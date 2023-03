Thomas Bælum stopper i AaB A/S

NASDAQ Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2023/07

Aalborg, 30. marts 2023

Bestyrelsen i AaB A/S og administrerende direktør Thomas Bælum er blevet enige om at skilles senest med udgangen af april måned, når en overlevering har fundet sted.

Thomas Bælum tiltrådte i AaB 1. august 2018.

AaB’s bestyrelsesformand Niels David Nielsen udtaler:

- Da Thomas Bælum i sin tid blev ansat var det med en klar målsætning om at bringe AaB et bedre sted hen rent kommercielt. Den opgave er udført succesfuldt med en flot vækst på alle parametre, ligesom Thomas har været en stor del af processen omkring aftalen med SSE 22 (Sports Strategy Excellence 22 (børsmeddelelse 2023/06).



- Vi har haft en rigtig god dialog med Thomas igennem denne proces, og nu er vi et sted, hvor vi er trygge organisatorisk omkring det kommercielle set up, hvorfor begge parter mener, at timingen til at gå hver til sit er den rette.

- Med aftalen med SSE 22 er det naturligt, at den kommende sportslige ansvarlige indgår i direktionen, men hvordan den fremtidige organisation præcis vil se ud, vil vi præsentere, når den er på plads, lyder det fra Niels David Nielsen.



Direktionens opgaver vil midlertidigt blive varetaget af økonomichef Jesper Dalum.

