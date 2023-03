Les meilleures prestations de l’épisode de Canada’s Got Talent de ce soir sur Citytv peuvent maintenant être partagées

English French

Voici quelques moments clés de l’épisode de ce soir :

Les tours de prestidigitation de MAGIC BEN (Whitehorse, Yukon) ont effrayé Kardinal, ont donné des palpitations à Lilly et ont obtenu un oui catégorique de la part des juges.

ont effrayé Kardinal, ont donné des palpitations à Lilly et ont obtenu un oui catégorique de la part des juges. La reprise touchante qu’a offerte EVANGEL OMARI BESONG (Edmonton, Alberta) de « Wonder » par Shawn Mendes a conquis la foule et impressionné Shawn Mendes lui-même.

de « Wonder » par Shawn Mendes a conquis la foule et impressionné Shawn Mendes lui-même. Howie a qualifié de « trésor caché » les talents de MEAVE (Niagara Falls, Ontario) , qui chantait dans les rues de Niagara Falls avant de passer une audition sur la scène de #CGT.

, qui chantait dans les rues de Niagara Falls avant de passer une audition sur la scène de #CGT. Le duo KENTON & LISE (Toronto, Ontario) a étonné Howie en interprétant une chanson originale éducative au sujet de la période permienne.

a étonné Howie en interprétant une chanson originale éducative au sujet de la période permienne. MR. CUDDLES THE EVIL OCTOPUS (Gibsons, Colombie-Britannique) et son désir de conquérir le monde ont déclenché l’hilarité chez les juges.

et son désir de conquérir le monde ont déclenché l’hilarité chez les juges. Trish a appuyé sur le bouton d’or pour CONVERSION (Trois-Rivières, Québec), qui a présenté une puissante chorégraphie au son de l’échographie du fils de Vincent, l’entraîneur de la troupe.

CHRISTIAN MASCIA – Numéro de magie

Stoney Creek, Ontario

XPECTACULO – Numéro de cirque

Scarborough, Ontario

DEAN GUNNARSON – Cascades

Onanole, Manitoba

MAGIC BEN – Numéro de magie

Whitehorse, Yukon

EVANGEL OMARI BESONG – Chanteur/musicien

Edmonton, Alberta

MEAVE – Chanteuse/musicienne

Niagara Falls, Ontario

CAPTAIN FINN & THE SALTY SEA DOGS – Ensemble vocal

London, Ontario

KENTON & LISE – Ensemble vocal

Toronto, Ontario

MR. CUDDLES, THE EVIL OCTOPUS – Variétés

Gibsons, Colombie-Britannique

CONVERSION – Numéro de danse

Trois-Rivières, Québec

**À VENIR**

Voici un aperçu des participants et participantes de la semaine prochaine (mardi 4 avril)

XPOGO STUNT TEAM – Sports extremes

Orillia, Ontario

ALEXANDRA CÔTÉ – Numéro canin

Thetford Mines, Québec

SIMA SAXENA – Chanteuse/musicienne

Victoria, Colombie-Britannique

A3 RYDERZ – Danse

Vancouver, Colombie-Britannique

ABEBE ERIGETE – Numéro de cirque

Toronto, Ontario

WILL STELFOX – Numéro de magie

Vancouver, Colombie-Britannique

THE TREVOR SHOW – Ensemble vocal

Toronto, Ontario

AMIR BRANDON – Chanteur/musician

Toronto, Ontario

KONAH RAYNES – Chanteur/musician

Ottawa, Ontario

ANICA – Chanteuse/musicienne

Grand-Barachois, Nouveau-Brunswick

TAP DANCE CANADA – Danse

Ontario

MVP DANCE – Danse

Toronto, Ontario

COOL GIRAFFES – Danse

Edmonton, Alberta

Canada’s Got Talent est produite par McGillivray Entertainment Media Inc. et Fremantle, en association avec Citytv, une division de Rogers Sports & Média, basée sur le concept Got Talent de Fremantle et SYCO Entertainment.

