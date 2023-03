Wood Mackenzie ernennt neuen Chief Financial Officer

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

LONDON, HOUSTON und SINGAPUR, March 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wood Mackenzie, ein Portfoliounternehmen von Veritas Capital, hat Simon Crowe zum 27. März als Chief Financial Officer (CFO) in sein globales Führungsteam berufen.



Herr Crowe bringt eine Fülle von Erfahrungen in privaten und öffentlichen Unternehmen in den USA, Europa und Asien mit. Nach fast fünf Jahren als CFO von ERM , der weltweit größten Nachhaltigkeits- und Umweltberatung, wo er eine Schlüsselrolle bei deren schnellem Wachstum, Diversifizierung und erfolgreicher Investition von KKR spielte, stößt er nun zu Wood Mackenzie.

Mark Brinin, CEO von Wood Mackenzie, kommentierte die Ernennung von Herrn Crowe mit den Worten: „Herr Crowe ist ein kaufmännisch denkender CFO mit umfassender internationaler Erfahrung, der bei der durch Private-Equity finanzierten ERM und Unternehmen gearbeitet hat, die an den Börsen von New York, London und Europa notiert sind. Er verfügt über ein starkes Finanzmanagement und strategische Führungsqualitäten. Der vielfältige Hintergrund von Herrn Crowe in der Umweltberatung und auf den globalen Energiemärkten bringt ein tiefgreifendes Wissen über unsere Endmärkte mit sich. Seine umfangreiche Erfahrung wird dem zukünftigen Erfolg von Wood Mackenzie zugute kommen. Wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat.“

„Er ist bestens qualifiziert, um das Team dabei zu unterstützen, seine jahrzehntelange Führungsrolle und Innovation in der Energiebranche auszubauen. Es ist eine aufregende Zeit, bei Wood Mackenzie einzusteigen, da das Unternehmen gut positioniert ist, um die kritischen Einblicke, die es seinem wachsenden Kundenstamm über die gesamte Wertschöpfungskette im Bereich Energie und erneuerbare Energien bietet, zu erweitern und zu verbessern“, so Brinin weiter.

Simon Crowe, CFO, kommentierte dies wie folgt: „Ich freue mich sehr, dass ich Teil des Teams von Wood Mackenzie werde. Die globalen Märkte für Energie, erneuerbare Energien und Rohstoffe sind im Übergang zu Netto-Null und Wood Mackenzie hat einen neuen strategischen Partner in Veritas Capital. Die Welt wird zunehmend auf die kritischen Erkenntnisse, Daten und Kenntnisse angewiesen sein, die die Forschungs- und Beratungsteams von Wood Mackenzie in den letzten 50 Jahren entwickelt haben. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit einem erstklassigen globalen Team und darauf, die Wachstumsagenda voranzutreiben.“

ANMERKUNGEN DER REDAKTION

Das vollständige Führungsteam von Wood Mackenzie finden Sie hier.

Die Pressemitteilung, in der die Übernahme von Wood Mackenzie durch Veritas Capital im Februar angekündigt wurde, finden Sie hier .

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte das Media Relations Team von Wood Mackenzie:

Sonia Kerr

+44 330 174 7267

Sonia.kerr@woodmac.com

Über Wood Mackenzie

Wood Mackenzie ist eine vertrauenswürdige Quelle für wirtschaftliche Informationen über den weltweiten Rohstoffsektor. Wir befähigen Kunden, bessere strategische Entscheidungen zu treffen, und bieten objektive Analysen und Beratung zu Vermögenswerten, Unternehmen und Märkten. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.woodmac.com oder folgen Sie uns auf Twitter @WoodMackenzie

WOOD MACKENZIE ist eine Marke von Wood Mackenzie Limited und ist Gegenstand von Markenregistrierungen und/oder -anmeldungen in der Europäischen Gemeinschaft, den USA und anderen Ländern weltweit.

Über Veritas Capital

Veritas ist ein langjähriger Technologie-Investor mit einem verwalteten Vermögen von über 40 Milliarden US-Dollar und einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die an der Schnittstelle zwischen Technologie und öffentlicher Verwaltung tätig sind. Das Unternehmen investiert in Firmen, die kritische Produkte, Software und Dienstleistungen, vor allem Technologie und technologiegestützte Lösungen, für staatliche und kommerzielle Kunden weltweit anbieten. Veritas ist bestrebt, Werte zu schaffen, indem es die Unternehmen, in die es investiert, durch organische und anorganische Maßnahmen strategisch umgestaltet. Die Nutzung von Technologie, um in wichtigen Bereichen wie dem Gesundheitswesen, der Bildung und der nationalen Sicherheit positive Auswirkungen zu erzielen, ist ein zentrales Anliegen des Unternehmens. Veritas ist ein stolzer Verwalter nationaler Güter, der die Qualität des Gesundheitswesens verbessert und gleichzeitig die Kosten senkt, unser Bildungssystem vorantreibt und unsere Nation und Verbündeten schützt. Weitere Informationen finden Sie unter www.veritascapital.com .