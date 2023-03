English German French Italian Spanish

ETC GROUP LANCE LE PREMIER ETP D'ACTIFS

NUMÉRIQUES BASÉ SUR UN INDICE MSCI

Il s'agit du premier ETP de crypto-monnaie basé sur un indice MSCI.





L'ETP suivra la performance de l'indice MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped, avec un rebalancement trimestriel.





L'ETP ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 devrait être listé au plus tôt en avril sur la Deutsche Börse Xetra avec le ticker DA20.





L'ETP sera physiquement garanti, les actifs numériques seront conservés en “cold storage”.





29 mars 2023. Londres, Royaume-Uni - ETC Group (www.etc-group.com), principal émetteur européen de titres couverts par des actifs numériques, a annoncé aujourd'hui qu'il allait lancer le premier ETP crypto basé sur un indice MSCI. L'ETP ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 devrait être coté sur le marché allemand Deutsche Börse XETRA au plus tôt en avril 2023.

L'ETP suivra la performance de l'indice MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped. L'indice, développé par MSCI avec l'aide d'ETC Group, a été lancé au début du mois de mars de cette année et représente les 20 principaux actifs numériques. Ceux-ci comprennent actuellement des cryptomonnaies telles que le Bitcoin (BTC), l'Ethereum (ETH) et le Solana (SOL). Chaque composant individuel de l'indice est plafonné à un maximum de 30%. Les stablecoins, les tokens de confidentialité et les mème coins sont exclus de l'univers de l'indice.

Comme les autres produits d'ETC Group, l'ETP est adossé à des actifs physiques qui sont déposés en "cold storage", conformément à la composition et à la pondération de l'indice.

Tim Bevan, co-directeur général et fondateur d'ETC Group, a déclaré : "Nous sommes très fiers d'émettre ce nouvel ETP de référence. Avec vingt composants, il s'agit du premier véritable ETP indexé sur un marché global dans cette nouvelle classe d'actifs passionnante, offrant un outil d'allocation d'actifs idéal pour les investisseurs".

Bradley Duke, co-directeur général et fondateur, a ajouté : "Ce produit marque l'évolution de l'offre d'ETC Group, qui passe de produits d'accès à des actifs uniques à des produits qui fournissent des solutions de gestion d'investissement tout en conservant les mêmes normes intransigeantes en matière de qualité et de sécurité pour les investisseurs."

Stephane Mattatia, responsable des indices thématiques chez MSCI, a déclaré : "L'écosystème des actifs numériques évolue rapidement et la demande des investisseurs pour accéder à cette nouvelle classe d'actifs augmente. Les indices MSCI Digital Assets sont développés avec une approche systématique et orientée sur les méthodes afin d'aider les investisseurs du monde entier à gagner en transparence sur cette tendance bouleversante à long terme et de leur permettre de prendre de meilleures décisions d'investissement."

L'ETP ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 peut être acheté et vendu comme des actions ou des ETFs via les marchés boursiers réglementés. Il suffit de disposer d'un compte-titres standard auprès d'un courtier ou d'une banque. La liquidité de la cotation des ETP est assurée par des participants agréés et des teneurs de marché.



- FIN -



Les crypto-monnaies sont très volatiles et votre capital est exposé à des fluctuations. Disclaimer : https://bit.ly/etcdisc



Notes à l'attention des rédacteurs

À propos d'ETC Group ( www.etc-group.com )

ETC Group développe des instruments financiers innovants adossés à des actifs numériques, notamment l'ETC Group Physical Bitcoin (BTCE) et l'ETC Group Physical Ethereum (ZETH), qui sont cotés sur lateformes d’echcnages européennes, comme le XETRA, Euronext, SIX, AQUIS UK et Wiener Börse.

ETC Group a lancé le premier produit négocié en bourse (exchange traded product- ETP) Bitcoin à compensation centralisée au monde en juin 2020 sur la Deutsche Börse XETRA, la plus grande plateforme de cotation d'ETF d'Europe.

ETC Group travaille en permanence à l'élargissement de sa gamme d'ETPs garantis par des crypto-monnaies, de qualité institutionnelle, offrant aux investisseurs la possibilité de s'exposer au Bitcoin, à l'Ethereum, au Cardano, au Solana et à d'autres actifs numériques populaires sur les principales bourses européennes.

Informations sur le trading

Product Primary listing exchange Primary ticker ISIN ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 ETP (prévu)

Deutsche Börse XETRA (prévu)

DA20 (prévu)

DE000A3G3ZL3 ETC Group Physical Bitcoin Deutsche Börse XETRA

BTCE DE000A27Z304 ETC Group Physical Ethereum Deutsche Börse XETRA

ZETH DE000A3GMKD ETC Group Physical Litecoin Deutsche Börse XETRA

ELTC DE000A3GN5J9 ETC Group Physical Polkadot Deutsche Börse XETRA PLKA DE000A3GVKX6 ETC Group Physical Cardano Deutsche Börse XETRA RDAN DE000A3GVKY4 ETC Group Physical Solana Deutsche Börse XETRA ESOL DE000A3GVKZ1 ETC Group Physical Polygon Deutsche Börse XETRA MTCE DE000A3GWNP ETC Group Physical XRP Deutsche Börse XETRA GXRP DE000A3GYNB0

La liste des produits, y compris toutes les cotations boursières et les informations sur les échanges, est disponible à l'adresse suivante : https://etc-group.com/products/.

Contact média :



COHESION BUREAU

Sophie Baumont

T +33 6 27 74 74 49

sophie.baumont@cohesionbureau.com



Jérémy Nieckowski

T +41 79 699 97 27

jeremy.nieckowski@cohesionbureau.com



Pièce jointe