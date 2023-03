Lantronix Umumkan X300 Cellular Compact IoT Gateway Solution Terbaru, Ideal untuk Aplikasi yang Vital untuk Kelangsungan Operasi

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

IRVINE, Calif., March 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), penyedia solusi global siap pakai yang aman untuk Internet of Things (IoT) Industri dan pasar Intelligent IT, hari ini mengumumkan X300 Compact Gateway IoT Solution terbarunya. X300 Cellular Compact IoT Gateway Solution terbaru yang ideal untuk aplikasi yang vital dan aman untuk kelangsungan operasi memadukan perangkat keras gateway IoT dari Lantronix dengan langganan layanan premium, termasuk pengelolaan perangkat terpusat, data seluler terpadu, keamanan perangkat yang ditingkatkan, serta dukungan teknis dari pakar dalam satu paket all-in-one.



“Di Lantronix, kami berkomitmen menyediakan kepada pelanggan kami solusi IoT siap pakai yang secara efisien mengatasi tantangan pengelolaan konektivitas dan perangkat jarak jauhnya sekaligus menawarkan dukungan teknis dari pakar guna memastikan penerapan yang berhasil,” ungkap Paul Pickle, CEO Lantronix. “Dengan X300 Compact Gateway IoT Solution terbaru, pelanggan kami dapat lebih tenang karena mereka memiliki solusi yang andal dan mudah dikelola sehingga mencapai waktu beroperasi dan keamanan data maksimum untuk aplikasi yang vital untuk kelangsungan operasi.”

Menurut Berg Insight, lebih dari 4,5 juta gateway IoT seluler dikirimkan ke seluruh dunia selama tahun 2021, naik 23 persen, dengan total nilai pasar sekitar $1,15 miliar saat penjualan tahunan tumbuh pada tingkat 14 persen karena pulihnya permintaan setelah pandemi COVID-19. Pendapatan tahunan dari penjualan gateway IoT seluler diperkirakan akan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 14 persen hingga mencapai $2,18 miliar pada tahun 2026.

X300 Compact Gateway IoT Solution mencakup:

X300 Gateway, gateway mini (79mm X 79mm) IoT industri dengan antarmuka perangkat keras yang sesuai, termasuk port Serial Multi-mode, port Ethernet LAN, Wi-Fi® 5, Bluetooth/BLE, dan opsi Worldwide cellular sehingga memungkinkan koneksi dari segala tipe mesin dan sensor industri dengan berbagai tipe jaringan.

gateway mini (79mm X 79mm) IoT industri dengan antarmuka perangkat keras yang sesuai, termasuk port Serial Multi-mode, port Ethernet LAN, Wi-Fi® 5, Bluetooth/BLE, dan opsi Worldwide cellular sehingga memungkinkan koneksi dari segala tipe mesin dan sensor industri dengan berbagai tipe jaringan. Layanan yang disertakan dalam langganan tahun pertama: Upgrade gratis ke ConsoleFlow™ pengelolaan perangkat premium berbasis cloud dengan analitik Layanan Konektivitas , paket data seluler global yang praktis dan skalabel Upgrade gratis ke Layanan LEVEL 2 dukungan teknis cepat dari pakar dan garansi dengan penggantian perangkat keras tingkat lanjut Keamanan bawaan Lantronix InfiniShield™ , termasuk chip Secure Element (SE) untuk memungkinkan boot yang aman, akses peralatan yang aman dan komunikasi yang aman serta untuk mencegah akses tidak sah ke informasi rahasia



X300 Gateway IoT Solution terbaru akan dipamerkan di ISC West di Las Vegas mulai tanggal 28–31 Maret 2023, di stan Lantronix, Nomor 2097. Untuk informasi selengkapnya tentang paket all-in-one ini, kunjungi https://www.lantronix.com/products/x300-series/

Tentang Lantronix

Lantronix Inc. adalah penyedia solusi global siap pakai yang aman untuk Internet of Things (IoT) dan Remote Environment Management (REM) sekaligus menawarkan Software as a Service (SaaS), layanan konektivitas, layanan teknik, dan perangkat keras cerdas.

Lantronix memungkinkan pelanggannya untuk mempercepat waktu penyiapan produk serta meningkatkan waktu beroperasi dan efisiensi dengan menyediakan solusi Intelligent Edge IoT dan Remote Management Gateway yang andal, aman, dan terkoneksi.

Produk dan layanan Lantronix secara signifikan menyederhanakan proses pembuatan, pengembangan, penerapan, dan pengelolaan proyek IoT dan IT di aplikasi Robotika, Otomotif, Perangkat Wearable, Konferensi Video, Industri, Medis, Logistik, Kota Pintar, Keamanan, Ritel, Kantor Cabang, Ruang Server, dan Pusat Data. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi situs web Lantronix .

Pernyataan “Safe Harbor” dalam Private Securities Litigation Reform Act Tahun 1995: Segala pernyataan yang dituangkan dalam siaran berita yang tidak sepenuhnya bersifat historis dan faktual, termasuk, namun tidak terbatas pada, pernyataan terkait dengan solusi, teknologi, dan produk kami. Pernyataan berwawasan ke depan ini didasarkan pada ekspektasi saat ini dan sewaktu-waktu dapat mengalami risiko dan ketidakpastian substansial yang dapat menyebabkan hasil aktual, bisnis di masa depan, kondisi keuangan, atau kinerja kami sangat berbeda secara signifikan dari hasil kami pada masa lalu atau yang dinyatakan secara tersurat atau tersirat dalam pernyataan berwawasan ke depan yang tercantum dalam siaran berita ini. Potensi risiko dan ketidakpastian termasuk, namun tidak terbatas pada, beberapa faktor, misalnya dampak kondisi ekonomi regional dan global yang negatif atau memburuk, atau ketidakstabilan pasar dalam bisnis kami, termasuk dampak terhadap keputusan pembelian oleh pelanggan kami; dampak wabah COVID-19 terhadap karyawan, rantai pasokan dan distribusi kami, serta ekonomi global; risiko keamanan siber; perubahan dalam undang-undang, peraturan, dan tarif pemerintah AS dan pemerintah asing yang berlaku; kemampuan kami untuk berhasil mengimplementasikan strategi akuisisi atau mengintegrasikan perusahaan yang diambil alih; kesulitan dan biaya dalam melindungi paten dan hak kepemilikan lainnya; tingkat utang, kemampuan kami untuk melunasi utang dan memenuhi batasan dalam perjanjian utang kami; serta faktor tambahan yang disertakan dalam Laporan Tahunan pada Form 10-K untuk tahun buku yang berakhir pada 30 Juni 2022, yang diserahkan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS (“SEC”) pada 29 Agustus 2022, termasuk bagian-bagian berjudul “Risk Factors” (Faktor Risiko) di Item 1A Bagian I pada laporan tersebut, serta dalam laporan publik kami lainnya yang kami serahkan kepada SEC. Faktor risiko tambahan dapat diidentifikasi dari waktu ke waktu dalam laporan kami di masa mendatang. Pernyataan berwawasan ke depan yang tercantum dalam rilis ini hanya berlaku pada tanggal rilis ini. Kami pun tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan ini untuk mencerminkan peristiwa atau situasi yang terjadi kemudian.

© 2023 Lantronix, Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang. Lantronix adalah merek dagang terdaftar. Merek dagang dan nama dagang lainnya adalah milik pemiliknya masing-masing.

