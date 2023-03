OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

30 March 2023

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 29 March 2023 it had purchased a total of 149,589 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 149,589 Highest price paid (per ordinary share) £4.7000 Lowest price paid (per ordinary share) £4.5500 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £4.6441

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 16 March 2023.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 429,586,991 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 429,586,991.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Enquiries:

OSB GROUP PLC

Nickesha Graham-Burrell

Group Head of Company Secretariat t: 01634 835 796

Investor relations

Email: osbrelations@osb.co.uk t: 01634 838 973

Brunswick

Robin Wrench/Simone Selzer t: 020 7404 5959

Notes to Editors



About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 16:27:46 GBp 166 467.20 XLON xHa9mkgSaBe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 16:26:40 GBp 287 467.40 XLON xHa9mkgSb4v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 16:24:09 GBp 425 467.40 XLON xHa9mkgSZBp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 16:24:06 GBp 174 467.40 XLON xHa9mkgSZKY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 16:23:55 GBp 1,369 467.60 XLON xHa9mkgSWaG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 16:22:53 GBp 1,221 467.80 XLON xHa9mkgSXd3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 16:20:02 GBp 95 467.40 XLON xHa9mkgSiX7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 16:16:59 GBp 1,138 467.40 XLON xHa9mkgShdU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 16:14:05 GBp 1,363 467.40 XLON xHa9mkgSfNB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 16:10:09 GBp 162 467.60 XLON xHa9mkgSLe1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 16:10:09 GBp 357 467.60 XLON xHa9mkgSLe3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 16:10:09 GBp 303 467.60 XLON xHa9mkgSLeM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 16:10:09 GBp 65 467.60 XLON xHa9mkgSLeO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 16:10:09 GBp 1 467.60 XLON xHa9mkgSLhY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 16:10:09 GBp 612 467.80 XLON xHa9mkgSLha OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 16:10:09 GBp 131 468.00 XLON xHa9mkgSLhc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 16:10:09 GBp 300 468.00 XLON xHa9mkgSLhe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 16:10:09 GBp 245 468.00 XLON xHa9mkgSLhg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 16:10:09 GBp 305 468.00 XLON xHa9mkgSLhi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 16:07:54 GBp 823 467.80 XLON xHa9mkgSJbq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 16:07:44 GBp 913 468.00 XLON xHa9mkgSJWq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 16:00:24 GBp 618 467.60 XLON xHa9mkgSSlX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 16:00:24 GBp 100 467.60 XLON xHa9mkgSSlZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 15:58:09 GBp 1,116 468.20 XLON xHa9mkgSTBd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 15:58:09 GBp 55 468.20 XLON xHa9mkgSTBi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 15:58:09 GBp 55 468.20 XLON xHa9mkgSTBk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 15:58:09 GBp 1,352 468.20 XLON xHa9mkgSTBm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 15:52:27 GBp 515 467.60 XLON xHa9mkgSP3f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 15:52:27 GBp 57 467.60 XLON xHa9mkgSP3h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 15:50:36 GBp 291 468.20 XLON xHa9mkgS6Ur OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 15:48:32 GBp 1,235 466.40 XLON xHa9mkgS43$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 15:45:46 GBp 29 466.40 XLON xHa9mkgS3dZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 15:45:46 GBp 500 466.40 XLON xHa9mkgS3db OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 15:45:46 GBp 54 466.40 XLON xHa9mkgS3dd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 15:43:53 GBp 85 467.00 XLON xHa9mkgS00y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 15:43:53 GBp 439 467.00 XLON xHa9mkgS00@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 15:43:08 GBp 462 467.60 XLON xHa9mkgS1ew OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 15:43:02 GBp 1,028 467.80 XLON xHa9mkgS1sn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 15:37:18 GBp 1,264 468.80 XLON xHa9mkgSDB5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 15:37:18 GBp 544 468.60 XLON xHa9mkgSDBK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 15:37:18 GBp 1,242 468.80 XLON xHa9mkgSDBM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 15:31:54 GBp 207 468.00 XLON xHa9mkgTtas OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 15:31:54 GBp 1,319 468.00 XLON xHa9mkgTtay OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 15:25:30 GBp 20 468.00 XLON xHa9mkgTmw$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 15:25:30 GBp 768 468.00 XLON xHa9mkgTmw1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 15:24:17 GBp 357 468.20 XLON xHa9mkgTnxW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 15:24:17 GBp 900 468.20 XLON xHa9mkgTnxY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 15:24:17 GBp 140 468.20 XLON xHa9mkgTnuU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 15:24:17 GBp 374 468.00 XLON xHa9mkgTnxa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 15:24:17 GBp 913 467.80 XLON xHa9mkgTnxj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 15:23:00 GBp 155 468.20 XLON xHa9mkgT@Mb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 15:22:59 GBp 233 468.20 XLON xHa9mkgT@Mh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 15:22:59 GBp 325 468.20 XLON xHa9mkgT@M@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 15:13:22 GBp 481 468.40 XLON xHa9mkgTazL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 15:13:22 GBp 100 468.40 XLON xHa9mkgTazN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 15:13:22 GBp 100 468.40 XLON xHa9mkgTazP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 15:13:22 GBp 571 468.40 XLON xHa9mkgTazR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 15:13:08 GBp 371 468.60 XLON xHa9mkgTaCy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 15:13:08 GBp 617 468.80 XLON xHa9mkgTaC@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 15:13:01 GBp 207 469.00 XLON xHa9mkgTaA4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 15:12:59 GBp 544 469.20 XLON xHa9mkgTaK3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 15:10:22 GBp 419 469.00 XLON xHa9mkgTYQO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 15:10:22 GBp 599 468.80 XLON xHa9mkgTYQV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 15:10:22 GBp 168 468.80 XLON xHa9mkgTZbb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 15:10:22 GBp 100 468.80 XLON xHa9mkgTZbX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 15:10:22 GBp 46 468.80 XLON xHa9mkgTZbZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 15:07:42 GBp 207 468.80 XLON xHa9mkgTXps OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 15:07:42 GBp 167 469.00 XLON xHa9mkgTXp5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 15:07:18 GBp 156 469.00 XLON xHa9mkgTXBY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 15:03:14 GBp 1,009 468.20 XLON xHa9mkgTjFD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:59:59 GBp 570 466.00 XLON xHa9mkgTeA3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:58:20 GBp 498 467.20 XLON xHa9mkgTfQh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:57:32 GBp 207 467.60 XLON xHa9mkgTMLT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:56:47 GBp 672 468.20 XLON xHa9mkgTNyL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:54:28 GBp 534 468.20 XLON xHa9mkgTLt@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:54:03 GBp 844 468.40 XLON xHa9mkgTL2m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:54:03 GBp 276 468.40 XLON xHa9mkgTL2o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:49:52 GBp 873 468.80 XLON xHa9mkgTHbL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:49:52 GBp 555 468.60 XLON xHa9mkgTHbV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:49:52 GBp 82 468.60 XLON xHa9mkgTHaX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:49:52 GBp 1,347 468.80 XLON xHa9mkgTHaZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:48:38 GBp 372 469.00 XLON xHa9mkgTUqv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:48:38 GBp 258 469.00 XLON xHa9mkgTUqx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:48:38 GBp 286 469.00 XLON xHa9mkgTUqH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:44:21 GBp 361 468.60 XLON xHa9mkgTQXi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:44:19 GBp 600 468.80 XLON xHa9mkgTQXT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:44:18 GBp 33 469.00 XLON xHa9mkgTQZh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:43:31 GBp 815 469.40 XLON xHa9mkgTQ8S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:43:29 GBp 251 469.20 XLON xHa9mkgTQAq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:40:29 GBp 600 468.80 XLON xHa9mkgTP58 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:37:37 GBp 1,427 468.80 XLON xHa9mkgT4ph OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:34:32 GBp 461 468.00 XLON xHa9mkgT3XT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:34:32 GBp 322 468.40 XLON xHa9mkgT3Wd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:34:32 GBp 536 468.60 XLON xHa9mkgT3W1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:34:32 GBp 99 468.80 XLON xHa9mkgT3W3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:34:32 GBp 108 468.80 XLON xHa9mkgT3Zo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:34:32 GBp 8 469.00 XLON xHa9mkgT3Zz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:34:32 GBp 900 469.00 XLON xHa9mkgT3Z$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:34:32 GBp 240 469.20 XLON xHa9mkgT3Z8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:34:32 GBp 913 469.60 XLON xHa9mkgT3ZA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:34:32 GBp 400 469.40 XLON xHa9mkgT3ZC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:33:16 GBp 925 469.60 XLON xHa9mkgT05i OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:28:35 GBp 666 469.80 XLON xHa9mkgTD3s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:28:35 GBp 1,384 470.00 XLON xHa9mkgTD2X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:23:24 GBp 704 469.60 XLON xHa9mkgT826 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:20:33 GBp 207 469.80 XLON xHa9mkgUsp3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:20:33 GBp 1,140 469.60 XLON xHa9mkgUspU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:14:22 GBp 348 468.60 XLON xHa9mkgUo6V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:14:22 GBp 83 468.80 XLON xHa9mkgUo1q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:14:22 GBp 495 468.80 XLON xHa9mkgUo1s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:14:22 GBp 986 469.00 XLON xHa9mkgUo1$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:14:22 GBp 333 469.00 XLON xHa9mkgUo11 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:14:22 GBp 158 469.00 XLON xHa9mkgUo1R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:14:22 GBp 198 468.60 XLON xHa9mkgUo0a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:14:22 GBp 42 468.60 XLON xHa9mkgUo0Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:14:22 GBp 400 468.80 XLON xHa9mkgUo0c OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:14:22 GBp 816 469.00 XLON xHa9mkgUo0e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:14:22 GBp 97 469.00 XLON xHa9mkgUo0g OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:13:51 GBp 166 469.40 XLON xHa9mkgUoRv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:10:33 GBp 89 468.80 XLON xHa9mkgUngr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:10:33 GBp 76 468.80 XLON xHa9mkgUngt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:10:33 GBp 306 468.80 XLON xHa9mkgUngv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:10:33 GBp 700 468.80 XLON xHa9mkgUngx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:10:33 GBp 370 468.80 XLON xHa9mkgUng5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:04:08 GBp 155 468.60 XLON xHa9mkgUz7g OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:04:08 GBp 319 468.60 XLON xHa9mkgUz7$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:04:08 GBp 300 468.60 XLON xHa9mkgUz71 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:01:25 GBp 155 468.00 XLON xHa9mkgUx3F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:01:25 GBp 238 468.00 XLON xHa9mkgUx3R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:01:25 GBp 100 468.00 XLON xHa9mkgUx3T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:01:25 GBp 300 468.00 XLON xHa9mkgUx3V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 14:01:25 GBp 260 468.00 XLON xHa9mkgUx2b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 13:52:38 GBp 96 466.20 XLON xHa9mkgUbSt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 13:51:06 GBp 91 466.20 XLON xHa9mkgUYNe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 13:40:53 GBp 400 465.60 XLON xHa9mkgUiG4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 13:40:53 GBp 850 465.80 XLON xHa9mkgUiG6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 13:40:53 GBp 63 465.80 XLON xHa9mkgUiG8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 13:38:31 GBp 623 465.60 XLON xHa9mkgUgnN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 13:36:22 GBp 83 465.20 XLON xHa9mkgUhAo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 13:36:22 GBp 317 465.20 XLON xHa9mkgUhAq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 13:36:22 GBp 273 465.40 XLON xHa9mkgUhAs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 13:36:22 GBp 394 465.40 XLON xHa9mkgUhAu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 13:36:22 GBp 100 465.40 XLON xHa9mkgUhAw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 13:36:22 GBp 146 465.40 XLON xHa9mkgUhAy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 13:31:49 GBp 1,634 465.40 XLON xHa9mkgUNk3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 13:31:49 GBp 87 465.40 XLON xHa9mkgUNk5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 13:31:49 GBp 400 465.20 XLON xHa9mkgUNkM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 13:31:49 GBp 375 465.40 XLON xHa9mkgUNkO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 13:31:49 GBp 538 465.40 XLON xHa9mkgUNkQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 13:30:29 GBp 70 465.00 XLON xHa9mkgUKab OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 13:30:29 GBp 905 464.60 XLON xHa9mkgUKau OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 13:30:29 GBp 19 464.60 XLON xHa9mkgUKaw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 13:27:03 GBp 42 464.40 XLON xHa9mkgUIa8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 13:27:03 GBp 738 464.40 XLON xHa9mkgUIaA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 13:26:30 GBp 84 464.00 XLON xHa9mkgUIqD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 13:26:29 GBp 91 463.20 XLON xHa9mkgUIsc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 13:26:29 GBp 9 463.00 XLON xHa9mkgUIse OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 13:26:29 GBp 80 463.00 XLON xHa9mkgUIsg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 13:02:34 GBp 45 462.60 XLON xHa9mkgU7gL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:58:43 GBp 707 463.00 XLON xHa9mkgU4PM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:58:43 GBp 300 463.00 XLON xHa9mkgU4PO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:58:36 GBp 594 463.20 XLON xHa9mkgU5bK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:58:36 GBp 631 463.20 XLON xHa9mkgU5bM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:58:36 GBp 245 463.20 XLON xHa9mkgU5bT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:57:55 GBp 97 463.20 XLON xHa9mkgU5@G OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:49:38 GBp 64 463.20 XLON xHa9mkgU12M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:49:08 GBp 64 463.20 XLON xHa9mkgU1Rd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:48:38 GBp 72 463.20 XLON xHa9mkgUEro OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:48:00 GBp 69 463.20 XLON xHa9mkgUE7S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:46:57 GBp 76 463.20 XLON xHa9mkgUFiU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:46:17 GBp 89 463.20 XLON xHa9mkgUF7J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:43:24 GBp 1,172 464.00 XLON xHa9mkgUCGf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:36:53 GBp 127 464.40 XLON xHa9mkgU84x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:36:53 GBp 973 464.40 XLON xHa9mkgU843 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:36:53 GBp 444 464.60 XLON xHa9mkgU84C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:36:53 GBp 200 464.60 XLON xHa9mkgU84E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:36:53 GBp 821 464.60 XLON xHa9mkgU84G OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:36:20 GBp 42 464.80 XLON xHa9mkgU8N3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:36:20 GBp 67 464.80 XLON xHa9mkgU8N5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:36:20 GBp 157 464.80 XLON xHa9mkgU8N7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:36:20 GBp 70 464.80 XLON xHa9mkgU8N9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:34:48 GBp 167 464.80 XLON xHa9mkgU9LC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:34:48 GBp 49 464.80 XLON xHa9mkgU9LL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:34:48 GBp 157 464.80 XLON xHa9mkgU9LN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:34:48 GBp 304 464.80 XLON xHa9mkgU9LP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:34:22 GBp 52 464.60 XLON xHa9mkgVscG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:33:28 GBp 457 464.60 XLON xHa9mkgVsxP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:28:28 GBp 183 464.40 XLON xHa9mkgVrWp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:27:29 GBp 218 464.40 XLON xHa9mkgVr1W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:26:30 GBp 15 464.40 XLON xHa9mkgVoY5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:26:30 GBp 154 464.40 XLON xHa9mkgVoY9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:25:31 GBp 211 464.40 XLON xHa9mkgVoDO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:24:32 GBp 8 464.40 XLON xHa9mkgVpfo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:24:32 GBp 98 464.40 XLON xHa9mkgVpft OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:24:32 GBp 96 464.40 XLON xHa9mkgVpfv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:20:28 GBp 337 464.20 XLON xHa9mkgVnu5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:20:28 GBp 418 464.20 XLON xHa9mkgVnu7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:19:37 GBp 192 464.40 XLON xHa9mkgVnUi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:18:38 GBp 202 464.20 XLON xHa9mkgV@wB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:17:39 GBp 203 464.20 XLON xHa9mkgV@QF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:17:18 GBp 183 464.20 XLON xHa9mkgV$ea OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:15:41 GBp 285 463.80 XLON xHa9mkgV$P6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:14:42 GBp 68 463.80 XLON xHa9mkgVyyj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:14:42 GBp 81 463.80 XLON xHa9mkgVyyl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:14:42 GBp 229 463.80 XLON xHa9mkgVyyn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:14:42 GBp 81 463.80 XLON xHa9mkgVyyp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:14:42 GBp 85 463.40 XLON xHa9mkgVy$s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:14:42 GBp 70 463.40 XLON xHa9mkgVy$u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:13:41 GBp 319 463.40 XLON xHa9mkgVySk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:09:47 GBp 5 463.00 XLON xHa9mkgVwVU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:09:47 GBp 215 463.00 XLON xHa9mkgVwUf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 12:09:47 GBp 137 463.00 XLON xHa9mkgVwUh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:59:17 GBp 718 462.40 XLON xHa9mkgVaHJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:55:22 GBp 386 462.80 XLON xHa9mkgVZid OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:54:48 GBp 638 462.80 XLON xHa9mkgVZuv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:50:38 GBp 839 462.60 XLON xHa9mkgVX4s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:50:05 GBp 1,037 462.80 XLON xHa9mkgVXLm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:49:53 GBp 173 462.80 XLON xHa9mkgVXGO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:47:46 GBp 75 462.80 XLON xHa9mkgVkUa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:47:46 GBp 100 462.80 XLON xHa9mkgVkUc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:47:46 GBp 100 462.80 XLON xHa9mkgVkUe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:47:46 GBp 1,554 462.80 XLON xHa9mkgVkUg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:47:46 GBp 414 462.80 XLON xHa9mkgVkUi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:47:46 GBp 877 462.60 XLON xHa9mkgVkUu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:46:30 GBp 877 462.60 XLON xHa9mkgVl0O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:45:30 GBp 882 462.80 XLON xHa9mkgViXv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:45:00 GBp 94 463.00 XLON xHa9mkgVip2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:45:00 GBp 447 463.00 XLON xHa9mkgVip4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:45:00 GBp 12 463.00 XLON xHa9mkgVipD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:45:00 GBp 46 463.00 XLON xHa9mkgVipF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:45:00 GBp 400 463.00 XLON xHa9mkgVipH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:45:00 GBp 455 463.00 XLON xHa9mkgVipJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:44:50 GBp 12 462.80 XLON xHa9mkgVi@d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:44:50 GBp 84 462.80 XLON xHa9mkgVi@f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:44:50 GBp 43 462.80 XLON xHa9mkgVi@h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:44:50 GBp 57 462.80 XLON xHa9mkgVi@q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:44:50 GBp 235 462.80 XLON xHa9mkgVi@s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:44:50 GBp 261 462.80 XLON xHa9mkgVi@u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:44:50 GBp 186 462.80 XLON xHa9mkgVi@1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:17:09 GBp 196 462.60 XLON xHa9mkgVSSI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:17:09 GBp 43 462.60 XLON xHa9mkgVSST OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:17:09 GBp 252 462.60 XLON xHa9mkgVSSV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:17:09 GBp 366 462.60 XLON xHa9mkgVSVX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:17:09 GBp 320 462.60 XLON xHa9mkgVSVk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:17:09 GBp 276 462.60 XLON xHa9mkgVSVm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:17:09 GBp 57 462.60 XLON xHa9mkgVSVt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:17:09 GBp 200 462.60 XLON xHa9mkgVSVv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:17:09 GBp 618 462.60 XLON xHa9mkgVSVx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:13:59 GBp 196 463.20 XLON xHa9mkgVQI9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:13:59 GBp 197 463.20 XLON xHa9mkgVQII OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:02:39 GBp 300 462.40 XLON xHa9mkgV4LG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:02:39 GBp 126 462.40 XLON xHa9mkgV4LI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:02:39 GBp 100 462.40 XLON xHa9mkgV4LE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:00:29 GBp 90 462.60 XLON xHa9mkgV5P2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:00:29 GBp 100 462.60 XLON xHa9mkgV5P4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:00:29 GBp 182 462.60 XLON xHa9mkgV5P6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:00:28 GBp 335 462.80 XLON xHa9mkgV5PI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:00:14 GBp 55 462.80 XLON xHa9mkgV2Zl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:00:14 GBp 137 462.80 XLON xHa9mkgV2Zn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:00:14 GBp 72 462.80 XLON xHa9mkgV2Zp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 11:00:14 GBp 851 462.80 XLON xHa9mkgV2Zv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:53:05 GBp 200 462.80 XLON xHa9mkgVF68 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:53:05 GBp 11 462.80 XLON xHa9mkgVF6A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:53:05 GBp 53 463.20 XLON xHa9mkgVF6R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:53:05 GBp 183 463.20 XLON xHa9mkgVF6T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:52:06 GBp 163 463.20 XLON xHa9mkgVC$H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:51:07 GBp 342 463.20 XLON xHa9mkgVDiU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:43:43 GBp 344 463.20 XLON xHa9mkgOsiQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:41:41 GBp 428 463.20 XLON xHa9mkgOt5f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:41:41 GBp 980 463.40 XLON xHa9mkgOt5h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:39:19 GBp 115 463.60 XLON xHa9mkgOqKo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:39:19 GBp 293 463.60 XLON xHa9mkgOqKq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:39:19 GBp 68 463.60 XLON xHa9mkgOqKs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:39:19 GBp 307 463.80 XLON xHa9mkgOqKu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:39:19 GBp 375 463.80 XLON xHa9mkgOqKw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:37:51 GBp 681 463.80 XLON xHa9mkgOrSG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:26:40 GBp 620 463.40 XLON xHa9mkgOyPt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:26:40 GBp 50 463.40 XLON xHa9mkgOyPv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:23:29 GBp 584 463.20 XLON xHa9mkgOxhB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:20:01 GBp 53 461.40 XLON xHa9mkgOvLb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:20:01 GBp 210 461.40 XLON xHa9mkgOvLd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:20:01 GBp 60 461.20 XLON xHa9mkgOvLs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:20:01 GBp 400 461.20 XLON xHa9mkgOvLw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:20:01 GBp 306 461.40 XLON xHa9mkgOvL1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:20:01 GBp 350 461.40 XLON xHa9mkgOvL3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:20:01 GBp 394 461.40 XLON xHa9mkgOvL5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:20:01 GBp 189 461.00 XLON xHa9mkgOvKc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:20:01 GBp 326 461.20 XLON xHa9mkgOvKj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:20:01 GBp 165 461.40 XLON xHa9mkgOvKx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:20:01 GBp 581 461.40 XLON xHa9mkgOvKz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:18:41 GBp 740 461.60 XLON xHa9mkgOcSj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:13:35 GBp 109 461.80 XLON xHa9mkgOYmL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:13:35 GBp 275 461.80 XLON xHa9mkgOYmN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:13:35 GBp 4 461.80 XLON xHa9mkgOYmP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:13:26 GBp 884 462.00 XLON xHa9mkgOY0h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:13:26 GBp 447 462.00 XLON xHa9mkgOY0s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:13:26 GBp 444 462.00 XLON xHa9mkgOY0u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:06:25 GBp 116 462.00 XLON xHa9mkgOloW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:06:25 GBp 180 462.00 XLON xHa9mkgOloY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:05:21 GBp 4 462.00 XLON xHa9mkgOip4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:05:21 GBp 56 462.00 XLON xHa9mkgOip6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:05:21 GBp 130 462.00 XLON xHa9mkgOip8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:05:16 GBp 55 461.60 XLON xHa9mkgOiyd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:05:16 GBp 100 461.60 XLON xHa9mkgOiyf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:05:16 GBp 173 461.60 XLON xHa9mkgOiym OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:05:16 GBp 35 461.60 XLON xHa9mkgOiyo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:05:16 GBp 35 461.60 XLON xHa9mkgOiyq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:05:16 GBp 40 461.60 XLON xHa9mkgOiys OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:05:16 GBp 48 461.60 XLON xHa9mkgOiyu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:05:16 GBp 112 461.60 XLON xHa9mkgOiyw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:05:16 GBp 35 461.60 XLON xHa9mkgOiyy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:05:16 GBp 70 461.60 XLON xHa9mkgOiy5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:05:16 GBp 147 461.60 XLON xHa9mkgOiy7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:05:16 GBp 200 461.60 XLON xHa9mkgOiyD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:05:16 GBp 59 461.60 XLON xHa9mkgOiyH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:05:16 GBp 224 461.60 XLON xHa9mkgOiyF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:05:16 GBp 449 461.60 XLON xHa9mkgOiyM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:05:16 GBp 48 461.60 XLON xHa9mkgOiyQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:05:16 GBp 40 461.60 XLON xHa9mkgOiyO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:05:16 GBp 112 461.60 XLON xHa9mkgOiyS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:05:03 GBp 227 461.40 XLON xHa9mkgOiE@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:05:03 GBp 204 461.40 XLON xHa9mkgOiE0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 10:05:03 GBp 5 461.40 XLON xHa9mkgOiEy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 09:50:18 GBp 142 461.00 XLON xHa9mkgOLqL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 09:50:18 GBp 400 461.00 XLON xHa9mkgOLqN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 09:50:05 GBp 103 461.20 XLON xHa9mkgOL$a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 09:50:05 GBp 439 461.20 XLON xHa9mkgOL$Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 09:48:11 GBp 442 461.40 XLON xHa9mkgOICU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 09:47:07 GBp 518 461.40 XLON xHa9mkgOJlE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 09:46:04 GBp 128 460.60 XLON xHa9mkgOJAv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 09:46:04 GBp 38 460.60 XLON xHa9mkgOJAx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 09:43:39 GBp 258 460.60 XLON xHa9mkgOHlg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 09:43:39 GBp 33 460.60 XLON xHa9mkgOHli OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 09:41:47 GBp 617 460.40 XLON xHa9mkgOUkJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 09:41:47 GBp 615 460.40 XLON xHa9mkgOUfn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 09:34:38 GBp 354 460.40 XLON xHa9mkgORc8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 09:31:31 GBp 207 461.00 XLON xHa9mkgOPrz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 09:31:31 GBp 428 461.40 XLON xHa9mkgOPr3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 09:31:31 GBp 364 461.40 XLON xHa9mkgOPr5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 09:31:31 GBp 46 460.80 XLON xHa9mkgOPr8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 09:31:31 GBp 200 460.80 XLON xHa9mkgOPrA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 09:31:31 GBp 449 460.80 XLON xHa9mkgOPrC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 09:31:31 GBp 80 460.80 XLON xHa9mkgOPrE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 09:23:35 GBp 927 459.40 XLON xHa9mkgO23s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 09:21:25 GBp 157 458.40 XLON xHa9mkgO0hi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 09:21:25 GBp 409 458.40 XLON xHa9mkgO0hm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 09:20:46 GBp 154 458.80 XLON xHa9mkgO08Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 09:20:46 GBp 571 458.80 XLON xHa9mkgO08b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 09:20:46 GBp 213 458.80 XLON xHa9mkgO08d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 09:20:46 GBp 145 458.80 XLON xHa9mkgO08j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 09:20:46 GBp 800 458.80 XLON xHa9mkgO08l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 09:20:46 GBp 6 458.80 XLON xHa9mkgO08n OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 09:20:46 GBp 1,141 458.80 XLON xHa9mkgO08p OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 09:20:46 GBp 57 458.80 XLON xHa9mkgO08r OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 09:20:46 GBp 68 458.80 XLON xHa9mkgO08t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 09:20:46 GBp 159 458.80 XLON xHa9mkgO08v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 09:20:46 GBp 308 458.80 XLON xHa9mkgO08x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 09:20:46 GBp 68 458.80 XLON xHa9mkgO08E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 09:20:46 GBp 159 458.80 XLON xHa9mkgO08G OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 09:20:46 GBp 308 458.80 XLON xHa9mkgO08I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 09:20:46 GBp 26 458.80 XLON xHa9mkgO08C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 09:18:22 GBp 128 458.80 XLON xHa9mkgOEYJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 09:06:53 GBp 47 457.60 XLON xHa9mkgO94S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 09:06:53 GBp 108 457.60 XLON xHa9mkgO97X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 09:02:49 GBp 300 457.20 XLON xHa9mkgPqqU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 09:02:49 GBp 578 457.40 XLON xHa9mkgPqtW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 09:02:49 GBp 109 457.40 XLON xHa9mkgPqtY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:59:31 GBp 147 457.80 XLON xHa9mkgPopN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:58:59 GBp 193 457.80 XLON xHa9mkgPoEe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:58:59 GBp 243 458.00 XLON xHa9mkgPoEF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:58:59 GBp 533 458.00 XLON xHa9mkgPoED OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:58:02 GBp 687 457.80 XLON xHa9mkgPpt4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:52:16 GBp 565 457.80 XLON xHa9mkgP@A@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:52:16 GBp 37 457.80 XLON xHa9mkgP@A0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:49:11 GBp 141 457.80 XLON xHa9mkgPyxk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:49:11 GBp 390 458.00 XLON xHa9mkgPyx$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:49:11 GBp 886 458.20 XLON xHa9mkgPyx1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:49:11 GBp 189 459.00 XLON xHa9mkgPyx3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:49:11 GBp 2 459.00 XLON xHa9mkgPyx5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:48:12 GBp 372 459.00 XLON xHa9mkgPyQ8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:47:13 GBp 146 459.00 XLON xHa9mkgPz7j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:47:13 GBp 57 459.00 XLON xHa9mkgPz7l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:46:43 GBp 217 459.00 XLON xHa9mkgPzJ9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:46:14 GBp 226 459.00 XLON xHa9mkgPwem OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:46:11 GBp 63 459.00 XLON xHa9mkgPwrN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:46:11 GBp 571 459.00 XLON xHa9mkgPwrP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:46:11 GBp 1 459.00 XLON xHa9mkgPwrV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:46:11 GBp 314 459.00 XLON xHa9mkgPwqX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:46:11 GBp 108 459.00 XLON xHa9mkgPwqZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:46:11 GBp 267 458.20 XLON xHa9mkgPwqc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:37:06 GBp 657 458.60 XLON xHa9mkgPd0k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:34:56 GBp 564 459.80 XLON xHa9mkgPbcb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:34:56 GBp 82 459.80 XLON xHa9mkgPbcX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:34:56 GBp 282 459.60 XLON xHa9mkgPbcZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:34:56 GBp 169 459.40 XLON xHa9mkgPbdV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:34:06 GBp 213 460.60 XLON xHa9mkgPb6N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:34:06 GBp 850 460.60 XLON xHa9mkgPb6P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:34:06 GBp 69 460.60 XLON xHa9mkgPb6R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:30:56 GBp 133 460.60 XLON xHa9mkgPZoL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:30:56 GBp 273 460.60 XLON xHa9mkgPZoN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:30:56 GBp 277 460.60 XLON xHa9mkgPZoP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:30:30 GBp 213 460.40 XLON xHa9mkgPZ3T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:29:43 GBp 155 460.40 XLON xHa9mkgPWYK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:29:43 GBp 177 460.40 XLON xHa9mkgPWYQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:28:30 GBp 501 459.40 XLON xHa9mkgPXa8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:25:47 GBp 1,393 459.40 XLON xHa9mkgPlc@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:25:47 GBp 24 458.80 XLON xHa9mkgPlc8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:25:47 GBp 66 458.80 XLON xHa9mkgPlcA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:25:47 GBp 187 458.80 XLON xHa9mkgPlcC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:25:47 GBp 408 459.00 XLON xHa9mkgPlcE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:18:35 GBp 300 459.80 XLON xHa9mkgPe9R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:18:35 GBp 270 460.00 XLON xHa9mkgPe8W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:18:35 GBp 645 460.20 XLON xHa9mkgPe8h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:18:35 GBp 732 460.20 XLON xHa9mkgPe8o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:18:35 GBp 596 460.20 XLON xHa9mkgPe8q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:18:35 GBp 52 460.20 XLON xHa9mkgPe8s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:18:35 GBp 225 460.20 XLON xHa9mkgPe83 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:15:12 GBp 224 458.60 XLON xHa9mkgPMNT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:15:12 GBp 1,329 458.60 XLON xHa9mkgPMMg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:11:25 GBp 207 457.40 XLON xHa9mkgPLvS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:11:25 GBp 286 457.20 XLON xHa9mkgPLvU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:11:17 GBp 34 457.40 XLON xHa9mkgPL7j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:11:17 GBp 187 457.40 XLON xHa9mkgPL7l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:11:16 GBp 1,904 457.00 XLON xHa9mkgPL76 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:11:16 GBp 119 457.00 XLON xHa9mkgPL78 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:09:12 GBp 347 455.20 XLON xHa9mkgPIJO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:08:08 GBp 192 455.00 XLON xHa9mkgPJG3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:08:08 GBp 79 455.00 XLON xHa9mkgPJG7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:08:08 GBp 401 455.20 XLON xHa9mkgPJG9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:03:17 GBp 502 460.00 XLON xHa9mkgPSWp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:03:12 GBp 6 460.20 XLON xHa9mkgPSjs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:03:12 GBp 517 460.20 XLON xHa9mkgPSju OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:03:00 GBp 475 464.20 XLON xHa9mkgPSmb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:03:00 GBp 482 464.20 XLON xHa9mkgPSmE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:03:00 GBp 494 464.40 XLON xHa9mkgPSmV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:02:58 GBp 186 464.40 XLON xHa9mkgPSyi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 29-Mar-2023 08:02:58 GBp 288 464.40 XLON xHa9mkgPSyk

END