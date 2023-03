La majorité des résidents trouvent que les LNC sont dignes de confiance, compétents et transparents quant à l’exploitation du site des Laboratoires de Whiteshell, révèle un nouveau sondage

English French

CHALK RIVER, Ontario, 29 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC) sont fiers d’annoncer que les résultats d’un nouveau sondage sur l’attitude du public fait preuve d’une grande confiance de la part du public envers les LNC comme exploitant des Laboratoires de Whiteshell. Une majorité des répondants indiquant qu’ils trouvent que les LNC sont dignes de confiance (60 %), compétents (59 %) et transparents (56 %), le sondage a révélé des attitudes plutôt positives à l’égard des LNC et du programme de travail en cours à Whiteshell, c.-à-d. l’assainissement et la fermeture de l’ancien site de recherche nucléaire de Pinawa, Manitoba.



Mené par Probe Research, le sondage a été commandé par les LNC pour déterminer l’opinion et la compréhension du public à l’égard des LNC quant à leur exploitation du site des Laboratoires de Whiteshell. Mené par téléphone auprès de 368 résidents de l’est du Manitoba, le sondage a découvert que 51 % des répondants sont très ou quelque peu familiers avec les LNC, alors que 62 % sont familiers avec le site des Laboratoires de Whiteshell; 60 % des répondants trouvent les LNC très ou quelque peu approchables; et 53 % croient que les LNC se soucient beaucoup ou quelque peu des meilleurs intérêts de la région.

Le Gouvernement du Canada a annoncé la fermeture des Laboratoires de Whiteshell en 1998, un processus incluant le déclassement de l’ancien réacteur de recherche sur le site, WR-1, et la restauration du site à un état sûr du point de vue environnemental. Depuis, Énergie atomique Canada Limitée (EACL), la société de la Couronne fédérale à qui appartiennent les Laboratoires de Whiteshell, collabore avec les LNC pour accélérer la fermeture du campus. Ce programme de travail, appelé projet de restauration des Laboratoires de Whiteshell, devrait être achevé sensiblement d’ici 2027.

« Comprendre les attitudes de notre communauté est d’une importance incroyable pour le travail que nous faisons sur le site des Laboratoires de Whiteshell et je tiens à remercier les résidents qui ont pris le temps de participer à ce sondage », a commenté Kerry Rod, directeur général du projet de restauration des Laboratoires de Whiteshell. « Bien que les LNC soient satisfaits des résultats, le sondage a cerné des domaines où il y a possibilité d’amélioration. Nous prenons ces préoccupations à cœur et nous nous en servirons pour nous améliorer dans la préparation de la prochaine étape de notre programme d’engagement public. »

La plus importante parmi ces préoccupations : l’impact qu’aurait le projet sur les emplois et le développement économique de la région, 75 % des répondants indiquant qu’ils sont très ou quelque peu préoccupés. Pour prendre en charge cette préoccupation et aider à encourager l’entrepreneuriat, l’innovation commerciale et la commercialisation dans la région, la Canadian National Energy Alliance, le consortium qui gère les LNC, a fait don de presque 650 000 $ au cours des dernières années à North Forge East , un organisme sans but lucratif qui appuie les jeunes entreprises dans la province du Manitoba.

Parmi les autres préoccupations soulevées dans le sondage : les plans de déclassement et de gestion des déchets des LNC pour le réacteur WR-1 et les déchets nucléaires du site; la santé et la sécurité des résidents de la communauté; les impacts environnementaux du travail; la santé et la sécurité des travailleurs; et les plans à long terme pour l’avenir du site. Les LNC croient que leurs plans prennent en compte toutes ces préoccupations et feront de ces sujets une priorité dans les communications futures avec les résidents.

« Que ce soit la gestion des déchets nucléaires, la sécurité de notre personnel ou la protection de l’environnement, les LNC ont les mêmes priorités que le public et les communautés autochtones locales et les intégreront dans leurs plans », a ajouté Rod. « Il importe vraiment aux LNC que ce message soit mieux diffusé auprès du public; c’est pourquoi nous utiliserons les résultats de ce sondage pour essayer de toucher plus de gens et améliorer notre mode d’engagement à l’égard du public. »

Actuellement, les LNC devraient comparaître devant la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) en 2024 pour renouveler leur licence de cinq ans pour le site; il y aura alors une étude du programme de travail qui implique le retrait d’installations, de bâtiments et de l’infrastructure générale du site, ainsi que la restauration des terres touchées. Les résidents peuvent participer à ce processus réglementaire et nous les encourageons à s’informer davantage en consultant le site Web de la CCSN sur http://www.nuclearsafety.gc.ca/fra/ .

Un résumé complet des résultats du sondage peut être obtenu sur demande en contactant wlcommunications@cnl.ca. Pour en savoir plus sur les LNC, y compris le projet de restauration des Laboratoires de Whiteshell, veuillez visiter https://www.cnl.ca/?lang=fr .

