RAPALA VMC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Rapala VMC Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 29.3.2023 vahvistanut tilinpäätöksen tilikaudelta 2022 sekä myöntänyt vastuuvapauden hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta. Varsinainen yhtiökokous hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 2022.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen osingonjakoehdotuksen, että tilikaudelta 2022 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 0,04 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 7.7.2023.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jorma Kasslin, Emmanuel Viellard, Julia Aubertin, Louis d’Alançon ja Vesa Luhtanen sekä uutena jäsenenä Alexander Rosenlew. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkioiksi 30 000 euroa ja puheenjohtajalle 80 000 euroa vuodessa. Hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta maksetaan palkkiona 1 000 euroa kokoukselta.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan hallituksen puheenjohtajaksi Louis d’Alançonin.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään hallituksen ehdotuksen mukaisesti enintään 3.900.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutusta voidaan käyttää myös kannustinjärjestelyihin yhtiön johdolle sekä avainhenkilöstölle, mihin tarkoitukseen osakkeita voidaan kuitenkin antaa yhteensä enintään 900.000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista, ja osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton. Hallitus voi antaa valtuutuksen nojalla osakkeita tai optio-oikeuksia ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia myös muussa kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden mukaisessa suhteessa (suunnattu osakeanti). Yhtiön hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakkeiden ja optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 29.9.2024 asti.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään hallituksen ehdotuksen mukaisesti enintään 2.000.000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 5,13 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan hankkia esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön palkitsemisjärjestelmien tai kannustinohjelmien toteuttamiseen, muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeet voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa eli suunnattuna hankkimisena hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi tai muuten markkinoilla hankintahetkellä muodostuvaan hintaan. Valtuutus on voimassa 29.9.2024 asti.

Varsinainen yhtiökokous päätti myös muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttamalla kokouskutsua- ja paikkaa koskevaa kohtaa 9 siten, että siitä poistetaan määräys julkaista kutsu yhtiökokoukseen valtakunnallisessa lehdessä, ja että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Lisäksi yhtiökokous päätti lisätä yhtiöjärjestyksen kohtaan 9 määräyksen ennakkoilmoittautumisesta yhtiökokoukseen.

