Lantronix 宣布推出新款 X300 緊湊型蜂窩 IoT 網關解決方案,適用於關鍵任務應用。

使用 Lantronix 的 X300 IoT 網關解決方案全球監控和管理分散資產,包括硬件、雲端設備管理、蜂窩連接、高級安全和技術支援。

March 28, 2023 15:32 ET | Source: Lantronix, Inc. Lantronix, Inc.

Irvine, California, UNITED STATES