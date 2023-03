Aduro Clean Technologies erhöht Umfang der Privatplatzierung auf 4 Millionen USD

French German

SARNIA, Ontario, March 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FSE: 9D50), ein kanadischer Entwickler von patentierten wasserbasierten Technologien zur chemischen Wiederverwertung von Kunststoffen und zur Umwandlung von schwerem Rohöl und erneuerbaren Ölen in Rohstoffe und höherwertige Kraftstoffe, freut sich bekannt zu geben, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 8. März 2023 den Umfang seiner nicht vermittelten Privatplatzierung von Anteilen (die „Anteile“) zu einem Preis von 0,93 USD pro Anteil für einen Bruttoerlös von mindestens 1.999.965 USD und bis zu einem Höchstbetrag von 4.000.000 USD (das „LIFE-Angebot“) erhöht hat.

Jeder Anteil besteht aus einer (1) Stammaktie für das Kapital des Unternehmens (jeweils eine „Stammaktie“) und der Hälfte (1/2) eines Optionsscheins zum Erwerb einer Stammaktie (jeder komplette Optionsschein ein „Optionsschein“). Jeder Optionsschein kann für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren in eine (1) Stammaktie umgewandelt werden (jeder ein „Aktienoptionsschein“), und zwar zu einem Preis von 1,30 USD je Aktienoptionsschein. Unter der Voraussetzung, dass die Stammaktien an der Canadian Securities Exchange (die „CSE“) (oder einer anderen Wertpapierbörse, an der die Stammaktien zu diesem Zeitpunkt gehandelt werden können) während eines Zeitraums von zehn (10) aufeinanderfolgenden Handelstagen zu irgendeinem Zeitpunkt nach der Ausgabe der Optionsscheine einen Schlusskurs von 1,60 USD oder höher je Stammaktie haben, kann das Unternehmen das Verfallsdatum der Optionsscheine durch eine Mitteilung an die Inhaber der Optionsscheine vorverlegen (durch die Verbreitung einer Pressemitteilung, in der die Vorverlegung des Verfallsdatums der Optionsscheine angekündigt wird). In diesem Fall verfallen die Optionsscheine am dreißigsten (30.) Tag nach dem Datum dieser Mitteilung.

Die geänderte Angebotsunterlage (die „geänderte Angebotsunterlage“) zum LIFE-Angebot kann unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com und auf der Website des Unternehmens unter www.adurocleantech.com. eingesehen werden. Potenzielle Anleger sollten die geänderte Angebotsunterlage lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Wie in der geänderten Angebotsunterlage dargelegt, beabsichtigt das Unternehmen, den Nettoerlös aus der LIFE-Emission zur Finanzierung der Forschung und Entwicklung der chemischen Recyclingtechnologien des Unternehmens sowie für allgemeine Ausgaben für Verwaltung und Betriebskapital zu verwenden.

Die im Rahmen der LIFE-Emission angebotenen Anteile werden Käufern mit Wohnsitz in British Columbia, Alberta, Manitoba, Saskatchewan, Ontario, Quebec, Nova Scotia sowie Neufundland und Labrador gemäß der Finanzierungsbefreiung für börsennotierte Emittenten gemäß Teil 5A von NI 45-106 angeboten (die „Listed Issuer Financing Exemption“). Anteile, die im Rahmen der Finanzierungsbefreiung für börsennotierte Emittenten angeboten werden, unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen nicht den Beschränkungen für den Weiterverkauf an in Kanada ansässige Anleger.

Die LIFE-Emission wird jetzt voraussichtlich am oder um den 3. April 2023 oder zu einem späteren Zeitpunkt, den das Unternehmen festlegen kann, abgeschlossen sein. Der Abschluss unterliegt bestimmten Bedingungen, darunter insbesondere einem Bruttoerlös von mindestens 1.999.965 USD, der durch die LIFE-Emission erzielt wird, und dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen, einschließlich der Erfüllung aller Einreichungspflichten des Unternehmens gemäß den Richtlinien der CSE.

Wie in der geänderten Angebotsunterlage dargelegt, kann das Unternehmen im Rahmen der LIFE-Emission eine Vermittlungsprovision zahlen, soweit dies nach den Richtlinien der CSE und den geltenden Wertpapiergesetzen zulässig ist.

Keines der in Verbindung mit der LIFE-Emission verkauften Wertpapiere wird gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung registriert, und keines dieser Wertpapiere darf in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, wenn keine Registrierung oder eine anwendbare Befreiung von den Registrierungsanforderungen vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Land verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen über: den planmäßigen Abschluss des Angebots durch das Unternehmen, die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, die Abschlussbedingungen des Angebots und das voraussichtliche Abschlussdatum des Angebots. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, einschließlich der folgenden: das Unternehmen schließt das Angebot möglicherweise nicht wie vorgeschlagen ab; der Erlös des Angebots wird möglicherweise nicht wie in dieser Pressemitteilung angegeben verwendet; das Unternehmen ist möglicherweise nicht in der Lage, alle Bedingungen für den Abschluss zu erfüllen; ungünstige Marktbedingungen und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, sind zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantien für die zukünftige Performance, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der darin enthaltenen Unsicherheit nicht zu sehr auf solche Aussagen verlassen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den gegenwärtigen Erwartungen abweichen, gehören allgemeine Marktbedingungen und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen hat weder die ausdrückliche Absicht noch die Pflicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

