Fluxys Belgium: Gereglementeerde informatie - resultaten 2022

29 maart 2023 18:15 u. – Gereglementeerde informatie: overzicht van de jaarresultaten 2022

Geconsolideerde nettoresultaat stijgt naar € 83,7 miljoen (2021: € 75,5 miljoen)

stijgt naar € 83,7 miljoen (2021: € 75,5 miljoen) Voorstel aan de algemene vergadering van 9 mei 2023: brutodividend van € 1,40 per aandeel (2022: € 1,38 per aandeel)

van € 1,40 per aandeel (2022: € 1,38 per aandeel) Maximale ondersteuning van de bevoorradingszekerheid: naast de nodige stromen voor België en maximaal gevulde opslag ook ongezien hoge stromen naar Duitsland en Nederland

Leidingstuk Desteldonk-Opwijk: nu gebouwd voor aardgas, en al klaar voor waterstof morgen

Multi-moleculesyteem krijgt vorm : leiding- en terminalling-projecten voor waterstof en CO2 in stroomversnelling samen met industrie en partners

: leiding- en terminalling-projecten voor waterstof en CO2 in stroomversnelling samen met industrie en partners Stap vooruit naar onze eigen klimaatneutraliteit



Pascal De Buck, gedelegeerd bestuurder en CEO: “2022 was een verschrikkelijk jaar voor de Oekraïense bevolking en de manier hoe de mensen lijden onder het geweld. We kunnen alleen maar vurig hopen dat het leed zo snel mogelijk stopt. Voor Fluxys bracht het een dubbele uitdaging mee: de bevoorrading van aardgas voor Europa verzekeren en tegelijk werk maken van de transitie naar een CO 2 -neutrale toekomst. Die uitdaging zijn onze werknemers, samen met de industrie en onze partners, met toewijding en gedrevenheid aangegaan. Wij zijn trots op het resultaat en kijken de toekomst met vertrouwen tegemoet.”

