OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

29 March 2023

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 28 March 2023 it had purchased a total of 165,000 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 165,000 Highest price paid (per ordinary share) £4.6560 Lowest price paid (per ordinary share) £4.5440 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £4.5862

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 16 March 2023.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 429,736,580 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 429,736,580.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 16:28:29 GBp 385 457.00 XLON xHa9mvMg$@N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 16:27:30 GBp 248 457.40 XLON xHa9mvMgyYb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 16:27:21 GBp 9 457.40 XLON xHa9mvMgyea OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 16:27:21 GBp 150 457.40 XLON xHa9mvMgyeY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 16:27:05 GBp 80 457.40 XLON xHa9mvMgyzW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 16:27:05 GBp 289 457.40 XLON xHa9mvMgyzY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 16:26:44 GBp 404 457.40 XLON xHa9mvMgy8X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 16:26:30 GBp 248 457.40 XLON xHa9mvMgyTI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 16:26:03 GBp 108 457.40 XLON xHa9mvMgzfC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 16:26:03 GBp 289 457.40 XLON xHa9mvMgzfE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 16:26:03 GBp 913 457.20 XLON xHa9mvMgzfR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 16:24:07 GBp 336 457.20 XLON xHa9mvMgw81 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 16:24:06 GBp 1,273 457.40 XLON xHa9mvMgw85 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 16:23:09 GBp 1,969 457.40 XLON xHa9mvMgx$8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 16:23:09 GBp 100 457.40 XLON xHa9mvMgx$A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 16:17:52 GBp 150 457.60 XLON xHa9mvMgdtb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 16:17:52 GBp 1,000 457.40 XLON xHa9mvMgdtd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 16:17:52 GBp 562 457.40 XLON xHa9mvMgdtg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 16:17:52 GBp 1,282 457.60 XLON xHa9mvMgdtm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 16:15:12 GBp 617 457.60 XLON xHa9mvMgbU0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 16:15:12 GBp 1,046 457.40 XLON xHa9mvMgbPl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 16:12:57 GBp 441 457.60 XLON xHa9mvMgZ2n OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 16:12:57 GBp 491 457.80 XLON xHa9mvMgZ2r OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 16:12:57 GBp 518 457.80 XLON xHa9mvMgZ2t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 16:10:03 GBp 797 458.40 XLON xHa9mvMgXva OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 16:10:03 GBp 436 458.40 XLON xHa9mvMgXvc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 16:10:03 GBp 1,415 458.40 XLON xHa9mvMgXv1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 16:08:03 GBp 913 458.40 XLON xHa9mvMglcS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 16:08:03 GBp 452 458.80 XLON xHa9mvMglXX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 16:08:03 GBp 1,000 458.80 XLON xHa9mvMglXZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 16:07:28 GBp 211 458.80 XLON xHa9mvMgly@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 16:07:28 GBp 396 458.80 XLON xHa9mvMgly0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 16:07:28 GBp 283 458.80 XLON xHa9mvMgly2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 16:07:28 GBp 419 458.80 XLON xHa9mvMgly4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 16:07:28 GBp 89 458.80 XLON xHa9mvMgly6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 16:05:08 GBp 155 458.20 XLON xHa9mvMgiMn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 16:04:20 GBp 30 458.20 XLON xHa9mvMgjsP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 16:04:20 GBp 90 458.20 XLON xHa9mvMgjsR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 16:04:20 GBp 94 458.20 XLON xHa9mvMgjsT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 16:03:41 GBp 827 458.00 XLON xHa9mvMgjBL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 16:03:41 GBp 295 458.00 XLON xHa9mvMgjBN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 16:03:11 GBp 70 457.60 XLON xHa9mvMggdd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 16:03:11 GBp 918 457.60 XLON xHa9mvMggdp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 16:03:11 GBp 705 457.60 XLON xHa9mvMggdr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 16:00:11 GBp 113 457.60 XLON xHa9mvMghTh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 16:00:11 GBp 625 457.60 XLON xHa9mvMghTj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 16:00:11 GBp 125 457.60 XLON xHa9mvMghTl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:58:32 GBp 194 457.60 XLON xHa9mvMgeGm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:58:32 GBp 63 457.60 XLON xHa9mvMgeGo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:58:12 GBp 188 457.60 XLON xHa9mvMgeOw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:58:11 GBp 103 457.60 XLON xHa9mvMgeRX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:58:11 GBp 104 457.60 XLON xHa9mvMgeOT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:58:11 GBp 5 457.60 XLON xHa9mvMgeOV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:58:09 GBp 216 457.60 XLON xHa9mvMgfbb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:58:09 GBp 81 457.60 XLON xHa9mvMgfbd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:58:09 GBp 620 457.60 XLON xHa9mvMgfbf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:58:09 GBp 409 457.60 XLON xHa9mvMgfbl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:58:09 GBp 101 457.60 XLON xHa9mvMgfbn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:58:09 GBp 50 457.60 XLON xHa9mvMgfbp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:58:09 GBp 101 457.60 XLON xHa9mvMgfbu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:58:09 GBp 361 457.60 XLON xHa9mvMgfbw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:58:09 GBp 316 457.60 XLON xHa9mvMgfbD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:58:09 GBp 150 457.60 XLON xHa9mvMgfbB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:58:09 GBp 400 457.20 XLON xHa9mvMgfbG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:58:09 GBp 913 457.40 XLON xHa9mvMgfbO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:57:14 GBp 456 457.80 XLON xHa9mvMgfDi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:50:20 GBp 117 457.40 XLON xHa9mvMgLVj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:50:20 GBp 138 457.40 XLON xHa9mvMgLVl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:47:33 GBp 210 457.40 XLON xHa9mvMgGqV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:47:32 GBp 504 457.20 XLON xHa9mvMgGtg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:47:32 GBp 210 457.40 XLON xHa9mvMgGtl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:47:32 GBp 107 457.60 XLON xHa9mvMgGtN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:47:32 GBp 63 457.60 XLON xHa9mvMgGtR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:47:32 GBp 978 457.60 XLON xHa9mvMgGtJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:47:32 GBp 201 457.60 XLON xHa9mvMgGtL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:41:52 GBp 768 456.80 XLON xHa9mvMgSuw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:41:52 GBp 615 456.80 XLON xHa9mvMgSu0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:41:52 GBp 262 457.00 XLON xHa9mvMgSuE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:41:52 GBp 116 457.00 XLON xHa9mvMgSuG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:41:52 GBp 500 457.00 XLON xHa9mvMgSuI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:41:52 GBp 500 457.00 XLON xHa9mvMgSuK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:41:52 GBp 125 457.00 XLON xHa9mvMgSuM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:41:01 GBp 240 457.00 XLON xHa9mvMgSO2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:41:01 GBp 400 457.20 XLON xHa9mvMgSO6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:41:01 GBp 913 457.40 XLON xHa9mvMgSOF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:39:06 GBp 575 457.40 XLON xHa9mvMgQq8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:39:06 GBp 132 457.40 XLON xHa9mvMgQqA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:34:04 GBp 40 457.40 XLON xHa9mvMg6X8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:34:04 GBp 503 457.40 XLON xHa9mvMg6XA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:33:09 GBp 400 458.00 XLON xHa9mvMg7k$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:32:40 GBp 34 458.20 XLON xHa9mvMg76r OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:32:40 GBp 265 458.20 XLON xHa9mvMg76t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:31:32 GBp 1,229 458.60 XLON xHa9mvMg42C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:30:08 GBp 1,188 458.80 XLON xHa9mvMg5CA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:29:18 GBp 1,514 459.00 XLON xHa9mvMg2@Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:28:57 GBp 11 459.40 XLON xHa9mvMg22t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:28:57 GBp 186 459.40 XLON xHa9mvMg22v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:28:38 GBp 304 459.40 XLON xHa9mvMg2NB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:24:20 GBp 976 459.00 XLON xHa9mvMgEc9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:24:20 GBp 161 459.00 XLON xHa9mvMgEcF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:21:54 GBp 998 459.20 XLON xHa9mvMgFFN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:21:49 GBp 544 459.40 XLON xHa9mvMgFBx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:21:49 GBp 481 459.40 XLON xHa9mvMgFBv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:20:03 GBp 207 459.40 XLON xHa9mvMgCSB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:20:02 GBp 339 459.40 XLON xHa9mvMgCSQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:20:02 GBp 500 459.40 XLON xHa9mvMgCSU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:20:02 GBp 500 459.40 XLON xHa9mvMgCVW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:20:02 GBp 913 459.40 XLON xHa9mvMgCVk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:15:15 GBp 462 458.80 XLON xHa9mvMg8T9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:15:15 GBp 364 458.80 XLON xHa9mvMg8TI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:15:14 GBp 406 458.80 XLON xHa9mvMg8St OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:14:20 GBp 331 458.80 XLON xHa9mvMg9C@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:13:02 GBp 102 459.00 XLON xHa9mvMhsDR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:13:02 GBp 375 459.00 XLON xHa9mvMhsDT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:13:02 GBp 430 459.00 XLON xHa9mvMhsDV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:12:20 GBp 55 459.00 XLON xHa9mvMhtk5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:12:10 GBp 162 459.20 XLON xHa9mvMhtsk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:12:10 GBp 513 459.20 XLON xHa9mvMhtsm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:12:10 GBp 207 459.40 XLON xHa9mvMhts9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:11:58 GBp 409 459.60 XLON xHa9mvMht4Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:11:39 GBp 678 459.80 XLON xHa9mvMhtAr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:11:39 GBp 207 460.00 XLON xHa9mvMhtA2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:07:12 GBp 1,403 460.20 XLON xHa9mvMhpxg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:07:12 GBp 82 460.20 XLON xHa9mvMhpxi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:07:12 GBp 1,408 460.00 XLON xHa9mvMhpxz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:07:12 GBp 60 460.40 XLON xHa9mvMhpxQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:07:12 GBp 354 460.40 XLON xHa9mvMhpxS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:06:32 GBp 314 460.40 XLON xHa9mvMhma$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:06:04 GBp 135 460.40 XLON xHa9mvMhmo7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:06:04 GBp 125 460.40 XLON xHa9mvMhmo9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:06:04 GBp 500 460.40 XLON xHa9mvMhmoB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:06:04 GBp 779 460.40 XLON xHa9mvMhmoS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:04:08 GBp 166 459.80 XLON xHa9mvMhnGh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:03:56 GBp 162 459.80 XLON xHa9mvMh@cp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:03:44 GBp 162 459.80 XLON xHa9mvMh@hK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:03:32 GBp 159 459.80 XLON xHa9mvMh@yx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:03:21 GBp 159 459.80 XLON xHa9mvMh@4r OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:03:09 GBp 223 459.80 XLON xHa9mvMh@8W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:02:47 GBp 397 459.80 XLON xHa9mvMh@PZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:02:47 GBp 423 459.80 XLON xHa9mvMh@Ph OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:02:47 GBp 647 459.80 XLON xHa9mvMh@Po OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:02:47 GBp 423 459.80 XLON xHa9mvMh@PB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:02:47 GBp 25 459.40 XLON xHa9mvMh@PG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:02:47 GBp 375 459.40 XLON xHa9mvMh@PI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:02:18 GBp 913 459.60 XLON xHa9mvMh$pv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 15:02:18 GBp 913 459.60 XLON xHa9mvMh$py OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 14:58:11 GBp 958 458.40 XLON xHa9mvMhwUI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 14:58:11 GBp 88 458.40 XLON xHa9mvMhwUK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 14:58:11 GBp 227 458.40 XLON xHa9mvMhwUQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 14:58:11 GBp 114 458.40 XLON xHa9mvMhwPY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 14:58:11 GBp 398 458.40 XLON xHa9mvMhwPa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 14:58:11 GBp 1,760 458.40 XLON xHa9mvMhwPc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 14:58:11 GBp 900 458.40 XLON xHa9mvMhwP@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 14:58:11 GBp 37 458.40 XLON xHa9mvMhwPy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 14:58:11 GBp 161 458.00 XLON xHa9mvMhwP5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 14:58:11 GBp 239 458.00 XLON xHa9mvMhwP9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 14:58:11 GBp 151 458.20 XLON xHa9mvMhwPD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 14:58:11 GBp 125 458.20 XLON xHa9mvMhwPF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 14:58:11 GBp 415 458.20 XLON xHa9mvMhwPH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 14:58:11 GBp 222 458.20 XLON xHa9mvMhwPL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 14:47:50 GBp 240 458.40 XLON xHa9mvMhYor OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 14:47:44 GBp 248 458.60 XLON xHa9mvMhYvW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 14:47:44 GBp 152 458.60 XLON xHa9mvMhY@U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 14:47:43 GBp 913 458.80 XLON xHa9mvMhYvR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 14:46:51 GBp 913 458.80 XLON xHa9mvMhZWC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 14:46:02 GBp 2 459.40 XLON xHa9mvMhZ3Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 14:46:02 GBp 187 459.40 XLON xHa9mvMhZ3S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 14:45:01 GBp 1,502 458.80 XLON xHa9mvMhWp$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 14:44:49 GBp 240 458.60 XLON xHa9mvMhW@I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 14:44:49 GBp 400 458.80 XLON xHa9mvMhW@O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 14:40:46 GBp 423 458.00 XLON xHa9mvMhls3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 14:28:20 GBp 1,093 454.60 XLON xHa9mvMhLDQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 14:26:03 GBp 1,463 454.80 XLON xHa9mvMhJrO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 14:25:37 GBp 125 454.80 XLON xHa9mvMhJ2y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 14:24:39 GBp 439 455.20 XLON xHa9mvMhG$6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 14:24:39 GBp 8 455.20 XLON xHa9mvMhG$8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 14:24:39 GBp 7 455.20 XLON xHa9mvMhG$A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 14:24:39 GBp 9 455.20 XLON xHa9mvMhG$C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 14:19:05 GBp 691 455.00 XLON xHa9mvMhSy4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 14:19:05 GBp 667 455.00 XLON xHa9mvMhSy6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 14:18:45 GBp 64 455.20 XLON xHa9mvMhSAv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 14:18:45 GBp 18 455.20 XLON xHa9mvMhSAx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 14:18:45 GBp 81 455.20 XLON xHa9mvMhSAz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 14:16:27 GBp 587 455.20 XLON xHa9mvMhQnU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 14:16:27 GBp 19 455.20 XLON xHa9mvMhQmW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 14:15:48 GBp 288 455.40 XLON xHa9mvMhQN2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 14:14:49 GBp 170 455.40 XLON xHa9mvMhRu6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 14:13:59 GBp 147 455.40 XLON xHa9mvMhOdm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 14:13:59 GBp 208 455.40 XLON xHa9mvMhOdo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 14:13:59 GBp 81 455.40 XLON xHa9mvMhOdq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 14:11:52 GBp 562 455.40 XLON xHa9mvMhPj@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 14:09:54 GBp 392 455.40 XLON xHa9mvMh6rD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 14:09:54 GBp 69 455.40 XLON xHa9mvMh6rF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 13:59:51 GBp 352 454.60 XLON xHa9mvMh3Ed OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 13:59:20 GBp 325 454.80 XLON xHa9mvMh3QL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 13:58:32 GBp 467 455.00 XLON xHa9mvMh0$l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 13:55:18 GBp 198 454.80 XLON xHa9mvMhEv0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 13:55:18 GBp 286 455.00 XLON xHa9mvMhEv9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 13:51:29 GBp 123 454.80 XLON xHa9mvMhCR5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 13:51:29 GBp 418 454.80 XLON xHa9mvMhCR7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 13:51:29 GBp 11 454.80 XLON xHa9mvMhCR9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 13:51:29 GBp 5 454.80 XLON xHa9mvMhCRB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 13:51:28 GBp 330 454.60 XLON xHa9mvMhCQY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 13:51:28 GBp 437 454.80 XLON xHa9mvMhCQc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 13:51:28 GBp 113 454.80 XLON xHa9mvMhCQn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 13:51:28 GBp 689 455.00 XLON xHa9mvMhCQv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 13:51:28 GBp 566 455.00 XLON xHa9mvMhCQx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 13:50:11 GBp 414 455.40 XLON xHa9mvMhDIC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 13:50:11 GBp 291 455.40 XLON xHa9mvMhDIE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 13:50:11 GBp 950 455.40 XLON xHa9mvMhDIG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 13:50:11 GBp 913 455.20 XLON xHa9mvMhDIP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 13:33:49 GBp 490 454.40 XLON xHa9mvMaoku OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 13:33:40 GBp 241 454.60 XLON xHa9mvMaoq8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 13:33:40 GBp 879 454.60 XLON xHa9mvMaoqC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 13:27:29 GBp 209 455.40 XLON xHa9mvMan@c OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 13:27:29 GBp 209 455.60 XLON xHa9mvMan@p OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 13:26:28 GBp 412 455.80 XLON xHa9mvManM1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 13:26:27 GBp 188 456.00 XLON xHa9mvManMM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 13:26:27 GBp 375 456.00 XLON xHa9mvManMO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 13:26:27 GBp 29 456.00 XLON xHa9mvManMQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 13:22:02 GBp 302 455.80 XLON xHa9mvMa$wX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 13:19:36 GBp 125 456.00 XLON xHa9mvMay2@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 13:19:36 GBp 440 456.00 XLON xHa9mvMay20 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 13:19:36 GBp 74 456.00 XLON xHa9mvMay2y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 13:19:23 GBp 581 456.00 XLON xHa9mvMayAr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 13:19:13 GBp 412 456.00 XLON xHa9mvMayHw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 13:19:12 GBp 1,323 456.40 XLON xHa9mvMayHI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 13:19:12 GBp 106 456.40 XLON xHa9mvMayHK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 13:19:12 GBp 81 456.40 XLON xHa9mvMayHM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 13:19:12 GBp 460 456.40 XLON xHa9mvMayHO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 13:19:12 GBp 106 456.40 XLON xHa9mvMayGc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 13:19:12 GBp 375 456.40 XLON xHa9mvMayGe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 12:59:19 GBp 276 456.20 XLON xHa9mvMaYm0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 12:58:02 GBp 312 456.60 XLON xHa9mvMaYVk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 12:58:01 GBp 48 456.80 XLON xHa9mvMaYVN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 12:58:01 GBp 714 457.00 XLON xHa9mvMaYVP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 12:58:01 GBp 250 456.80 XLON xHa9mvMaYVJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 12:56:51 GBp 1,524 457.20 XLON xHa9mvMaZw8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 12:55:52 GBp 483 457.40 XLON xHa9mvMaZJO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 12:54:07 GBp 479 457.60 XLON xHa9mvMaWzV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 12:53:49 GBp 155 457.60 XLON xHa9mvMaW5X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 12:53:27 GBp 57 457.60 XLON xHa9mvMaWCn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 12:53:27 GBp 220 457.60 XLON xHa9mvMaWCv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 12:53:21 GBp 109 457.60 XLON xHa9mvMaWEK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 12:53:21 GBp 196 457.60 XLON xHa9mvMaW9X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 12:53:21 GBp 717 457.60 XLON xHa9mvMaW9b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 12:45:20 GBp 139 457.40 XLON xHa9mvMaikB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 12:45:20 GBp 16 457.40 XLON xHa9mvMaikD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 12:41:21 GBp 492 457.20 XLON xHa9mvMagZh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 12:41:21 GBp 2 457.20 XLON xHa9mvMagZj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 12:41:21 GBp 30 457.20 XLON xHa9mvMagZl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 12:41:02 GBp 213 457.00 XLON xHa9mvMaggI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 12:41:02 GBp 268 456.80 XLON xHa9mvMaggQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 12:41:02 GBp 375 456.80 XLON xHa9mvMagra OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 12:41:02 GBp 179 456.80 XLON xHa9mvMagrc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 12:41:02 GBp 125 456.80 XLON xHa9mvMagrW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 12:34:49 GBp 913 456.80 XLON xHa9mvMaKFr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 12:32:27 GBp 35 457.00 XLON xHa9mvMaLD6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 12:32:27 GBp 878 457.00 XLON xHa9mvMaLD8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 12:28:51 GBp 178 456.60 XLON xHa9mvMaJk5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 12:28:51 GBp 300 456.40 XLON xHa9mvMaJkH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 12:28:51 GBp 528 456.60 XLON xHa9mvMaJkL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 12:28:51 GBp 385 456.60 XLON xHa9mvMaJkN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 12:01:52 GBp 75 455.80 XLON xHa9mvMa63q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 12:01:52 GBp 250 455.80 XLON xHa9mvMa63s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 12:01:52 GBp 141 455.80 XLON xHa9mvMa63C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 12:01:52 GBp 500 455.80 XLON xHa9mvMa63E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 12:01:52 GBp 564 456.00 XLON xHa9mvMa63I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 12:01:52 GBp 899 456.00 XLON xHa9mvMa63K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 12:01:05 GBp 72 456.40 XLON xHa9mvMa6HS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 12:01:05 GBp 150 456.40 XLON xHa9mvMa6HU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 12:00:06 GBp 199 456.40 XLON xHa9mvMa7p3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 11:56:03 GBp 91 455.60 XLON xHa9mvMa5qb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 11:56:03 GBp 269 455.60 XLON xHa9mvMa5qd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 11:46:04 GBp 176 456.80 XLON xHa9mvMa1cV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 11:46:04 GBp 155 456.80 XLON xHa9mvMa1XX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 11:46:03 GBp 482 457.00 XLON xHa9mvMa1XC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 11:46:02 GBp 580 457.20 XLON xHa9mvMa1Wa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 11:46:02 GBp 250 457.20 XLON xHa9mvMa1Wc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 11:46:02 GBp 147 457.20 XLON xHa9mvMa1We OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 11:40:03 GBp 9 457.40 XLON xHa9mvMaF93 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 11:40:03 GBp 125 457.40 XLON xHa9mvMaF95 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 11:40:03 GBp 500 457.40 XLON xHa9mvMaF97 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 11:40:03 GBp 107 457.40 XLON xHa9mvMaF99 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 11:39:20 GBp 125 457.40 XLON xHa9mvMaCa9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 11:38:02 GBp 235 457.40 XLON xHa9mvMaC7T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 11:36:16 GBp 771 457.20 XLON xHa9mvMaDtb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 11:36:16 GBp 250 457.20 XLON xHa9mvMaDtd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 11:36:16 GBp 288 457.20 XLON xHa9mvMaDtf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 11:26:31 GBp 8 456.80 XLON xHa9mvMa9ZQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 11:26:03 GBp 14 456.80 XLON xHa9mvMa9qd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 11:26:03 GBp 253 457.00 XLON xHa9mvMa9q6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 11:23:50 GBp 12 457.00 XLON xHa9mvMbsYB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 11:23:43 GBp 91 457.20 XLON xHa9mvMbsi9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 11:23:43 GBp 171 457.20 XLON xHa9mvMbsiB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 11:23:23 GBp 155 457.40 XLON xHa9mvMbssd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 11:23:23 GBp 301 457.40 XLON xHa9mvMbssf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 11:22:43 GBp 840 457.60 XLON xHa9mvMbs4E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 11:19:03 GBp 448 457.60 XLON xHa9mvMbtR3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 11:19:03 GBp 1,197 457.80 XLON xHa9mvMbtRC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 11:16:57 GBp 358 458.00 XLON xHa9mvMbre9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 11:16:57 GBp 133 458.20 XLON xHa9mvMbreE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 11:16:57 GBp 83 458.20 XLON xHa9mvMbreG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 11:16:57 GBp 603 458.20 XLON xHa9mvMbreI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 11:10:57 GBp 250 458.00 XLON xHa9mvMbmjb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 11:10:57 GBp 20 458.00 XLON xHa9mvMbmjZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 10:57:53 GBp 10 456.40 XLON xHa9mvMbzuZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 10:57:49 GBp 277 456.60 XLON xHa9mvMbzxT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 10:57:49 GBp 231 456.80 XLON xHa9mvMbzwv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 10:55:25 GBp 81 457.20 XLON xHa9mvMbw6E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 10:55:25 GBp 239 457.20 XLON xHa9mvMbw6G OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 10:55:25 GBp 460 457.40 XLON xHa9mvMbw6K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 10:52:06 GBp 199 457.00 XLON xHa9mvMbxAN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 10:52:06 GBp 323 457.20 XLON xHa9mvMbxL6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 10:52:06 GBp 9 457.20 XLON xHa9mvMbxL8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 10:52:06 GBp 212 457.40 XLON xHa9mvMbxKh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 10:52:06 GBp 546 457.40 XLON xHa9mvMbxKj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 10:47:13 GBp 382 457.00 XLON xHa9mvMbvVH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 10:44:57 GBp 406 458.20 XLON xHa9mvMbcPm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 10:44:55 GBp 423 458.40 XLON xHa9mvMbcOz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 10:43:38 GBp 659 458.60 XLON xHa9mvMbdPp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 10:43:38 GBp 62 458.60 XLON xHa9mvMbdPq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 10:38:11 GBp 176 459.00 XLON xHa9mvMbYF$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 10:37:59 GBp 293 459.20 XLON xHa9mvMbYMn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 10:37:53 GBp 241 459.40 XLON xHa9mvMbYJA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 10:37:53 GBp 430 459.40 XLON xHa9mvMbYJC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 10:37:41 GBp 1,003 459.60 XLON xHa9mvMbZbi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 10:34:02 GBp 55 459.80 XLON xHa9mvMbWH1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 10:34:02 GBp 900 459.80 XLON xHa9mvMbWH3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 10:34:02 GBp 658 459.60 XLON xHa9mvMbWH8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 10:21:15 GBp 295 459.80 XLON xHa9mvMbhv6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 10:21:15 GBp 133 459.80 XLON xHa9mvMbhvA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 10:20:57 GBp 494 460.00 XLON xHa9mvMbh37 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 10:20:57 GBp 856 460.20 XLON xHa9mvMbh3V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 10:20:57 GBp 121 460.20 XLON xHa9mvMbh2b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 10:14:12 GBp 70 460.00 XLON xHa9mvMbNuu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 10:14:04 GBp 193 460.00 XLON xHa9mvMbN6H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 10:11:51 GBp 190 460.20 XLON xHa9mvMbLi@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 10:11:51 GBp 414 460.20 XLON xHa9mvMbLi0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 10:11:51 GBp 421 460.00 XLON xHa9mvMbLiy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 10:07:40 GBp 280 459.80 XLON xHa9mvMbJ4h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 10:07:40 GBp 68 459.80 XLON xHa9mvMbJ4j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 10:07:40 GBp 106 459.80 XLON xHa9mvMbJ4t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 10:07:40 GBp 852 459.80 XLON xHa9mvMbJ4v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 10:07:40 GBp 257 459.80 XLON xHa9mvMbJ4x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:58:04 GBp 177 459.60 XLON xHa9mvMbTgS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:58:04 GBp 121 459.60 XLON xHa9mvMbTrk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:58:04 GBp 178 459.60 XLON xHa9mvMbTrm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:58:04 GBp 429 459.80 XLON xHa9mvMbTrs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:56:00 GBp 458 460.00 XLON xHa9mvMbQp@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:52:52 GBp 194 459.00 XLON xHa9mvMbRVQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:52:32 GBp 939 459.20 XLON xHa9mvMbOZ@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:52:32 GBp 318 459.00 XLON xHa9mvMbOZy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:48:38 GBp 362 459.40 XLON xHa9mvMb6cC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:48:38 GBp 217 459.20 XLON xHa9mvMb6cE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:48:38 GBp 331 459.60 XLON xHa9mvMb6cK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:48:16 GBp 490 459.60 XLON xHa9mvMb6r1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:47:54 GBp 68 459.60 XLON xHa9mvMb67x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:47:54 GBp 318 460.20 XLON xHa9mvMb67A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:47:54 GBp 190 460.00 XLON xHa9mvMb67C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:47:53 GBp 728 460.40 XLON xHa9mvMb66v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:47:53 GBp 669 460.40 XLON xHa9mvMb661 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:47:53 GBp 51 460.40 XLON xHa9mvMb662 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:40:58 GBp 52 460.60 XLON xHa9mvMb22e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:40:58 GBp 212 460.60 XLON xHa9mvMb22g OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:38:50 GBp 34 460.40 XLON xHa9mvMb0a2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:38:50 GBp 21 460.40 XLON xHa9mvMb0a4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:38:50 GBp 5 460.40 XLON xHa9mvMb0a6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:38:50 GBp 125 460.40 XLON xHa9mvMb0a8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:38:50 GBp 125 460.40 XLON xHa9mvMb0aA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:38:50 GBp 125 460.40 XLON xHa9mvMb0aC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:38:50 GBp 125 460.40 XLON xHa9mvMb0aE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:38:50 GBp 23 460.40 XLON xHa9mvMb0aI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:33:01 GBp 406 460.20 XLON xHa9mvMbFsX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:33:01 GBp 262 460.40 XLON xHa9mvMbFsZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:33:01 GBp 245 460.40 XLON xHa9mvMbFsb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:33:01 GBp 75 460.40 XLON xHa9mvMbFsd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:25:11 GBp 378 460.60 XLON xHa9mvMbB1D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:25:11 GBp 26 460.60 XLON xHa9mvMbB1H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:21:48 GBp 207 460.40 XLON xHa9mvMb9Co OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:21:48 GBp 223 460.40 XLON xHa9mvMb9Cv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:21:23 GBp 322 460.60 XLON xHa9mvMb9PH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:20:56 GBp 523 460.80 XLON xHa9mvMcsgr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:20:56 GBp 12 460.80 XLON xHa9mvMcsgt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:20:13 GBp 994 461.00 XLON xHa9mvMcs8R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:20:13 GBp 375 460.80 XLON xHa9mvMcsBh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:20:13 GBp 287 461.00 XLON xHa9mvMcsBj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:20:13 GBp 125 461.00 XLON xHa9mvMcsBl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:20:13 GBp 127 461.00 XLON xHa9mvMcsBn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:14:55 GBp 313 461.00 XLON xHa9mvMcrAh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:14:55 GBp 451 461.20 XLON xHa9mvMcrAl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:09:16 GBp 14 460.20 XLON xHa9mvMcmBl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:08:57 GBp 10 460.20 XLON xHa9mvMcmS@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:08:22 GBp 375 460.20 XLON xHa9mvMcniI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:07:46 GBp 80 460.20 XLON xHa9mvMcnuJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:06:46 GBp 4 460.00 XLON xHa9mvMcnPL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:06:33 GBp 6 460.00 XLON xHa9mvMc@cS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:05:47 GBp 238 460.20 XLON xHa9mvMc@xh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:05:29 GBp 308 460.60 XLON xHa9mvMc@Ed OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:05:29 GBp 4 460.60 XLON xHa9mvMc@Ef OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:05:20 GBp 325 460.80 XLON xHa9mvMc@BV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:05:06 GBp 433 461.00 XLON xHa9mvMc@Is OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 09:00:22 GBp 22 461.00 XLON xHa9mvMcyRJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:59:17 GBp 180 461.40 XLON xHa9mvMcz09 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:59:08 GBp 300 461.60 XLON xHa9mvMczFt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:59:08 GBp 560 461.80 XLON xHa9mvMczFw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:59:08 GBp 125 461.80 XLON xHa9mvMczFy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:58:27 GBp 18 462.00 XLON xHa9mvMcwYP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:58:02 GBp 59 462.00 XLON xHa9mvMcwzs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:58:02 GBp 25 462.00 XLON xHa9mvMcwzu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:58:02 GBp 589 462.00 XLON xHa9mvMcwzw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:57:24 GBp 109 462.20 XLON xHa9mvMcwJg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:57:24 GBp 375 462.20 XLON xHa9mvMcwJi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:57:24 GBp 106 462.20 XLON xHa9mvMcwJk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:55:49 GBp 590 462.40 XLON xHa9mvMcxNY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:55:11 GBp 318 462.60 XLON xHa9mvMcugy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:55:11 GBp 109 462.60 XLON xHa9mvMcug7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:55:11 GBp 88 462.60 XLON xHa9mvMcugJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:55:11 GBp 279 462.60 XLON xHa9mvMcugN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:55:11 GBp 14 462.60 XLON xHa9mvMcugV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:55:11 GBp 146 462.60 XLON xHa9mvMcurW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:52:25 GBp 207 462.40 XLON xHa9mvMcch9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:52:25 GBp 191 462.40 XLON xHa9mvMcchG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:51:53 GBp 412 462.60 XLON xHa9mvMccDK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:50:49 GBp 207 462.80 XLON xHa9mvMcdFb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:50:49 GBp 592 462.80 XLON xHa9mvMcdFu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:49:16 GBp 631 462.80 XLON xHa9mvMcbb4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:48:59 GBp 259 463.00 XLON xHa9mvMcbfS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:48:59 GBp 2 463.20 XLON xHa9mvMcbfU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:34:47 GBp 175 461.00 XLON xHa9mvMcirH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:34:47 GBp 266 461.00 XLON xHa9mvMciqg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:34:47 GBp 384 461.20 XLON xHa9mvMcitg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:34:13 GBp 5 461.80 XLON xHa9mvMciFR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:34:10 GBp 280 461.80 XLON xHa9mvMci9l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:34:09 GBp 481 462.20 XLON xHa9mvMci9o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:34:09 GBp 196 462.20 XLON xHa9mvMci9u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:34:09 GBp 1,125 462.20 XLON xHa9mvMci9w OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:34:09 GBp 125 462.20 XLON xHa9mvMci9y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:34:09 GBp 191 462.20 XLON xHa9mvMci9@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:34:09 GBp 51 462.20 XLON xHa9mvMci90 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:34:09 GBp 267 462.00 XLON xHa9mvMci9J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:34:09 GBp 245 462.20 XLON xHa9mvMci9L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:34:09 GBp 142 462.20 XLON xHa9mvMci9N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:28:32 GBp 388 462.40 XLON xHa9mvMceAv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:24:08 GBp 207 462.40 XLON xHa9mvMcMVe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:22:47 GBp 409 463.00 XLON xHa9mvMcN@Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:22:47 GBp 386 463.20 XLON xHa9mvMcN@b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:19:05 GBp 313 463.20 XLON xHa9mvMcLpC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:19:05 GBp 430 463.40 XLON xHa9mvMcLpE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:18:16 GBp 506 463.60 XLON xHa9mvMcLJH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:18:16 GBp 52 463.60 XLON xHa9mvMcLJJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:16:52 GBp 207 463.60 XLON xHa9mvMcI5V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:15:15 GBp 121 463.60 XLON xHa9mvMcJkd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:15:11 GBp 300 463.80 XLON xHa9mvMcJfH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:15:11 GBp 433 464.00 XLON xHa9mvMcJfJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:14:19 GBp 167 464.20 XLON xHa9mvMcJ5X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:14:19 GBp 220 464.20 XLON xHa9mvMcJ5Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:13:56 GBp 527 465.20 XLON xHa9mvMcJ05 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:13:56 GBp 33 465.20 XLON xHa9mvMcJ07 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:13:56 GBp 168 465.20 XLON xHa9mvMcJ09 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:12:27 GBp 141 464.80 XLON xHa9mvMcJRJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:12:27 GBp 51 464.80 XLON xHa9mvMcJRL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:12:21 GBp 238 465.00 XLON xHa9mvMcGaz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:12:21 GBp 55 465.20 XLON xHa9mvMcGa$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:12:21 GBp 324 465.20 XLON xHa9mvMcGa1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:12:21 GBp 2,445 465.60 XLON xHa9mvMcGa3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:12:21 GBp 77 465.60 XLON xHa9mvMcGa5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:12:21 GBp 346 465.60 XLON xHa9mvMcGa7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:12:21 GBp 1,010 465.60 XLON xHa9mvMcGa9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 28-Mar-2023 08:12:21 GBp 119 465.60 XLON xHa9mvMcGaB

END