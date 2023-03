MARTELA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

English Finnish

Martela Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 29.3.2023. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2022, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille sekä käsitteli toimielinten palkitsemisraportin. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,10 euroa/osake.



Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Eero Martela, Hanna Mattila, Jan Mattsson, Katarina Mellström, Johan Mild ja Anni Vepsäläinen. Yhtiökokous päätti maksaa palkkiona hallituksen puheenjohtajalle 3 700 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1 850 euroa kuukaudessa, sekä lisäksi valiokuntajäsenyydestä 1 600 euroa vuodessa.



Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, jolle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan. Ernst & Young Oy ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Osmo Valovirta.





Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että yhtiön kotipaikka on jatkossa Espoo. Lisäksi yhtiökokous päätti tehdä yhtiöjärjestykseen muutoksen mahdollisesta yhtiökokoukseen osallistumisesta etäyhteyden avulla tai kokonaan ilman fyysistä kokouspaikkaa.



Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään 450.000 yhtiön A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan. Osakkeet voidaan tarvittaessa hankkia osaksi yrityksen palkkaus- ja kannustusjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen yhteydessä käytettäväksi, jos se on yhtiön osakekohtaisten tunnuslukujen valossa hallituksen käsityksen mukaan osakkeenomistajien intressissä tai, jos hallitus harkitsee sen olevan edullinen tapa käyttää likvidejä varoja tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Valtuutus sisältää myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 450 000 yhtiön A-sarjan osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia A-sarjan osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia A-sarjan osakkeita. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yrityskauppojen kauppahintojen suorittamiseen, henkilöstölle suunnattaviin osakeanteihin tai osakepalkkiojärjestelyihin tai annettaviin osakeoptioihin tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

Helsinki 29.3.2023

Martela Oyj

Ville Taipale

CEO





Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisten työ- ja oppimisympäristöjen kehittäjistä. Luomme parhaita paikkoja työn tekemiselle ja tarjoamme asiakkaillemme Martela Lifecycle -ratkaisujen avulla kalusteet ja niihin liittyvät palvelut saumattomana kokonaisuutena.