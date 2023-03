English Finnish

Savosolar Oyj

Yhtiötiedote 30.3.2023 klo 12.30 (CEST)





Savosolar Oyj – Johdon liiketoimet, Eljas Repo, maaliskuu 2023







Ilmoitusvelvollinen Nimi: Varianssi Oyi Asema: Lähipiirin kuuluva henkilö (X) Oikeushenkilö Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä

toimiva henkilö Nimi: Repo Eljas Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen Liikkeeseenlaskija Nimi: Savosolar Oyj LEI: 743700J1YZ8IEJAPDL21 Ilmoituksen luonne: Ensimmäinen ilmoitus Viitenumero: 28108/4/4 Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot Liiketoimen päivämäärä: 2023-03-30 Kauppapaikka: FIRST NORTH GROWTH MARKET SWEDEN (SSME) Liiketoimen luonne:



Merkintä Instrumentti: Osake ISIN: FI4000425848 Volyymi: 56561 Yksikköhinta: 0,6000 SEK Liiketoimien yhdistetyt tiedot Volyymi: 56561 Keskihinta: 0,6000 SEK

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Varjotie

Puh: +358 400 419 734

Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

