ETC Group lenzerà el primer ETP sobre criptomonedas basado en un índice MSCI

ETC Group lenzerà el primer ETP sobre criptomone

das basado en un índice MSCI

Se trata del primer ETP sobre criptomonedas que se lanzará que sigue un índice MSCI.





El ETP seguirá el rendimiento del índice MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped, con un reequilibrio cuaternario.





La cotización del ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 ETP está prevista para abril como muy pronto en Deutsche Börse Xetra con el ticker principal DA20.





El ETP se garantizará físicamente físicamente, con la cesta de activos digitales en custodia cold-storage con un depositario regulado.





Fráncfort, 29 de marzo de 2023 – ETC Group anuncia la oferta del primer ETP de criptomoneda del mundo que sigue un índice MSCI. El ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 ETP de ETC Group cotizará en Deutsche Börse XETRA con el símbolo DA20 previsiblemente en abril.

ETC Group amplía así su gama de productos regulados, que ofrecen a los inversores privados e institucionales un fácil acceso a la clase de activos de criptomoneda a través de la cuenta de valores normal, como ocurre con las acciones o los ETF. El ETP seguirá el rendimiento del MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped Index. El índice, que fue ajustado por MSCI según los requisitos de ETC Group, se publicó en marzo de este año y representa a los 20 activos digitales/criptodivisas más importantes del mundo por capitalización bursátil que se basan en la tecnología blockchain o admiten contratos inteligentes. Actualmente se incluyen, por ejemplo, las criptomonedas Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) o Ripple (XRP). La participación de un activo individual en el índice está limitada a un máximo del 30% ("capped"). Las criptomonedas estables (stable coins), las privacy coins y las denominadas meme-coins no se incluyen en el índice.

Al igual que otros productos de ETC Group, el ETP está depositato físicamente y los activos digitales subyacentes se depositan en custodia cold-storage, de acuerdo con la composición y ponderación del índice.

Diversificación eficaz hacia el mercado de criptomonedas con un solo producto

Tim Bevan, Co-CEO y fundador ETC Group, comentó: "Estamos muy orgullosos de emitir este nuevo ETP para satisfacer la demanda de productos regulados para acceder a las inversiones en criptodivisas. Con un índice de veinte componentes, este es el primer verdadero ETP para una amplia diversificación en esta emocionante nueva clase de activos, ofreciendo a los inversores um producto ideal de asignación de activos."

Bradley Duke, codirector general y fundador, añadió: "Este producto marca la evolución de la oferta de ETC Group, que ha pasado de productos de acceso a un único activo digital a productos que ofrecen soluciones de gestión de activos, manteniendo los mismos estándares de calidad y seguridad para el inversor. La introducción de los índices MSCI para criptomonedas y activos digitales fue otro momento importante en el desarrollo de esta industria. Esto demuestra que Bitcoin, Ether & Co. han llegado al mercado financiero regulado".

Stephane Mattatia, responsable de índices temáticos de MSCI, ha declarado: "El ecosistema de los activos digitales y las criptomonedas está evolucionando rápidamente y la demanda de los inversores para acceder a esta nueva clase de activos es cada vez mayor. Los índices MSCI Digital Assets se desarrollan con un enfoque sistemático y orientado al proceso para ayudar a los inversores globales a obtener transparencia sobre esta tendencia disruptiva a largo plazo y permitirles tomar mejores decisiones de inversión

El ETP MSCI Digital Assets Select 20 de ETC Group puede comprarse y venderse como acciones o ETF a través de plataformas online broker o bancos. Todo lo que se necesita es una cuenta de valores. La liquidez de los ETP está garantizada por los market maker.

- Fin -

Nota importante: el rendimiento de las criptodivisas es muy volátil y el capital invertido podría perderse por completo. Descargo de responsabilidad: https://bit.ly/etcdisc

Acerca de ETC Group

ETC Group desarrolla innovadores ETPs por activos digitales para ofrecer productos financieros regulados que permitan un acceso seguro y eficiente a las oportunidades de inversión en el ecosistema de criptomonedas y blockchain. En junio de 2020, ETC Group lanzó el primer ETP del mundo sobre Bitcoin compensado de forma centralizada, cotizado en Deutsche Börse XETRA, la mayor bolsa de ETF de Europa. Desde entonces, la empresa ha sido pionera en productos cotizados basados en divisas digitales con numerosas ideas de productos innovadores. ETC Group se esfuerza constantemente por ampliar su gama de ETP de calidad institucional sobre criptodivisas, ofreciendo a los inversores la oportunidad de invertir en Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana y otros activos digitales populares en las principales bolsas europeas.

Para obtener más información y actualizaciones periódicas sobre los acontecimientos importantes en el mundo de los activos digitales, visite www.etc-group.com.

Lista de productos

Nombre Bolsa de cotización principal Símbolo ticker ISIN WKN ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 ETP (previsto)

Deutsche Börse XETRA (previsto)

DA20 (previsto)

DE000A3G3ZL3 (previsto)

A3G3ZL ETC Group Physical Bitcoin Deutsche Börse XETRA

BTCE DE000A27Z304 A27Z30 ETC Group Physical Ethereum Deutsche Börse XETRA

ZETH DE000A3GMKD A3GMK ETC Group Physical Litecoin Deutsche Börse XETRA

ELTC DE000A3GN5J9 A3GN5J ETC Group Physical Polkadot Deutsche Börse XETRA PLKA DE000A3GVKX6 A3GVKX ETC Group Physical Cardano Deutsche Börse XETRA RDAN DE000A3GVKY4 A3GVKY ETC Group Physical Solana Deutsche Börse XETRA ESOL DE000A3GVKZ1 A3GVKZ ETC Group Physical Polygon Deutsche Börse XETRA MTCE DE000A3GWNP A3GWN ETC Group Physical XRP Deutsche Börse XETRA GXRP DE000A3GYNB0 A3GYNB

La lista de productos con todas las cotizaciones bursátiles y la información sobre negociación está disponible en https://etc-group.com/products/.

