Finnish English

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 29.3.2023 KLO 17.00, MUUTOKSET HALLITUS/JOHTO/TILINTARKASTUS





Muutos Oma Säästöpankin johtoryhmässä



Oma Säästöpankin päälakimies ja johtoryhmän jäsen Helena Juutilainen jää ansaitulle eläkkeelle kesän aikana. Oikeustieteen maisteri ja varatuomari Hanna Sirkiä on nimitetty uudeksi lakiasiainjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässä huhtikuun alussa.

”Haluan kiittää Helenaa hänen merkittävästä työstään Oma Säästöpankissa. Helena on ollut pankin päälakimiehenä vuodesta 2017 lähtien ja hän on ollut mukana muun muassa hallitustyöskentelyssä ja kaikissa keskeisissä yritysjärjestelyissä. Helenan kanssa on ollut ilo työskennellä ja haluamme toivottaa hänelle ansaittuja ja mukavia eläkepäiviä”, kertoo toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi.

Hanna Sirkiällä on vuodesta 2008 lähtien kokemusta finanssialan lakiasian- ja riskienvalvontatehtävistä, vuodesta 2006 lähtien lakiasiantoimistosta lakimiehenä sekä osakkaana ja vuodesta 2000 lähtien valtion virkahenkilönä eri asiantuntija- ja lakimiestehtävissä. Hän on valmistunut oikeustieteen maisteriksi vuonna 2000 ja saanut varatuomarin arvon vuonna 2002.





Oma Säästöpankki Oyj





Haastattelu- ja lisätietopyynnöt:

Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.omasp.fi

OmaSp lyhyesti

OmaSp on kasvava suomalainen pankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 45 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 200 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 450 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä, sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. OmaSp:n henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.