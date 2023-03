Près de la moitié des Canadiens actifs se sentent accablés par leurs dettes

English French

TORONTO, 30 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Santé (auparavant LifeWorks) a publié aujourd’hui un rapport spécial sur le bien-être financier dans le cadre de son Indice de santé mentale, qui montre que les travailleurs canadiens ressentent de l’incertitude à l’égard de leur avenir financier. L’Indice révèle notamment que 26 pour cent des travailleurs au Canada ne savent pas s’ils seront à l’aise financièrement à l’avenir.



Selon l’enquête, les Canadiens actifs éprouvent une pression croissante, puisque leurs scores de santé mentale et de bien-être financier laissent à désirer.

En février 2023, le score de l’Indice de santé mentale s’élève à 62,9 points sur 100, ce qui représente une baisse notable de près de deux points par rapport au mois précédent et la plus importante détérioration en un seul mois depuis avril 2020.

En février 2023, l’Indice de mieux-être financier s’établit à 61,3 sur 100, un recul de plus de deux points comparativement au score de juillet 2022.

Les travailleurs canadiens sont incertains quant à leur avenir financier et se sentent accablés par leurs dettes, mais bon nombre d’entre eux sont gênés de demander de l’aide.

Quarante-cinq pour cent des répondants se sont sentis accablés par leurs dettes.

Soixante et un pour cent des Canadiens actifs accablés par leurs dettes n’ont pas obtenu de services de conseils financiers ou d’accompagnement pour gérer leurs dettes, 21 pour cent donnant comme raison qu’ils se sentent trop gênés.

Parmi ceux qui ont reçu des services de conseils financiers ou d’accompagnement en matière d’endettement, seuls 4 pour cent ont amorcé cette démarche dans le cadre de leur programme d’aide aux employés et à la famille (PAEF).



Les travailleurs canadiens croient que divers services de soutien financier pourraient leur être utiles si ceux-ci étaient offerts par leur employeur.

Quarante pour cent des répondants au Canada ont indiqué qu’un régime d’épargne ou de placement automatique serait un élément utile s’il était offert par leur employeur.

Treize pour cent affirment qu’un service de conseils financiers serait l’élément le plus utile offert par leur employeur, tandis que 12 pour cent mentionnent qu’un fonds de secours ou d’urgence serait l’élément le plus utile.

Trente-six pour cent des répondants quitteraient leur employeur pour un autre qui offre un régime de retraite à revenu garanti.



Commentaires de Juggy Sihota, cheffe du Bureau de la croissance, TELUS Santé

« Subissant l’augmentation du coût de la vie, les travailleurs canadiens sont de plus en plus inquiets à propos de leur avenir financier, surtout en ce qui concerne le remboursement des dettes et l’épargne-retraite. En cette période d’incertitude, ils souhaitent obtenir d’autres formes de soutien que celles offertes par le passé. Il est important que les employeurs soient conscients de cette évolution et apportent les ajustements leur permettant d’attirer et de fidéliser des travailleurs talentueux, par exemple en proposant des régimes d’épargne et de placement à leurs employés, ainsi que des services de conseils pour les informer et leur donner les moyens d’agir. »

Commentaires de Paula Allen, cheffe mondiale, Recherche et connaissance de la clientèle, TELUS Santé

« Ce mois-ci, nous avons observé la plus forte baisse des scores en santé mentale depuis avril 2020. De nombreux signes indiquent que la hausse de l’inflation est le principal facteur en cause, étant donné que nous savons à quel point le sentiment de contrôle personnel est essentiel à la santé mentale et au bien-être. Les changements économiques, en plus des défis auxquels nous faisons face depuis trois ans, ont rendu près de la moitié des travailleurs canadiens plus sensibles au stress. Des ressources comme les programmes d’aide aux employés et les programmes de bien-être financier sont plus importantes que jamais, mais bon nombre d’entre elles sont mal connues faute de promotion. Il est temps que cela change. »

Le rapport complet de l’Indice de santé mentale pour le Canada se trouve ici . Ce mois-ci, le rapport comprend des renseignements sur les contrecoups des précédentes récessions, l’épargne accumulée durant la pandémie, les régimes de placement et d’épargne-retraite, et plus encore.

À propos de l’Indice de santé mentale

L’enquête mensuelle de TELUS Santé a été menée au moyen d’un sondage en ligne en anglais et en français, du 10 au 28 février 2023, auprès de 3 000 répondants au Canada. Tous les répondants résident au Canada et étaient employés au cours des six mois précédents. Les données ont été pondérées statistiquement pour assurer que la composition régionale et hommes-femmes de l’échantillon est représentative de cette population. Le rapport de l’Indice de santé mentaleMC est publié une fois par mois depuis le mois d’avril 2020.

L’Indice de santé mentale est fondé sur un système de notation convertissant les réponses individuelles en valeur ponctuelle. Les valeurs ponctuelles les plus élevées sont associées à une meilleure santé mentale et à un risque inférieur pour la santé mentale. Les scores entre 0 et 49 correspondent à une santé mentale à risque, les scores entre 50 et 79 correspondent à une santé mentale précaire et les scores entre 80 et 100 correspondent à une santé mentale optimale.

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est un chef de file mondial offrant des services cliniques et des solutions numériques innovantes dans plus de 160 pays. Grâce à un éventail complet de soins primaires et préventifs, elle contribue à la santé physique, mentale et financière des gens ainsi qu’à leur mieux-être. En misant sur la technologie pour offrir des solutions et des services connectés en personne et virtuels, TELUS Santé facilite l’accès aux soins et révolutionne la circulation de l’information dans le secteur de la santé. Ce faisant, elle améliore la collaboration, l’efficacité et la productivité au profit des médecins, des pharmaciens, des autorités sanitaires, des fournisseurs de soins de santé paramédicaux, des assureurs, des employeurs et des gens de partout dans le monde. Elle progresse ainsi vers l’atteinte de son objectif : transformer les soins de santé et donner aux gens les moyens de prendre leur santé en main.

Formée de professionnels de la santé reconnus et passionnés partout dans le monde, notre équipe clinique fournit des soins de premier ordre axés sur la personne à des centaines de milliers d’employeurs, de professionnels et de membres de leur famille.

Pour en savoir plus, consultez https://www.telus.com/fr/health .

