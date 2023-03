Ilkka Lehdistötiedote 29.3.2023, klo 10.00



I-MEDIAT OY:N JULKAISEMA ILKKA-POHJALAINEN LUOPUU PAPERISEN LEHDEN SUNNUNTAIJAKELUSTA



Ilkka-Pohjalaisen ilmestyminen sunnuntaisin painettuna päättyy. Ilkka-Pohjalaista kustantava I-Mediat Oy on irtisanonut lehden sunnuntaijakelusopimukset jakeluyhtiöiden kanssa, joten sunnuntailehden painaminen ja jakelu päättyvät 30.9.2023. Siihen saakka Ilkka-Pohjalainen ilmestyy normaalisti myös sunnuntaisin.



Muutoksen jälkeen Ilkka-Pohjalainen ilmestyy paperisena ja näköislehtenä kuutena päivänä viikossa. Verkossa uutisia julkaistaan jatkossakin seitsemänä päivänä viikossa.



Muutoksen taustalla on painetun lehden merkittävästi nousseet kustannukset sekä kuluttajakäyttäytymisen muutos. Kohonneet kustannukset heikentävät medialiiketoiminnan toimintaedellytyksiä. Sunnuntaijakelu valikoitui karsittavaksi pyhäpäivien merkittävästi kovemman kustannustason vuoksi. Luopumisella varmistamme, että voimme jatkossakin tarjota laadukasta paikallista journalismia.



Painetun lehden kokonaiskustannuksista paperin ja jakelun osuus on merkittävä. Venäjän hyökkäyssodan ja paperin saatavuuden vuoksi painopaperi ei ole ollut koskaan niin kallista kuin se on nyt. Painopaperin hinta kaksinkertaistui viime vuoden aikana. Jakeluvolyymien laskiessa jakelun yksikkökustannukset ovat selkeästi nousseet viime vuosien aikana. Lisäksi kohonneet polttoaineiden hinnat ovat nostaneet jakelujen kustannuksia.



Päätökseen vähentää Ilkka-Pohjalaisen jakelupäiviä liittyy myös kuluttajakäyttäytymisen muutos. Kuluttajakäyttäytyminen on digitalisoitunut nopeasti ja yhä useampi Ilkka-Pohjalaisen lukija haluaa kuluttaa sisältöjä myös digitaalisesti.



Sunnuntaijakelusta luopumisella ei ole vaikutusta henkilöstön määrään. Muutoksen jälkeen vuotuiset kustannussäästöt paino- ja jakelukuluissa ovat noin miljoona euroa.





ILKKA OYJ





Olli Pirhonen

toimitusjohtaja





Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka Oyj

puh. 040 766 5418





Ilkka lyhyesti

Informaatio yhdistää Ilkan asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminta-alueella konserniyhtiöistä toimivat I-Mediat Oy sekä sen tytäryhtiöt Myynninmaailma Oy, somessa.com Oy Ab ja MySome Oy. Sanomalehti Ilkka-Pohjalaisen lisäksi I-Mediat Oy julkaisee kaupunki- ja paikallislehtiä. Konsernin painopalveluyhtiö I-print Oy:n liiketoiminta koostuu arkki- ja erikoispainamisen palveluista. Liana Technologies Oy tytäryhtiöineen tuottaa markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluita. Konsernin palveluista vastaa noin 550 median, markkinoinnin ja teknologian osaajaa.