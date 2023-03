English German French Italian Spanish

ETC Group lancerà il primo ETP su criptovalute

basato su un indice MSCI

Si tratterà del primo ETP su criptovalute lanciato sulla base di un indice MSCI





L'ETP seguirà la performance dell'indice MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped, con un ribilanciamento trimestrale.





Quotazione dell'ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 ETP prevista in aprile su Deutsche Börse Xetra con il ticker primario previsto “DA20”.





L'ETP sarà supportato fisicamente, con il basket di asset digitali conservati in custodia cold-storage.





Francoforte, XX marzo 2023 - ETC Group annuncia l'offerta prevista del primo ETP di criptovalute al mondo che segue un indice MSCI. L'ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 ETP verrà quotato su Deutsche Börse XETRA con il simbolo DA20 in aprile al più presto.

ETC Group amplierà così la sua gamma di prodotti regolamentati, che offrono agli investitori privati e istituzionali un facile accesso all'asset class delle criptovalute attraverso il normale conto titoli come per le azioni o gli ETF. L'ETP seguirà la performance dell'indice MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped Index. L'indice, che è stato adeguato da MSCI in base ai requisiti di ETC Group, è stato pubblicato a marzo di quest'anno e rappresenta i 20 principali asset digitali/criptovalute al mondo per capitalizzazione di mercato che si basano sulla tecnologia blockchain o supportano gli smart contract. Attualmente sono incluse, ad esempio, le criptovalute Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) o Ripple (XRP). La quota di un singolo asset nell'indice è limitata a un massimo del 30% ("capped"). I stable-coin, i privacy-coin e i cosiddetti meme-coin non sono inclusi nell'indice.

Come altri prodotti di ETC Group, l'ETP è supportato fisicamente e gli asset digitali sottostanti sono depositati in custodia cold-storage, in conformità con la composizione e la ponderazione dell'indice.

Diversificazione efficiente con un solo ETP nel mercato delle criptovalute

Tim Bevan, Co-CEO e fondatore di ETC Group, ha commentato: "Siamo molto orgogliosi di emettere questo nuovo ETP per soddisfare la domanda di prodotti regolamentati per l'accesso agli investimenti in criptovalute. Grazie all’indice di venti costituenti, questo è il primo vero ETP per un'ampia diversificazione in questa nuova ed entusiasmante asset class, offrendo agli investitori uno strumento ideale per allocazione di asset.”

Bradley Duke, Co-CEO e fondatore, ha aggiunto: "Questo prodotto segna l'evoluzione dell'offerta di ETC Group, che passa da prodotti di accesso a singoli asset a prodotti che forniscono soluzioni per l’asset management, mantenendo gli stessi standard di qualità e sicurezza degli investitori senza compromessi. L'introduzione degli indici MSCI per criptovalute ed asset digitali è stata un'altra importante pietra miliare nello sviluppo di quest’industria. Questo dimostra che Bitcoin, Ether & Co. sono arrivati nel mercato finanziario regolamentato.“

Stephane Mattatia, Head of Thematic Indexes di MSCI, ha dichiarato: "L'ecosistema degli asset digitali e delle criptovalute si sta evolvendo rapidamente e la domanda degli investitori di accedere a questa nuova asset class è in crescita. Gli indici MSCI Digital Assets sono sviluppati con un approccio sistematico e orientato al processo per aiutare gli investitori globali ad ottenere trasparenza su questa tendenza dirompente a lungo termine e consentire loro di prendere decisioni di investimento migliori."

L'ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 ETP può essere acquistato e venduto come le azioni o gli ETF tramite broker diretti o banche. Tutto ciò che è necessario è un conto titoli. La liquidità degli ETP è garantita dai market maker.

- Fine -

Nota importante: la performance delle criptovalute è molto volatile e il capitale investito potrebbe andare completamente perso. Disclaimer: https://bit.ly/etcdisc

Informazioni su ETC Group

ETC Group sviluppa titoli innovativi garantiti da asset digitali per fornire prodotti finanziari regolamentati per un accesso sicuro ed efficiente alle opportunità di investimento dell'ecosistema crypto e blockchain. Nel giugno del 2020, ETC Group ha lanciato il primo ETP su Bitcoin con compensazione centralizzata al mondo, quotato su Deutsche Börse XETRA, la più grande borsa di ETF in Europa. Da allora, la società è stata un pioniere dei prodotti negoziati in borsa basati sulle valute digitali con numerose idee di prodotto innovative. ETC Group è costantemente impegnata ad ampliare la propria gamma di ETP di qualità istituzionale sulle criptovalute, offrendo agli investitori la possibilità di investire in Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana e altri asset digitali popolari sulle principali borse europee.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti regolari sugli sviluppi importanti del mondo degli asset digitali, visitare il sito www.etc-group.com.

Panoramica dei prodotti

Nome Borsa di quotazione primaria Simbolo ticker ISIN WKN ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 ETP (previsto)

Deutsche Börse XETRA (previsto)

DA20 (previsto)

DE000A3G3ZL3 (previsto)

A3G3ZL ETC Group Physical Bitcoin Deutsche Börse XETRA

BTCE DE000A27Z304 A27Z30 ETC Group Physical Ethereum Deutsche Börse XETRA

ZETH DE000A3GMKD A3GMK ETC Group Physical Litecoin Deutsche Börse XETRA

ELTC DE000A3GN5J9 A3GN5J ETC Group Physical Polkadot Deutsche Börse XETRA PLKA DE000A3GVKX6 A3GVKX ETC Group Physical Cardano Deutsche Börse XETRA RDAN DE000A3GVKY4 A3GVKY ETC Group Physical Solana Deutsche Börse XETRA ESOL DE000A3GVKZ1 A3GVKZ ETC Group Physical Polygon Deutsche Börse XETRA MTCE DE000A3GWNP A3GWN ETC Group Physical XRP Deutsche Börse XETRA GXRP DE000A3GYNB0 A3GYNB

L'elenco dei prodotti con tutte le quotazioni di borsa e le informazioni di trading è disponibile sul sito https://etc-group.com/products/.

Contatto media

media@etc-group.com



COHESION BUREAU

Frank Schwarz

T +49 611 580 2929 0

frank.schwarz@cohesionbureau.com



