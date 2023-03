Un pas important pour l’eau douce dans le budget fédéral 2023, selon le WWF-Canada

TORONTO, 29 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada) salue les investissements considérables inclus dans le budget fédéral 2023 pour le maintien de l’élan vers la protection et la restauration de 30 % des terres et des eaux d’ici 2030, dont la création d’une nouvelle Agence canadienne de l’eau; la surveillance, l’évaluation et la remise en état d’importants écosystèmes d’eau douce; la protection des baleines en péril et de leurs habitats; et pour le soutien continu envers les espèces en péril.



Avec 60 % des sous-bassins versants du Canada souffrant de lacunes dans les indicateurs clés de santé, il y a un besoin clair de surveillance constante de l’eau. À ce propos, le WWF-Canada demande depuis longtemps qu’une agence nationale indépendante comble ce manque de données. L’annonce de financement pour la création d’un Agence canadienne de l’eau – et l’engagement de son établissement complète avant la fin de 2023 – aidera à répondre aux besoins criants en protection et en restauration de l’eau douce au pays.

Le budget s’appuie aussi sur l’annonce historique de 420 millions de dollars pour la préservation et la restauration des Grands Lacs faite la semaine dernière durant la visite du président des États-Unis Joe Biden. Au total, l’engagement de 650 millions de dollars pour l’eau douce est un point de départ vers l’atteinte des cibles ambitieuses pour la nature établies en décembre dernier à Montréal au sommet de la COP15 des Nations unies pour la biodiversité.

Elizabeth Hendriks, vice-présidente, Restauration et régénération au WWF-Canada, déclare :

« Nous nous sommes engagé.e.s au niveau mondial à protéger et à restaurer des habitats à travers le Canada – et en matière d’écosystèmes d’eau douce, nous avons un long chemin à parcourir. Notre pays possède 20 % de l’eau douce du monde et l’annonce dans ce nouveau budget de la création d’une Agence canadienne de l’eau est une étape importante vers l’accomplissement de cette responsabilité. Nous saluons l’attention portée dans le budget sur la surveillance, l’évaluation et la remise en état, puisque ces gestes sont nécessaires à la compréhension et à l’amélioration de la santé de l’eau douce. Il est aussi essentiel que cette agence maintienne son indépendance des interférences politiques; nous avons hâte de voir cette agence exister en tant qu’entité autonome d’ici la fin de 2023. »

Pour de plus amples renseignements, veuillez écrire à media@wwfcanada.org

À propos du WWF-Canada

Le WWF-Canada s’engage à prendre des mesures de conservation justes et équitables qui permettent de restaurer la nature, de renverser la perte d’espèces et de lutter contre les dérèglements climatiques. Nous nous appuyons sur des analyses scientifiques et sur les recommandations des Autochtones pour nous assurer que tous nos efforts sont liés à un seul objectif : un avenir où les espèces, la nature et les humains vivent en harmonie. Pour en savoir plus, visitez le wwf.ca/fr

Laurence Cayer-Desrosiers

Gestionnaire des communications

WWF-Canada

lcdesrosiers@wwfcanada.org