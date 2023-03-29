Wood Mackenzie任命新的首席财务官

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伦敦、休斯顿和新加坡, March 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wood Mackenzie（Veritas Capital的投资组合公司）已任命Simon Crowe为其全球执行管理团队的首席财务官（CFO），3月27日起生效。



Simon将把他在美国、欧洲和亚洲私有及上市公司积累的丰富经验带到新的岗位。 在加入Wood Mackenzie之前，Simon在全球最大的可持续发展和环境咨询公司 ERM 担任CFO近五年时间，并为该公司的快速增长、多元化，以及成功获得KKR的投资做出突出贡献。

对于Simon的任命，Wood Mackenzie首席执行官Mark Brinin评价称：“Simon是一位具有商业头脑的CFO，拥有丰富的国际经验，曾就职于私募股权投资的ERM，以及纽约、伦敦和欧洲证券交易所上市公司。 他拥有优秀的财务管理和战略领导能力。 Simon在环境咨询和全球能源市场方面的多元背景，可以让我们更深入地了解终端市场。 他的丰富经验将助力Wood Mackenzie成就未来。 我们很高兴他选择加入我们。”

“在我们业已具备的能源行业数十年的领导地位和创新能力基础上，Simon完全有资格帮助团队再接再厉。 在此时加入Wood Mackenzie也是恰逢其时，因为公司已做好充分准备，有能力扩展并增强其关键见解，为整个能源和可再生能源价值链中不断增长的客户群服务。”Brinin补充说道。

新任CFO Simon Crowe表示：“加入Wood Mackenzie团队令我倍感兴奋。 全球能源、可再生能源和大宗商品市场都在朝着净零排放方向转型，而Wood Mackenzie也拥有Veritas Capital这个新的战略合作伙伴。 世界将越来越依赖Wood Mackenzie的研究及咨询团队在过去50年里所形成的关键见解、数据和知识。 我期待与一流的全球化团队合作，并协力推进增长议程。”

编者按

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