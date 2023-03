Fluxys Belgium: Informations réglementées - résultats 2022

English Dutch French

29 mars 2023 18h15 – Informations réglementées : aperçu des résultats annuels 2022

Augmentation du bénéfice net consolidé à 83,7 millions d'euros (2021 : 75,5 millions d'euros).

à 83,7 millions d'euros (2021 : 75,5 millions d'euros). Proposition à l'assemblée générale du 9 mai 2023 : dividende brut de 1,40 € par action (2022 : 1,38 € par action).

de 1,40 € par action (2022 : 1,38 € par action). Soutien maximal à la sécurité d'approvisionnement : outre les flux nécessaires pour la Belgique et un stockage rempli au maximum, également des flux très importants vers l'Allemagne et les Pays-Bas.

: outre les flux nécessaires pour la Belgique et un stockage rempli au maximum, également des flux très importants vers l'Allemagne et les Pays-Bas. Tronçon de canalisation Desteldonk-Opwijk : construite aujourd'hui pour le gaz naturel, et déjà prête pour l'hydrogène de demain

: construite aujourd'hui pour le gaz naturel, et déjà prête pour l'hydrogène de demain Un système multimoléculaire prend forme : les projets de canalisations et de terminaux pour l'hydrogène et le CO2 prennent forme en collaboration avec l'industrie et les partenaires

: les projets de canalisations et de terminaux pour l'hydrogène et le CO2 prennent forme en collaboration avec l'industrie et les partenaires Un pas en avant vers notre propre neutralité climatique

Pascal De Buck, administrateur délégué et CEO : "2022 a été une année terrible pour le peuple ukrainien et la façon dont les gens ont souffert de la violence. Nous ne pouvons qu'espérer ardemment que les souffrances cessent le plus rapidement possible. Pour Fluxys, il s'agit d'un double défi : assurer l'approvisionnement en gaz naturel de l'Europe tout en travaillant à la transition vers un avenir neutre en carbone. Nos collaborateurs, ainsi que l'industrie et nos partenaires, ont relevé ce défi avec dévouement et dynamisme. Nous sommes fiers du résultat obtenu et envisageons l'avenir avec confiance".

Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder au communiqué de presse complet









Pièce jointe