Wood Mackenzie 任命新任財務總監

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

倫敦、侯斯頓及新加坡, March 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Veritas Capital 的投資組合公司 Wood Mackenzie 已任命 Simon Crowe 加入其環球高管團隊，擔任財務總監一職，任期自 3 月 27 日起生效。



Simon Crowe 在美國、歐洲、亞洲的私營和公營公司方面均擁有豐富的經驗。 在加盟 Wood Mackenzie 之前，他擔任全球最大的可持續發展和環境諮詢公司 ERM 的財務總監近五年，在該公司的快速發展、多元化及獲得 KKR 成功投資方面均扮演了重要角色。

Wood Mackenzie 行政總裁 Mark Brinin 在評論 Simon Crowe 的任命時表示：「Simon Crowe 是一位具有商業頭腦的財務總監，擁有廣泛的國際經驗，曾任職於由私募股權支持的 ERM，以及在紐約、倫敦、歐洲證券交易所上市的多家企業。 他具有很強的財務管理和策略領導能力。 Simon Crowe 在環境諮詢和全球能源市場方面的多元化背景能為我們的終端市場帶來深入見解。 他豐富的經驗將有助 Wood Mackenzie 在未來取得成功。 我們很高興他選擇加入我們的大家庭。」

Brinin 補充道：「他完全有資格協助團隊在能源行業數十年的領導和創新基礎上再接再厲，更上一層樓。 現在是加入 Wood Mackenzie 的最佳時機，因為公司已作好充分準備，可擴大和加強為整個能源和可再生能源價值鏈中不斷增長的客戶提供重要見解。」

財務總監 Simon Crowe 評論道：「我對加入 Wood Mackenzie 團隊感到非常興奮。 全球能源、可再生能源和商品市場正在向『淨零』過渡，Wood Mackenzie 在 Veritas Capital 有了新的策略合作夥伴。 世界將越來越依賴 Wood Mackenzie 的研究和諮詢團隊在過去 50 年中積累的重要見解、數據和知識。 我期待與一流的環球團隊合作，幫助推動增長議程。」

編者按

請按 此處 查看 Wood Mackenzie 高管團隊全體人員。

請按 此處 查閱公佈 Veritas Capital 於二月收購 Wood Mackenzie 的新聞稿。

如需更多資訊，請聯絡 Wood Mackenzie 的傳媒關係團隊：

Sonia Kerr

+44 330 174 7267

Sonia.kerr@woodmac.com

閣下收到本 Wood Mackenzie 新聞稿，是由於我們持有閣下的聯絡資料。 若我們持有的資料有誤，閣下可以聯絡我們的傳媒關係團隊，提供更新偏好設定。 若閣下不希望以後收到此類電郵，請回覆本電郵，並在主題欄中以英文註明「unsubscribe」（取消訂閱）。

Wood Mackenzie 簡介

Wood Mackenzie 是環球自然資源行業值得信賴的商業情報來源。 我們使客戶能夠作出更佳策略決策，就資產、企業和市場提供客觀的分析和建議。 欲知詳情，請瀏覽： www.woodmac.com 或於 Twitter 追蹤我們的動態 ( @WoodMackenzie )

「WOOD MACKENZIE」乃 Wood Mackenzie Limited 的商標，是歐洲共同體（歐盟）、美國和世界其他國家及地區的商標註冊及／或申請對象。

Veritas Capital 簡介

Veritas 是長期科技投資者，管理逾 400 億美元的資產，專注於在科技和政府交叉領域營運的企業。 該公司投資於為環球政府和商業客戶提供關鍵產品、軟件和服務（主要是科技以及由科技支持的解決方案）的企業。 Veritas 力求透過自然和非自然方式，對其投資的企業進行策略性轉型，從而創造價值。 該公司的核心宗旨，是利用科技在醫療、教育和國家安全等重要領域產生積極影響。 Veritas 在管理國家資產方面擁有驕人往績，在降低成本的同時，亦能改善醫療質素，推進我們的教育系統，並保護本國和盟國。 詳情請瀏覽： www.veritascapital.com 。