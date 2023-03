Eurazeo commissiona a Vaultinum un audit tecnico e informatico

English French German Italian Spanish

PARIGI, March 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eurazeo ha incaricato Vaultinum, società svizzera specializzata nella protezione e nell'audit di software e altri asset tecnologici, di verificare il codice sorgente e l'ambiente IT di una società oggetto di un'operazione di acquisizione.

"Gli investitori devono essere consapevoli dei rischi che corrono quando investono in una società di software: se non conoscono le conseguenze di una violazione del software, i danni finanziari, legali e reputazionali possono essere enormi. Solo una revisione automatizzata di ogni riga di codice sorgente permette di individuare le vulnerabilità legate alla sicurezza informatica, alle licenze di terze parti e alla scalabilità del software. In questo modo, gli investitori potranno prendere decisioni informate in merito all'acquisizione futura" ha affermato Philippe Thomas, CEO di Vaultinum.

Oltre alla relazione di Vaultinum sulle vulnerabilità informatiche della società target, Eurazeo ha ritenuto molto utile l'analisi della scalabilità, della maturità e della manutenibilità delle risorse software: questo le ha consentito di rivedere il livello di coinvolgimento nella società target e definire una tabella di marcia.

Informazioni su Vaultinum

Vaultinum è una terza parte di fiducia specializzata nella protezione e nell'audit degli asset digitali. Dal 1976 Vaultinum aiuta migliaia di società e investitori nel settore digitale a tutelare le loro innovazioni fornendo soluzioni per proteggere la proprietà intellettuale, garantire la continuità operativa e mitigare i rischi informatici e di software.

Informazioni su Eurazeo

Con oltre 32 miliardi di euro di patrimonio gestito, Eurazeo è una delle principali società di private equity in Europa. Eurazeo investe in un'ampia gamma di settori in via di sviluppo, tra cui tecnologia, salute e servizi finanziari.

Una foto a corredo di questo comunicato stampa è disponibile su:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2084282f-4933-48d5-b21b-78ad63085404