction minière mensuel à 450 kBCM par mois, avec une prévision d'augmentation à 500 kBCM.





Les Figure 3 et Figure 4 sont disponibles à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/37bb9d5d-4b80-41f5-900d-8d1358423c6f

L'extraction minière atteint un minerai à haute teneur et est entièrement accélérée

Grâce à l'étape de pré-décapage à Buffalo Reef, l'extraction minière a bien progressé depuis son lancement en juillet 2022, l'horizon minier atteignant récemment des niveaux de minerais sulfurés à haute teneur (Figure 1). La nouvelle flotte d'extraction minière supplémentaire apportée par l'entrepreneur d'extraction minière permettra de réaliser les pleins taux de production prévus. Au 28 février 2023, un total de 2,5 millions de mètres cube en place (BCM) ou environ 5,4 millions de tonnes ont été extraites dans la zone de Buffalo Reef avec l'enlèvement de 2,4 kBCM de déchets de pré-décapage, soit 5,3 millions de tonnes. Le mouvement de déchets comportait la construction du détournement du ruisseau de Buffalo Reef de 1,2 million BCM, soit 2,6 millions de tonnes. Le minerai extrait comprend environ 93 000 tonnes de minerais sulfurés et 61 000 tonnes de minerais oxydés.

Le taux de production d'extraction minière actuelle se situe autour de 450 kBCM par mois et devrait augmenter à 500 kBCM par mois au cours des premières années de la durée de vie de cinq ans de la mine. L'objectif de l'exploitation minière est de répondre à la capacité maximale de l'usine de traitement (80 kt par mois), et de maintenir le stock de tout-venant (ROM) d'une production de 3 mois ou 240 kt de minerai sulfuré. À l'heure actuelle, il y a un stock de minerai sulfuré d'environ 75 kt, soit à peu près un mois d'approvisionnement pour l'usine de traitement.

Il y a trois principaux puits à ciel ouvert dans la zone de Buffalo Reef (BRC2, BRC3 et BRC4). Une petite fosse satellite (BR North) est située au nord, à environ 5 km de l'usine de traitement. Les trois fosses principales sont conçues en trois étages d'extraction distincts afin de réduire le décapage des déchets en amont. Les premiers étages des puits à ciel ouvert BRC2 et BRC3 progressent actuellement pour fournir du minerai à l'usine de traitement.

Stratégie d'extraction minière et optimisation

Le plan d'extraction minière a été davantage optimisé par Snowden Mining Industry Consultants Pty Ltd en mars 2023. Le minerai sulfuré de Buffalo Reef présente un niveau d'arsenic (As), et à certains endroits de l'antimoine (Sb), qui seront contrôlés avec soin lors des opérations de production des concentrés aurifères à rendement plus élevé.

Selon notre stratégie de stock, les blocs de minerai de contrôle de teneur sont catégorisés en minerais à haute, moyenne et basse teneurs au-dessus de la teneur de coupure en or de 0,67 g/t Au tant pour le minerai de transition que pour les minerai sulfuré frais. Les stocks sont également triés en fonction de la teneur élevée ou faible en arsenic (As) et en antimoine (Sb) pour faciliter un mélange efficace de l'alimentation du broyeur au remblai de tout-venant. Tout minerai oxydé exposé est extrait à la teneur de coupure de 0,35 g/t Au et stocké pour un traitement futur dans l'usine de lixiviation de carbone (CIL) à la fin de la production de concentré de sulfure.

L'équipe du site a atteint un niveau de stock de minerai sulfuré d'environ un mois d'alimentation, avec un plan visant à passer à trois mois d'alimentation dans les mois à venir. Ce niveau de stock de minerai sulfuré permettra un mélange sélectif pour gérer les teneurs en concentré aurifère et en impuretés de sorte qu'un produit optimisé soit facilement disponible pour les acheteurs de concentré.

Une équipe d'extraction minière expérimentée ayant fait ses preuves reste en place

Toutes les activités d'extraction minière continuent d'être menées par Minetech Resources Berhad (« Minetech »), notre entrepreneur d'extraction minière expérimenté, qui possède tout l'équipement minier et emploie environ 140 personnels d'exploitation dans tout le pays. Minetech est le principal entrepreneur minier depuis le début de l'exploitation de Selinsing en 2009, et a fait ses preuves en matière de production constante, sûre et efficace. L'équipe de la mine d'or Selinsing continue d'effectuer une planification minière, des enquêtes et une géologie de contrôle de la teneur. Cela fait plus de 13 ans qu'elle exploite avec succès les puits d'oxyde de Selinsing.

À propos de Monument

Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d'or canadien reconnu qui possède à 100 % et exploite la mine d'or Selinsing en Malaisie, ainsi que le projet aurifère de Murchison dans la zone de Murchison en Australie-Occidentale. Il détient une participation de 20 % dans le projet aurifère de Tuckanarra conjointement avec Odyssey Gold Ltd dans la même région. La Société emploie environ 200 personnes dans les deux régions, et est déterminée à atteindre les normes les plus élevées en matière de gestion de l'environnement, de responsabilité sociale, de santé et de sécurité pour ses employés et ses communautés voisines.

Cathy Zhai, présidente-directrice générale

Monument Mining Limited

Suite 1580-1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

POUR TOUT COMPLÉMENT D'INFORMATION, veuillez consulter le site web de la Société à l'adresse www.monumentmining.com ou contacter :

Richard Cushing, MMY Vancouver Tél. : +1-604-638-1661 x102 rcushing@monumentmining.com

« Ni la Bourse de croissance TSX, ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument une quelconque responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse. »

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives relatives à Monument, à ses activités et à ses futurs projets (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont des déclarations qui impliquent des attentes, des plans, des objectifs ou des événements futurs qui ne sont pas des faits historiques et incluent les plans de la Société concernant ses projets miniers, ainsi que le calendrier et les résultats des programmes et événements proposés mentionnés dans le présent communiqué de presse. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l'aide de termes prospectifs comme « envisage », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est censé », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l'intention de », « prévoit » ou « ne prévoit pas », ou « croit », ou encore des variantes de ces mots et expressions, ou des indications que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « sont susceptibles de », « ont des chances de » « se produire », « avoir lieu » ou « se réaliser ». Les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse sont soumis à divers risques, incertitudes et autres facteurs pouvant entraîner une différence substantielle entre les résultats ou réalisations réels et ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs. Ces risques et certains autres facteurs incluent, sans s'y limiter : les risques liés aux incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, géopolitiques et sociales d'ordre général ; les incertitudes concernant les résultats des activités d'exploration en cours ; les incertitudes quant à l'avancement et au calendrier des activités de développement ; les risques liés aux opérations étrangères ; les autres risques inhérents à l'industrie minière et les autres risques décrits dans l'analyse par la direction de la Société, ainsi que dans les rapports techniques sur les projets de la Société, tous étant disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Les facteurs et hypothèses substantiels utilisés pour développer les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse comprennent : les attentes concernant le coût au comptant estimé par once d'or produite et les flux de trésorerie estimés pouvant être générés par les opérations, les facteurs économiques généraux et autres facteurs pouvant échapper au contrôle de Monument ; les hypothèses et attentes concernant les résultats de l'exploration sur les projets de la Société ; les hypothèses concernant le prix futur de l'or et d'autres minéraux ; le calendrier et l'ampleur de la production future estimée ; le calendrier et les résultats prévus des activités de développement et d'exploration ; les coûts des activités futures ; les dépenses en capital et opérationnelles ; la réussite des activités d'exploration ; les problèmes d'exploitation minière ou de traitement ; les taux de change ; et tous les facteurs et hypothèses décrits dans l'analyse par la direction de la Société ainsi que dans les rapports techniques sur les projets de la Société, tous étant disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants susceptibles d'entraîner une différence substantielle entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs, il est possible que d'autres facteurs empêchent d'obtenir les résultats escomptés, estimés ou attendus. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans de tels énoncés prospectifs. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La Société ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf en cas d'exigence des lois en vigueur sur les valeurs mobilières.