Osisko dépose l’étude d’impact sur l’environnement pour Windfall

English French

TORONTO, 29 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minière Osisko Inc. (OSK : TSX, « Osisko » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a déposé son rapport d’étude d’impact sur l’environnement pour son projet Windfall (l’« EIE de Windfall ») auprès du Comité d’examen des répercussions sur l’environnement et le milieu social (« COMEX »). Le projet Windfall est situé dans la ceinture de roches vertes de l’Abitibi, dans le canton d’Urban, Eeyou Istchee Baie-James (Québec), entièrement sur les terres traditionnelles de la Première Nation des Cris de Waswanipi.



L’EIE de Windfall a été préparée par WSP Canada inc. avec des contributions d’Arkéos inc., GCM Consultants, BBA inc., Entech et Aviseo, chacun étant un consultant indépendant et réalisée conformément à la Directive émise par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (« MELCCFP »). Ces contributeurs ont fourni des données techniques pour l’étude, ont recueilli les résultats de sondages et de compilations dans tous les domaines requis afin d’évaluer les impacts du projet. L’EIE de Windfall et tous les documents à l’appui sont disponibles sur le site web de la Société à l’adresse suivante : www.miniereosisko.com. L’EIE de Windfall a été coordonnée par Vanessa Milette, Directrice Environnement d’Osisko, sous la supervision d’Andréanne Boisvert, Vice-Présidente Environnement et Relations communautaires d’Osisko.

Le projet Windfall est situé au sud du 55e parallèle, au sein du territoire régi par la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) qui relève du COMEX. Le COMEX est un organisme indépendant composé de membres nommés par les gouvernements du Québec et de la Nation crie, chargé d’évaluer et d’examiner les impacts du projet Windfall sur l’environnement et le milieu social. Après avoir complété son examen du projet, le COMEX transmettra ses recommandations au sous-ministre du MELCCFP du Québec. Si la recommandation du COMEX est positive, le sous-ministre émettra alors un Certificat d’autorisation en vertu de l’article 164 de la Loi sur la qualité de l’environnement du Québec pour le projet Windfall. L’émission d’un tel Certificat d’autorisation est une condition préalable pour qu’Osisko puisse demander les autres autorisations requises pour amorcer la construction et l’exploitation du site Windfall.

L’EIE de Windfall couvre 18 domaines d’études touchant, entre autres, les impacts sur l’eau, l’air et la végétation en passant par les impacts sur les économies régionale et provinciale. Voici quelques faits saillants1 de l’étude en ce qui a trait aux retombées pour les communautés locales et les gouvernements :

Création de 17 120 emplois équivalent temps complet au Québec d’ici 2035 (emplois directs et indirects), dont 10 256 dans les régions d’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.

Planification robuste de la gestion de l’eau en ayant recours à des technologies à la fine pointe pour l’usine de traitement de l’eau intégrée au futur plan de développement proposé.

Installations de gestion des résidus miniers conçues selon les plus hauts standards modernes de l’industrie.

3,5 milliards de dollars d’investissements 2 pour la construction, les coûts de maintien et l’exploitation d’ici 2035, ainsi qu’un montant additionnel de 83 millions de dollars réservé pour les futurs coûts de restauration.

pour la construction, les coûts de maintien et l’exploitation d’ici 2035, ainsi qu’un montant additionnel de 83 millions de dollars réservé pour les futurs coûts de restauration. 2,3 milliards de dollars de contribution au PIB du Québec d’ici 2035.

Revenus bruts en impôts provinciaux versés estimées de 712 millions de dollars (incluant les droits miniers) versés au Québec et revenus bruts en impôt fédéral de 333 millions de dollars d’ici 2035 3 .

. Revenus locaux estimés à 68 millions de dollars versés en taxes foncières et en taxes scolaires d’ici 2035.



Remarques concernant les faits saillants de l’EIE de Windfall

1)-Les impacts économiques et fiscaux, incluant la contribution au PIB du Québec, ont été déterminés par Aviseo Conseil en appliquant le modèle trans-sectoriel (intrant-extrant) d’EcoTec. L’estimation de l’impôt sur le revenu des sociétés, des droits miniers, des taxes foncières et des taxes scolaires locales est basée sur le rapport technique de l’EF (tel que défini dans le présent document), dont une copie est disponible sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d’émetteur d’Osisko. Les valeurs monétaires sont exprimées en dollars canadiens. La méthodologie et les principales hypothèses sont décrites plus en détail dans l’EIE de Windfall et sont basées sur le rapport technique de l’EF. 2)-Le montant cumulatif de 3,5 milliards de dollars d’investissements comprend les dépenses en immobilisations initiales de 788 millions de dollars, les dépenses en immobilisations de maintien de 588 millions de dollars et les coûts d’exploitation cumulatifs sur la durée de vie de la mine de 2 134 millions de dollars basés sur le rapport technique de l’EF. 3)-Les revenus bruts en impôts provinciaux comprennent les impôts sur le revenu personnel des travailleurs, les contributions au Fonds des services de santé et les taxes de vente, tandis que les revenus bruts en impôt fédéral comprennent les impôts sur le revenu personnel des travailleurs.

Le chef de la direction et président du conseil d’Osisko, John Burzynski, a déclaré : « En déposant l’EIE du projet Windfall aujourd’hui, nous franchissons un jalon important dans le processus menant vers notre objectif de mettre en production une nouvelle mine d’or dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James. Ce dépôt marque le début du processus d’autorisation et d’obtention des permis pour le projet aurifère Windfall. Osisko amorce ce processus en étant pleinement conscient de l’importance du rôle et des responsabilités du promoteur dans le cadre du processus d’examen du COMEX. La Société s’engage à livrer, en toute transparence, un projet robuste et respectueux de l’environnement pour toutes les parties prenantes et à fournir rapidement toutes les informations requises à propos du projet. Nous tenons à remercier nos communautés d’accueil, la Première Nation des Cris de Waswanipi et la ville de Lebel-sur-Quévillon, pour leur appui constant, et nous remercions nos employés et consultants pour leur travail diligent qui a mené au dépôt de cette EIE étoffée pour Windfall. »

À propos du gisement aurifère Windfall

Le gisement aurifère Windfall est situé entre Val-d’Or et Chibougamau, dans la région de l’Abitibi au Québec (Canada). L’estimation des ressources minérales pour Windfall (avec une date d’effet au 7 juin 2022) (l’« estimation des ressources de Windfall ») et l’estimation des réserves minérales pour Windfall (avec une date d’effet au 25 novembre 2022) (l’« estimation des réserves de Windfall ») sont décrites dans le rapport technique intitulé « Feasibility Study for the Windfall Project, Eeyou Istchee James Bay, Québec, Canada » et daté du 10 janvier 2023 (avec une date d’effet au 25 novembre 2022) (le « rapport technique de l’EF »). L’estimation des ressources de Windfall, en supposant une teneur de coupure de 3,50 g/t Au, comprend 811 000 tonnes à une teneur de 11,4 g/t Au (297 000 onces) dans la catégorie des ressources minérales mesurées, 10 250 000 tonnes à une teneur de 11,4 g/t Au (3 754 000 onces) dans la catégorie des ressources minérales indiquées et 12 287 000 tonnes à une teneur de 8,4 g/t Au (3 337 000 onces) dans la catégorie des ressources minérales présumées. L’estimation des réserves de Windfall, en supposant des teneurs de coupure de 3,5 g/t (exploitation), 2,5 g/t (marginale) et 1,7 g/t (développement), comprend 12 183 000 tonnes à une teneur de 8,06 g/t Au (3 159 000 onces) dans la catégorie des réserves minérales probables. Les principaux paramètres, hypothèses, limites et méthodes employés dans l’étude de faisabilité pour Windfall, incluant l’estimation des ressources de Windfall et l’estimation des réserves de Windfall associées, sont décrits dans le rapport technique de l’EF, lequel a été préparé conformément aux dispositions du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »). Le rapport technique de l’EF est disponible sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d’émetteur d’Osisko Inc. Le gisement aurifère Windfall est actuellement l’un des projets à l’étape des ressources avec les plus hautes teneurs en or au Canada et est de calibre mondial. La minéralisation se trouve dans trois secteurs principaux : Lynx, Main et Underdog. La minéralisation se compose généralement de lentilles subverticales qui suivent les contacts d’intrusifs porphyriques plongeant au nord-est. Les ressources sont définies de la surface jusqu’à une profondeur de 1 600 mètres en incluant la zone Triple 8 (TP8). Les réserves sont définies de la surface jusqu’à une profondeur de 1 100 mètres. Le gisement demeure ouvert latéralement et en profondeur. De la minéralisation a été identifiée en surface dans certains secteurs et jusqu’à 2 625 mètres de profondeur dans d’autres secteurs; il existe donc un grand potentiel d’étendre la zone de minéralisation connue en profondeur et dans l’axe de plongée.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué de presse a été révisé et approuvé par M. Mathieu Savard, géo. (OGQ no 510), président d’Osisko, lequel est une « personne qualifiée » (en vertu du Règlement 43-101).

À propos de Minière Osisko inc.

Osisko est une société d’exploration minière axée sur l’acquisition, l’exploration et la mise en valeur de propriétés de ressources de métaux précieux au Canada. Osisko détient une participation de 100 % dans le gisement aurifère à haute teneur de Windfall, situé entre les villes de Val-d’Or et Chibougamau au Québec, ainsi qu’une participation indivise de 100 % dans un important groupe de claims dans le secteur environnant d’Urban-Barry et le secteur avoisinant de Quévillon (plus de 2 300 kilomètres carrés).

Mise en garde à l’égard des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué de presse. Tout énoncé qui implique des prévisions, des attentes, des interprétations, des opinions, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements futurs ou des performances (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s’attend » ou « ne s’attend pas », « est prévu », « interprété », « de l’avis de la direction », « anticipe » ou « n’anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « potentiel », « faisabilité », « est d’avis », « a l’intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n’est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer des informations prospectives et a pour but d’identifier des informations prospectives. Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives portant notamment sur : la réception d’une recommandation positive pour l’EIE de Windfall; la capacité de la Société d’obtenir toutes les autres autorisations nécessaires pour commencer la construction et l’exploitation de Windfall; les retombées pour les communautés locales et les gouvernements contenues dans l’EIE de Windfall; le fait que le gisement aurifère Windfall est l’un des projets à l’étape des ressources avec les plus hautes teneurs en or au Canada et est de calibre mondial; les principaux paramètres, hypothèses, limites et méthodes employés dans le rapport technique de l’EF, incluant l’estimation des ressources de Windfall et l’estimation des réserves de Windfall associées; les perspectives, le cas échéant, du gisement aurifère Windfall; la capacité de réaliser toute minéralisation de manière rentable; la quantité et le type de forage à réaliser et les délais requis pour mener à terme ces travaux de forage; le potentiel de prolonger la minéralisation dans l’axe de plongée et en profondeur; la capacité des travaux d’exploration (incluant le forage) de prédire la minéralisation avec exactitude; la conversion de ressources minérales présumées en ressources minérales de catégorie mesurée ou indiquée; et les futurs travaux de forage et les progrès réalisés au gisement aurifère Windfall. Ces facteurs comprennent notamment les risques associés à la capacité des activités d’exploration (incluant les résultats de forage) de prédire la minéralisation avec exactitude; les erreurs dans la modélisation géologique de la direction; la capacité d’Osisko de réaliser d’autres activités d’exploration incluant du forage (intercalaire), ou de poursuivre le développement du projet Windfall; la capacité de poursuivre l’exploration et les opérations en cours; les droits de propriété et de redevances à l’égard du gisement aurifère Windfall; les délais et la capacité de la Société d’obtenir les autorisations requises; le cadre règlementaire; les résultats des activités d’exploration; les risques liés aux activités d’exploration, de développement et d’exploitation minière; le recours à des tierces parties pour des infrastructures, incluant les lignes électriques; le contexte économique mondial; la conjoncture sur les marchés financiers et la capacité de la Société d’avoir accès à du financement à des conditions acceptables pour la Société; les prix des métaux; la dilution; les risques environnementaux; et les actions communautaires et non gouvernementales. Bien que les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse soient basés sur des hypothèses considérées raisonnables de l’avis de la direction au moment de leur publication, Osisko ne peut garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres de la Société que les résultats réels seront conformes aux informations prospectives, puisqu’il pourrait y avoir d’autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu’anticipés, estimés ou prévus, et ni Osisko ni aucune autre personne n’assume la responsabilité pour l’exactitude ou le caractère exhaustif de ces informations prospectives. Osisko n’entreprend et n’assume aucune obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou toute information prospective contenu dans les présentes en vue de refléter de nouveaux évènements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi.

POUR NOUS JOINDRE :

John Burzynski

Chef de la direction

Téléphone (416) 363-8653