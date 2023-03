ONWARD publie un premier résumé annuel sur l’ESG

English French Dutch German

EINDHOVEN, Pays-Bas, LAUSANNE, Suisse, et BOSTON, MA USA, 30 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD), l’entreprise de technologie médicale spécialisée dans la création de thérapies innovantes pour rétablir le mouvement, l’indépendance et la santé des personnes atteintes de lésions médullaires, publie aujourd’hui son premier résumé annuel sur l’ESG. Le résumé est disponible ici et sur le site internet de la Société, dans la rubrique Investisseurs ( www.ir.onwd.com/esg-information ).

« ONWARD s’engage à créer de la valeur à long terme pour toutes ses parties prenantes », a déclaré Dave Marver, PDG d’ONWARD. « Nous innovons pour les millions de personnes mal desservies qui pourraient bénéficier de nos thérapies, motivées par l’impératif d’améliorer la santé, le bien-être et l’inclusion des personnes souffrant de paralysie et leurs soignants. »

La stratégie ESG de la société repose sur cinq principes fondamentaux qui soutiennent neuf Objectifs de développement durable des Nations Unies1 (ODD) :

Minimiser notre empreinte environnementale (ODD 12 et 13)

Innover pour le bénéfice des populations défavorisées (ODD 3, 9 et 10)

Établir des partenariats avec des groupes de patients

Maintenir des normes éthiques élevées (ODD 16)

Attirer et retenir les meilleurs talents (ODD 4, 5 et 8)

Les points marquants en matière d’ESG de la société incluent notamment :

Environnement : 99 % de l’électricité consommée est produite à partir de sources renouvelables 2

Social : 18,8 millions d’euros dépensés dans le développement de thérapies pour les personnes mal desservies 13,1 millions d’euros d’investissement en R&D en 2022 5,7 millions d’euros dépensés dans la recherche et les essais cliniques en 2022 8 essais cliniques sponsorisés ou soutenus en 2022 9 indications en évaluation clinique ou pré-clinique

Gouvernance : 50 % des postes de direction occupés par des femmes 3 41 % des postes de superviseurs et de responsables 4 occupés par des femmes dans le monde 33 % de femmes occupant les postes d’administrateurs et d’administrateurs par intérim



À propos de ONWARD Medical

ONWARD est une société de technologie médicale spécialisée dans le développement de thérapies innovantes pour rétablir le mouvement, l'indépendance et la santé de personnes atteintes de lésions de la moelle épinière. Le travail d'ONWARD repose sur plus d'une décennie de science fondamentale et d'études précliniques réalisées dans les meilleurs laboratoires de neurosciences au monde. L’ARC Therapy d'ONWARD, qui peut être administrée par système implantable (ARC-IM) ou externe (ARC-EX), est conçue pour fournir une stimulation ciblée et programmée de la moelle épinière pour restaurer la mobilité et d'autres fonctions chez des personnes atteintes de lésions de la moelle épinière, améliorant ainsi leur qualité de vie.

ONWARD a reçu huit Breakthrough Device Designations (désignation pour dispositif révolutionnaire) de la FDA américaine, portant à la fois sur ARC-IM et ARC-EX. ARC-EX est une plateforme externe, non invasive, composée d'un stimulateur et d'un programmateur sans fil. Les premières données positives ont été communiquées en 2022 dans le cadre de la première étude pivot de la société, intitulée Up-LIFT, laquelle évalue la capacité de la thérapie ARC transcutanée à améliorer la force et la fonction des membres supérieurs. La société prépare actuellement les demandes d'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis et en Europe. L'ARC-IM se compose d’un générateur d'impulsions et d’un fil implantables qui sont placés près de la moelle épinière. La société a terminé la première utilisation chez l’homme du neurostimulateur ARC-IM et a communiqué des résultats cliniques intermédiaires positifs pour la thérapie ARC-IM pour une meilleure régulation de la tension artérielle après une LM en 2022.

ONWARD a établi son siège à Eindhoven, aux Pays-Bas. Elle possède un Centre de science et d’ingénierie à Lausanne, en Suisse, et développe sans cesse sa présence américaine à Boston, dans le Massachusetts. La société a conclu un partenariat universitaire avec .NeuroRestore, une collaboration entre l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne et le Centre hospitalier universitaire de Lausanne (CHUV). Pour plus d’informations sur la société, consultez le site ONWD.com . Pour accéder à notre calendrier financier 2023, rendez-vous sur IR.ONWD.com .

1 Source : https://sdgs.un.org/goals

2 Moyenne pondérée des bureaux de Lausanne et d’Eindhoven d’après les données fournies par les Services industriels de Lausanne (données 2021) et le High Tech Campus Eindhoven

3 Défini comme des postes à temps plein au sein de l’équipe de direction de la société (sur la base de la composition de l’équipe au 1er février 2023)

4 Poste de superviseur ou de responsable défini comme la gestion d'un ou plusieurs subalternes