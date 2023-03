Mermaid udvider forretningen og fortsætter væksten

Investornyhed nr. 03 – 2023





Mermaid vinder nye projekter

Mermaid øger væksten de kommende år ved indgåelse af nye kontrakter. Kontrakterne er kendetegnende ved at være større og længerevarende projekter.

1) Der er indgået kontrakt med PTSC (PetroVietnam), hvor Mermaid skal levere rednings- og sikkerhedsudstyr til Gallaf 3-projektet. Gallaf-3 er Qatars største offshore oliefelt, og et af de største offshore oliefelter, der udvikles i et samarbejde mellem Qatar Petroleum and Total Energies.



2) Ligeledes har Mermaid underskrevet en kontrakt med et Vietnamesisk olieselskab, hvor der årligt skal serviceres 400 redningsflåder og 100 redningsbåde.

Det er Mermaids fokus på høj kvalitet, pålidelighed og konstante sikkerhedsbevidsthed, som har resulteret i rekordregnskabet for 2022; og ikke mindst budgettering for 2023.



Mermaid har vundet flere og flere projekter, siden Erria overtog selskabet i december 2021. Med de nye store projekter er der skabt grobund for fortsat vækst i Mermaid de kommende år.





Nye aftaler med europæiske giganter

Britiske Harbour Energy og tyske Oldendorff er to relativt nye selskaber i Mermaids partnerportefølje.

Mermaid skal levere og servicere redningsudstyr til Harbour Energys platform i det Sydkinesiske Hav. I samarbejdet med Oldendorff vil Mermaid forestå servicering af redningsflåderne for deres skibe, som anløber vietnamesiske havne.

Indgåelsen af de to samarbejdsaftaler blåstempler Mermaid som de internationale selskabers foretrukne servicepartner i Vietnam.





Indgåelse af de nye aftaler ændrer ikke allerede offentliggjort guidance for 2023.





Etablering i Offshore Wind

Mermaid blev i 2022 leverandør til SiemensGamesa og Vestas, som begge er bidragsydere til den meget ambitiøse grønne omstilling i Sydøstasien. Ud over at servicere de to selskabers vietnamesiske møller, skal Mermaid også levere og servicere rednings- og brandslukningsudstyr til SiemensGamesa Hai Long Offshore Wind projektet i Taiwan.





Fokus på fremtiden

Mermaid har i de kommende år fokus på at blive udenlandske selskabers foretrukne samarbejdspartner. Selskaber som ønsker at være en del af Vietnams proportionale grønne udvikling, men som ikke selv har tilstrækkeligt kendskab og erfaring til at operere i Vietnam. Mermaid har været under dansk ledelse siden etableringen i Vietnam i 2004.





CEO









