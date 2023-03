English Finnish

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.3.2023 klo 8.30



Sampo Oyj mitätöi hankkimiaan omia osakkeita

Sampo Oyj on yhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti mitätöinyt 5 401 743 yhtiön omaa A-osaketta ja osakkeiden mitätöinti on merkitty tänään kaupparekisteriin. Mitätöidyt osakkeet hankittiin 9.6.2022 julkistetulla yhtiön omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmalla ajanjaksolla 1.12.2022–8.2.2023.

Mitätöinti pienentää Sammon A-osakkeiden lukumäärää vastaavalla määrällä, mutta ei vaikuta yhtiön osakepääomaan. Mitätöity osakemäärä on 1,0 prosenttia Sammon osakkeiden kokonaismäärästä ennen mitätöintiä. Ennen omien osakkeiden mitätöintiä yhtiön liikkeelle laskemien Sammon A-osakkeiden kokonaismäärä oli 516 379 512. Mitätöinnin jälkeen liikkeelle laskettujen Sammon A-osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä 510 977 769 ja niihin liittyvä kokonaisäänimäärä 510 977 769 ääntä, jolloin kaikkien osakkeiden kokonaismäärä 200 000 B-osaketta mukaan lukien on yhteensä 511 177 769 osaketta ja osakkeisiin liittyvä kokonaisäänimäärä yhteensä 511 977 769 ääntä.

Sampo on ostanut ja mitätöinyt 44,2 miljoonaa omaa osakettaan lokakuussa 2021 käynnistetyn ensimmäisen osto-ohjelmansa alusta lukien. Mitätöityjen osakkeiden kokonaismäärä on 8,0 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ennen vuonna 2021 aloitetun osto-ohjelman alkua.

