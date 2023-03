DNA Oyj:n osakkeenomistajan päätökset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvista asioista

English Finnish

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.3.2023 KLO 11.00



DNA Oyj:n ainoa osakkeenomistaja Telenor Finland Holding Oy on päättänyt tehdä varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat päätökset yhtiökokousta pitämättä. Päätökset on tehty laillisesti osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n nojalla.

Konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2022 päätettiin vahvistaa. Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,76 euroa osakkeelta. 31.12.2022 osakemäärällä laskettuna ehdotettua osinkoa jaetaan yhteensä 100 458 459,84 euroa. Hallitus oli myös esittänyt, että jäljellä oleva osuus jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Hallituksen ehdotus taseen osoittamien jakokelpoisten varojen käyttämisestä päätettiin hyväksyä.

Päätettiin myöntää yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2022. Vastuuvapaus koskee alla lueteltuja jäseniä alla luetelluilla toimikausilla:

1.1.–24.3.2022 Jukka Leinonen (puheenjohtaja), Birgitte Engebretsen, Gaute Simen Gravir, Nils Katla, Håvard Naustdal ja Trine Rønningen. Toimitusjohtaja Jussi Tolvanen.

24.3.2022–13.9.2022 Jukka Leinonen (puheenjohtaja), Birgitte Engebretsen, Gaute Simen Gravir, Håvard Naustdal ja Trine Rønningen. Toimitusjohtaja Jussi Tolvanen.

13.9.–31.12.2022 Petter-Børre Furberg (puheenjohtaja), Birgitte Engebretsen, Gaute Simen Gravir, Håvard Naustdal ja Trine Rønningen. Toimitusjohtaja Jussi Tolvanen.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kolme. Päätettiin valita hallituksen puheenjohtajaksi Petter-Børre Furberg ja hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Thomas Thyholdt ja Cecilie Heuch. Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia DNA Oyj:stä mutta eivät Telenor-konsernista. Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.

Päätettiin valita DNA Oyj:n tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Järventausta.

Lisätietoja medialle:

DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

