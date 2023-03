L’AU Canada s’associe à Skills/Compétences Canada pour soutenir la seule compétition nationale en lien avec les métiers spécialisés et les technologies

English French

OTTAWA, 29 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Skills/Compétences Canada (SCC), un organisme sans but lucratif qui fait la promotion active des carrières dans les métiers spécialisés et les technologies, est fier d’annoncer que l’AU Canada, un syndicat international des métiers de la tuyauterie dont les membres sont les principaux professionnels de l’industrie de la tuyauterie, maintiendra son soutien en tant que commanditaire principal des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies (OCMT) 2023, qui auront lieu à Winnipeg, au Manitoba. Le généreux soutien de l’AU Canada permettra à SCC de mieux promouvoir les carrières dans les métiers spécialisés et les technologies auprès des étudiants et des apprentis au Canada au moyen de cet événement important.



« L’Association unie des compagnons et apprentis de l’industrie de la plomberie et de la tuyauterie des États-Unis et du Canada (AU Canada) s’est engagée à soutenir l’apprentissage, la formation et la main-d’œuvre de demain. À cette fin, nous sommes fiers de continuer d’assumer notre rôle de commanditaire principal en vue des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2023, à Winnipeg. Nos membres, les syndicats locaux et le personnel du bureau canadien sont enthousiastes et fiers de maintenir leur participation cette année dans des rôles clés comme ceux de présidents des comités techniques, de juges, de concurrents apprentis, d’hôtes des activités Essaie un métier et une technologie, de conférenciers et d’exposants. C’est cet effort collectif qui garantit le succès de ces événements, lesquels offrent une expérience mémorable aux concurrents et aux visiteurs. Nous sommes impatients de prendre contact avec des représentants du gouvernement et de l’industrie, tout en observant les efforts déployés par les apprentis de tout le pays. Au plaisir de vous voir tous en mai 2023 », a déclaré Mike Gordon, directeur de la formation canadienne, AU Canada.

Les 25 et 26 mai 2023, des groupes syndicaux, des partenaires de l’industrie, des représentants du gouvernement, des éducateurs et des jeunes se réuniront au RBC Convention Centre à Winnipeg, où plus de 550 étudiants et apprentis participeront à des compétitions dans 45 domaines de compétences en lien avec les métiers spécialisés et les technologies. SCC est heureux de collaborer avec l’AU Canada. De même, environ 10 000 étudiants du Manitoba sont attendus aux OCMT 2023, à Winnipeg. En plus de regarder les concurrents, ils auront l’occasion de participer à plus de 50 activités Essaie un métier et une technologie tout au long de l’événement de deux jours.

« La participation aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies est un excellent moyen pour les partenaires de l’industrie de mobiliser les jeunes et de les renseigner sur les excellentes carrières qu’offrent les métiers spécialisés et les technologies. Grâce à notre partenariat avec l’AU Canada, nous sommes en mesure de promouvoir ces carrières enrichissantes dans ces industries et l’importance de développer les compétences nécessaires pour réussir », a déclaré Shaun Thorson, directeur général de Skills/Compétences Canada.

Selon l’Association canadienne de la construction, l’industrie de la construction est confrontée à une grave pénurie de main-d’œuvre. Plus de 20 % des travailleurs sont appelés à prendre leur retraite au cours de la prochaine décennie et le secteur peine à attirer la prochaine génération de travailleurs.

AU Canada

L’Association unie des compagnons et apprentis de l’industrie de la plomberie et de la tuyauterie des États-Unis et du Canada – communément appelée l’AU Canada – est une organisation syndicale dont les membres travaillent à la fabrication, l’installation, la maintenance et l’entretien de systèmes de tuyauterie dans toute l’Amérique du Nord. Fondée en 1889, l’AU Canada demeure l’un des syndicats des métiers du bâtiment les plus respectés et les plus influents en Amérique du Nord. Ses 326 000 membres hautement qualifiés sont affiliés à plus de 300 syndicats locaux individuels. Au Canada, l’association sert 56 000 membres, dont plus de 10 000 apprentis, et ce, par l’intermédiaire de 32 bureaux syndicaux locaux et de centres de formation dans tout le pays. L’AU Canada représente neuf grandes classifications de métiers, notamment : les monteurs de conduites de vapeur et les tuyauteurs, les monteurs de gicleurs, les plombiers, les travailleurs des métiers des métaux, les techniciens en instrumentation, les soudeurs, les mécaniciens en chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération, ainsi que les travailleurs spécialisés et certifiés dans tous les domaines de l’industrie de la tuyauterie. Visitez UACanada.ca pour en savoir plus; vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook et Twitter.



À propos de Skills/Compétences Canada

Fondé en 1989, Skills/Compétences Canada, un organisme national sans but lucratif comptant des organisations membres dans chaque province et territoire, travaille avec les employeurs, les éducateurs, les groupes syndicaux et les gouvernements pour promouvoir les carrières dans les métiers spécialisés et les technologies auprès des jeunes Canadiens et Canadiennes. Sa position unique parmi les partenaires des secteurs privé et public lui permet d’œuvrer en vue de répondre aux besoins futurs du Canada en matière de main-d’œuvre qualifiée, tout en aidant les jeunes à découvrir des carrières enrichissantes. Skills/Compétences Canada offre des possibilités d’apprentissage par l’expérience, notamment des compétitions dans les domaines des métiers spécialisés et des technologies qui s’adressent à des centaines de milliers de jeunes Canadiens et Canadiennes dans le cadre d’événements régionaux, provinciaux et territoriaux, nationaux et internationaux, ainsi que des programmes de sensibilisation aux métiers spécialisés. Établi à Ottawa, en Ontario, Skills/Compétences Canada est l’organisme canadien membre de WorldSkills. Suivez Skills/Compétences Canada sur Twitter , Facebook , YouTube , Flickr, LinkedIn et Instagram .

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS :

Michèle Rogerson, micheler@skillscanada.com, téléphone : 343-883-7545, poste 509.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/04f0b8ea-b031-4167-bc66-cfecec8e881b/fr