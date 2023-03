Vaultinum est mandaté par Eurazeo pour réaliser un Audit Cyber et Tech

English French German Italian Spanish

PARIS, 29 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eurazeo mandate la société Vaultinum, spécialisée dans la protection et l'audit des logiciels et autres actifs technologiques pour auditer le code source et l'environnement informatique d'une cible .

"Les investisseurs doivent être conscients des risques qu'ils prennent lorsqu'ils investissent dans une entreprise de logiciel, car une méconnaissance de l’impact d’une faille logicielle peut causer d’énormes dommages financiers, juridiques et réputationnels. Seul un examen automatisé de chaque ligne du code source permettra d'identifier les vulnérabilités du logiciel en matière de cybersécurité, de licences tierces et de scalabilité, et aidera les investisseurs à prendre des décisions éclairées sur leur future acquisition", déclare Philippe Thomas, PDG de Vaultinum.

Outre le rapport remis par Vaultinum sur les cyber-vulnérabilités de l'entreprise cible, l'analyse de la scalabilité, de la maturité et de la maintenabilité de son actif logiciel s'est avérée très pertinente pour Eurazeo, les aidant à réévaluer leur niveau d'implication dans la société cible et à établir une feuille de route.

À propos de Vaultinum

Vaultinum est un tiers de confiance spécialisé dans la protection et l'audit des actifs numériques. Depuis 1976, Vaultinum a permis à des milliers d'entreprises et d'investisseurs du numérique de sécuriser leurs innovations en leur fournissant des solutions pour protéger leur propriété intellectuelle, assurer la continuité de leur activité commerciale et atténuer les risques cyber et logiciels.

À propos d'Eurazeo

Avec plus de 32 milliards d'euros d'actifs sous gestion, Eurazeo est l'une des principales sociétés de private equity en Europe. Elle investit dans de nombreux secteurs en développement et notamment dans la technologie, la santé et les services financiers.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2084282f-4933-48d5-b21b-78ad63085404