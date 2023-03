Fortune incluye a Sorenson entre las empresas más innovadoras de EE. UU.

English Spanish

SALT LAKE CITY, March 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sorenson, proveedor líder de servicios lingüísticos de comunicación inclusiva para personas sordas, con dificultades de audición y de comunidades diversas, ha sido incluido en la prestigiosa lista «Empresas más innovadoras de EE. UU.» de Fortune. El anuncio, realizado en la web de la revista empresarial multinacional Fortune.com, lo presentan Fortune y Statista Inc., portal líder mundial de estadísticas y proveedor de rankings del sector. El premio reconoce la actividad innovadora de Sorenson en tres pilares: innovación en productos, innovación en procesos y cultura de la innovación. Cada pilar tiene el mismo peso y se incluye equitativamente en la puntuación total de Sorenson.



«Es un honor para nosotros que se nos reconozca junto con algunas de las empresas más innovadoras del mundo», ha afirmado Jorge Rodríguez, director ejecutivo de Sorenson, la cual, a través de sus líneas de servicios, conecta más de 140 millones de conversaciones al año, en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y Reino Unido. «Este reconocimiento da testimonio de nuestra cultura de la innovación, en la que forjamos ideas nuevas y pensamos en nuevas formas de implementar los procesos y la tecnología. Estamos comprometidos con la innovación en todos los aspectos de nuestro negocio, desde los productos y servicios accesibles e inclusivos hasta las formas en las que los ofrecemos».

El premio se ha basado en una visión holística de la actividad innovadora de Sorenson y los tres pilares siguientes:

Innovación en productos: se centra en las innovaciones de I+D, producción, ventas y marketing, en el desarrollo, la producción y el marketing de productos nuevos y la diversificación de productos.

Innovación en procesos: tiene en cuenta las innovaciones en procesos de producción, operaciones, estrategia, planificación, control y evaluación de calidad.

Cultura de la innovación: principalmente incluye la introducción de una cultura corporativa que fomenta la creatividad y el espíritu emprendedor, además de la creación de oportunidades de innovación para mejorar la motivación de los empleados y aumentar la satisfacción laboral.

En cada una de esas tres áreas, Sorenson ha recibido una puntuación que se ha incluido equitativamente en la puntuación final.

Este premio sigue a una serie de galardones prestigiosos para Sorenson, como la inclusión en la lista «Mejores empleadores de EE. UU.» de Forbes y «Empresas más innovadoras del mundo» de Fast Company. También se ha reconocido la diversidad, la inclusión y una experiencia del candidato excepcional de Sorenson. Asimismo, la semana pasada Business Intelligence Group otorgó el premio a la excelencia en inteligencia artificial a Olelo by Sorenson.

Sobre Sorenson

Sorenson es uno de los proveedores de servicios lingüísticos líderes mundiales, que combina tecnología patentada con soluciones orientadas a las personas. Trabajamos por aumentar la diversidad, la equidad, la inclusión y la accesibilidad de las personas subrepresentadas por medio de soluciones comunicativas para todos: servicios de subtitulado de llamadas y retransmisión en video, interpretación de lengua hablada y lengua signada presencial y remotamente y servicios lingüísticos de posproducción. El impacto de nuestra empresa se extiende más allá de las conexiones que respaldamos. De acuerdo con el Plan de acción y visión ESG e impacto de Sorenson, estamos revisando nuestra huella de carbono, tratando las barreras al progreso y la accesibilidad para empleados sordos e implementando un programa de diversidad para proveedores. Sorenson es una empresa, propiedad de minorías, que está comprometida con la ampliación de oportunidades para las comunidades desfavorecidas y defiende la cultura de la pertenencia. Para obtener más información sobre cómo fomentamos la conexión humana, visite: sorenson.com o es.sorenson.com.

